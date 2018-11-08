В Тамбове может рухнуть столетний мост

В областном центре возникли серьезные проблемы с состоянием моста, который проходит через реку Студенец на улице Базарной. Это сооружение построили еще до революции — в 1912 году, последний ремонт моста провели в 1957 году. С тех пор поток движения здесь увеличился в десятки раз, таких нагрузок мост попросту не выдержал и постепенно начал разрушаться.

Сооружение обследовали специалисты ООО «ДорТехПроект+», согласно их заключению, сейчас основная часть конструкции имеет предельный износ, пользоваться мостом стало небезопасно. По словам экспертов, чтобы привести сооружение в порядок, только ремонтных работ будет недостаточно, в этом случае потребуется либо строительство нового, либо серьезная реконструкция старого моста. Только такие масштабные работы позволят довести геометрические параметры и грузоподъемность мостового сооружения до требований современных нормативов.

После получения заключения экспертов в администрации города приняли решение ограничить движение по одной из основных улиц областного центра — Базарной, на ее участке от Студенецкой до Студенецкой набережной. Пока запрет на движение через мост действует только для «тяжеловесного» транспорта — грузовиков и пассажирских автобусов. Это нововведение уже причинили массу неудобств горожанам. Дело в том, что по этому участку проходили маршруты восемнадцати городских автобусов: №8, 8С, 23, 56, 31, 14А, 57, 31, 31Р, 14Т, 57, 21, 46, 48, а также маршрутки №26, 30, 16 и 60. Теперь, не доезжая до ТЦ «Акварель», общественный транспорт поворачивает после остановки «Студенецкая набережная» на одноимённую улицу, и добираться до центра города по Карла Маркса и так же на обратном пути.

По словам горожан, водители автобусов, следуя по измененной схеме маршрута, останавливаются не на всех остановках, где хотят выйти пассажиры, в их маршрутном листе их нет, но по пути следования они встречаются. Также увеличился поток автомобилей на улице Карла Маркса, здесь и ранее возникали заторы в часы пик, а сейчас, когда она стала дублером улицы Базарной, ситуация еще осложнилась.

Впрочем, в ближайшее время положение дел никак не изменится, поэтому горожанам, видимо, придется запастись терпением.

- Мера по перекрытию моста для движения большегрузов – вынужденная, - объяснил заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города Тамбова Андрей Игнатов. - С начала текущего года наблюдается активное разрушение сводов моста, надсводных строений и сооружений с выпадением фрагментов кирпичной кладки. Визуально определяется полное разрушение двух рядов кирпичной кладки со стороны улицы Студенецкой и открылок со стороны улицы Пролетарской. Для предотвращения обрушения мостового сооружения с возможными необратимыми последствиями принято постановление об ограничении движения, которое пока не запрещает проезд легковых автомобилей. Но ежедневно специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис» три раза в день ведут и фиксируют наблюдения. В случае ухудшения ситуации движение по мосту будет остановлено полностью.

Как сообщили в мэрии, сейчас специалисты занимаются разработкой проектной документации, в дальнейшем город намерен провести государственную экспертизу за счет собственных средств. В ходе этой работы станет известно, сколько средств потребуется для реконструкции моста.

Учитывая важность решения данного вопроса подготовлена и направлена в администрацию Тамбовской области информация об оказании содействия в части включения мероприятия «Реконструкция моста через реку Студенец в городе Тамбове» в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» и увеличения ассигнований бюджету городского округа – город Тамбов на 2019 год за счет средств областного дорожного фонда на выполнение строительно-монтажных работ в размере 30 миллионов рублей, - говорят в администрации города Тамбова. - Ориентировочное начало строительно-монтажных работ - второй квартал 2019 года.

О возможных сроках их завершения пока ничего не сообщается, предположительно, мост после ремонта откроют в 2019 году.

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В этом году состоянием мостовых сооружений, причем на территории всей области, заинтересовалась прокуратура. Практически повсеместно, как следует из материалов прокурорских проверок, есть сооружения, которые находятся в аварийном, или близкому к этому состоянию. Такие мосты требуют срочного и дорогостоящего ремонта. В том числе претензии к состоянию мостов высказала и прокуратура Ленинского района города Тамбова, на территории которого находится сразу 3 моста. Все они проходят через Цну. При этом техническое состояние одного из мостов в целом проверяющие оценили как удовлетворительное, правда здесь все-же обнаружили дефекты в асфальтовом покрытии проезжей части, не соответствовали современным нормам ограждения проезжей части, на бетонной конструкции моста нашли сталактиты и налет, кое где торчала арматура. - Техническое состояние двух других мостов свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ: здесь разрушается металл, бетон, обнаружен ряд других дефектов, - говорят в прокуратуре Тамбовской области. - При этом одному из мостов требуется проведение капитального ремонта, поскольку назрела необходимость уширения проезжей части, т.к. габарит не соответствует современным нормам. Более того, на этом мосту имеется опасность обрушения тротуарных плит и перильного ограждения, в связи с чем необходимо в кротчайшие сроки заменить их, а до замены - закрыть движение пешеходов по тротуарам. Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура района внесла представление в адрес главы города Тамбова.