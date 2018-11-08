Тамбовских подростков лишат вэйпов и энергетиков?

Полицейские Тамбовской области предлагают депутатам рассмотреть несколько законопроектов, которые в случае их принятия помогут оградить подростков от электронных сигарет и энергетических напитков. Вопрос с модными сейчас в молодежной среде вэйпами поднимался неоднократно, в том числе на федеральном уровне, однако дальше разговоров дело не пошло — электронные сигареты и жидкости для них, в том числе содержащие никотин, находятся сейчас в свободной продаже и без ограничений продаются даже несовершеннолетним. Инициативу пришлось проявить регионам, где на местном уровне приняли законы об ограничении продажи вэйпов несовершеннолетним. Такой возможностью, по данным регионального УМВД воспользовались более 10 субъектов РФ.

- В Тамбове тоже неоднократно обсуждался этот вопрос, - рассказывает начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тамбовской области Людмила Дерюгина. - При этом медики отмечают вред использования электронных сигарет. А с нашей точки зрения — это первый шаг к более серьезной зависимости, например, табакокурению. По опыту своей работы я знаю, что, например, все наркоманы начинали с обычных сигарет, так может получиться в случае с вэйпами. На мой взгляд сегодня это серьезная проблема, которая требует решения.

По той же причине опасения полицейских вызывают и безалкогольные энергетические напитки — достоверно их влияние на организм, тем более подростковый не изучен, поэтому тонизирующие напитки, полицейские тоже намерены включить в список запрещенных для реализации несовершеннолетним.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, для того чтобы реализовать эти планы сейчас предприняты конкретные меры. На минувшей неделе полицейские обратились к губернатору Тамбовской области Александру Никитину и предложили ему, как руководителю региона внести в Тамбовскую областную Думу закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним вейпов, жидкостей для них и тонизирующих напитков.

Еще один вопрос, который сейчас тревожит правохранителей — отмена наказания, то есть штрафа, за нарушение несовершеннолетними комендантского часа. Как объяснила Людмила Дерюгина, произошло это еще в июле текущего года. Положение закона, вменяющее ответственность родителей и юрлиц (владельцев кафе, клубов и т. д.) было отменено тогда по инициативе прокуратуры Тамбовской области, которая сочла его противоречащим Федеральному законодательству. Парадоксально, но статья в законе Тамбовской области осталась, а вот наказание из нее исчезло. Поэтому в течение нескольких месяцев привлечь к ответственности за пребывание детей в ночное время (после 23 часов) никого было нельзя. Последствия отмены административного наказания, сказались моментально.

- Закон и санкции, которые предусматривались за его нарушение, очень положительно сказались на ситуации в нашем регионе, - говорит Людмила Дерюгина. - Ограничение действовало с 2010 года и за это время количество преступлений с участием несовершеннолетний уменьшилось у нас в 5 раз. И всего лишь за несколько месяцев, количество преступлений, совершенных в ночное время, где потерпевшими стали подростки стало расти.

Так, за весь прошлый год их зафиксировано 97, а за 9 месяцев текущего года — уже 114. В большинстве случаев дети сталкиваются с побоями и кражами. Какой окажется статистика за год, если пробел в законодательстве не устранят, полицейские сейчас даже предположить не могут. В качестве альтернативы полицейским предлагают применять санкции статьи 5.35 КоАП, которая с одной стороны предусматривает аналогичную ответственность родителей ребенка, попавшегося на нарушении «комендантского часа» - от 100 до 500 рублей, а с другой грозит более серьезными проблемами. В этом случае семью могут поставить на учет. Такую меру полицейские считают слишком жесткой, ведь большинство подростков — примерно 80%, совершали нарушение один единственный раз и больше в поле зрения полицейских не попадали.

Сейчас полицейские хотят вернуть прежнее наказание для родителей юных тамбовчан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Для этого управление региональной безопасности области совместно с полицейскими разработало новый проект закона. Сейчас этот документ находится на общественном обсуждении на сайте https://regulation.tambov.gov.ru/ .

Здесь предложены несколько вариантов документа, в том числе, есть разночтения по штрафам, например в одной версии для родителей они варьируются от 2 до 3 тысяч рублей, а в более «щадящем» варианте — от 500 до 1 тысячи рублей. Предполагается, что после общественного обсуждения законопроект вынесут на суд депутатов облдумы.

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