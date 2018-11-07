На Тамбовщине в частном доме сгорели шесть человек

Во время пожара в рабочем поселке Сосновка погибли шесть человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило к дежурному в 3 часа ночи 7 ноября. По словам очевидцев, горел частный дом на улице Кошелевской. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил все здание. В 3 часа 30 минут спасатели ликвидировали возгорание.

- В результате пожара дом полностью выгорел внутри, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Внутри сгоревшего строения спасатели обнаружили тела шести человек. После этого к выяснению обстоятельств пожара присоединились следователи. Как сообщили в региональном СКР, пока удалось установить личности четырех из шести погибших. В огне погиб 39-летний хозяин дома и трое мужчин 30, 31 и 60 лет. По предварительным данным все они были жителями Сосновки. Личности еще двоих людей сейчас устанавливаются. Доподлинно известно, что детей среди погибших нет. Также следователи намерены установить причину пожара.

- По предварительным данным, в доме у погибшего систематически собирались компании для распития спиртных напитков, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Все обстоятельства трагедии будут установлены в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по статье 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей и родственников жертв.