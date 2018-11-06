Евгения Левина возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тамбовской области
На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Евгения Левина родилась в Тамбове, окончила Московский государственный открытый университет по специальности «Экономист». В банковском секторе — с 2002 года. В Группу ВТБ пришла в 2002 году на должность начальника клиентского отдела в Тамбове.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Евгения Левина обладает большим опытом, что позволит ВТБ под её руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.