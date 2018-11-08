Тамбовчанам дважды поднимут плату за «коммуналку»

Тамбовчан в следующем году ожидает не одно, а сразу два повышения тарифов за коммунальные услуги. Об этом на форуме по вопросам ЖКХ сообщила начальник областного управления по регулированию тарифов Светлана Варкова. По ее словам, первое повышение ожидает жителей области уже с 1 января 2019 года.

- В целом за год тарифы на коммунальные услуги вырастут не более, чем на 4,1 %, - говорит Светлана Анатольевна. - Рост с 1 января 2019 года составит 1,7%, а с июля — 2,4%.

Предельный индекс роста тарифов ЖКХ для Тамбовской области пока не установлен, ожидается что эта величина станет известна лишь к середине ноября.

Напомним, идея прибегнуть к двухразовому повышению тарифов еще летом этого года высказало Минэкономразвития. Это произошло практически сразу после того, как Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, который касался повышения НДС с восемнадцати процентов до двадцати. По мнению специалистов Минэкономразвития, если не поднять тарифы на ЖКХ, ресурсоснабжающие организации уйдут в большой минус. Министерство экономического развития выступило с предложением учесть в тарифах за коммунальные услуги увеличение НДС на два процента. Эту разницу Министерство экономического развития предлагает заложить в квитанции за оплату услуг, чтобы коммунальные предприятия не понесли убытки до 100 миллиардов рублей в год.

Кстати, за несколько лет тамбовчане привыкли, если можно так выразиться, к ежегодному июльскому росту цен. Этот период для скачка стоимости коммуналки выбран не случайно, по мнению специалистов летом, когда в домах отсутствует отопление и плата за него исключена из платежки, рост цен не так сильно «бьет» по карману и психологически переносится проще. А к зиме все уже привыкают к такому порядку вещей.

С 1 июля этого года уже произошло плановое изменение тарифов, так тарифы на электрическую энергию выросли на 5%, тепловую энергию – в среднем 3,0%, питьевую воду-4,6%, водоотведение - 4,4%, газ -4%. В основном, все решения были приняты и опубликованы еще в декабре прошлого года. При этом в среднем по области платежка с 1 июля подорожала не более чем на 4,7%. Это в пределах индекса, утвержденного Правительством РФ для Тамбовской области, но все же чуть выше инфляции.

Двухразовое повышение тарифов - не единственный «подарок», который приготовили жителям нашего региона. Ведь наряду с коммунальными услугами в Тамбовской области еще значительно повысится плата за вывоз мусора. Именно с 1 января 2019 года на Тамбовщине начнет работать единый региональный оператор, который должен будет обеспечить сбор, вывоз, переработку и захоронение отходов. При этом на территории всей области установят единый тариф на услуги регоператора, в который заложат все его затраты по работе с отходами. По данным регионального управления ТЭК и ЖКХ, с введением новой системы по обращению с ТБО, тарифы для жителей вырастут минимум в 1,5 % раза.

- Так, средние затраты тамбовской семьи до перехода на новую систему составляют 177 рублей в месяц, - сообщила начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева. - Прогнозируемые затраты после перехода составят 273 рубля 61 копейку. То есть рост составит 54,6%.

По предварительным данным в Тамбовской области рост тарифов на вывоз ТБО ожидается не таким уж и большим, по сравнению с другими регионами. Сообщается, что в большинстве областей страны повышение произойдет в диапазоне 55 – 300 процентов. Так, в десятке регионов с наибольшим ростом тарифов выявлены следующие размеры затрат после перехода: в Красноярском крае он спрогнозирован с 231 рубля до 13 039 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе с 63 рублей до 2084 рублей. Замыкает десятку субъектов с наивысшим ростом тарифов сосед Тамбовщины – Воронежская область, где рост произойдет более чем на 300 процентов.