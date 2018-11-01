В Тамбове выясняют, по чьей вине пропал свет

1 Нояб. 08:00 2018-11-01T14:58:46+03:00

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В Тамбове возникла конфликтная ситуация между АО «ОРЭС», которая обеспечивает горожан электроэнергией и ПОА «Квадра», которая занимается теплоснабжением. Дело в том, что при проведении ремонтных работ, которых было немало и в летний период и в последние несколько недель, во время пуска тепла, рабочие теплоэнергетической компании, как говорят в АО «ОРЭС», неоднократно повреждали линии электропередач, проходящие под землей.

- В результате непрофессиональных либо безответственных действий сотрудников ПАО «Квадра» и привлеченных ею подрядных организаций за последние полгода выходили из строя семь высоковольтных кабельных линий, аварийно отключалось более 50 трансформаторных подстанций, - говорят в пресс-службе АО «ОРЭС». - Очередная такая ситуация возникла 21 октября, в 9 часов 20 минут, когда в результате повреждения головного питающего высоковольтного кабеля РП-25 без света остались потребители, запитанные от 10 трансформаторных подстанций, расположенных по улице Советской.

По данным энергетиков, в зону отключения попали Дворец спорта «Антей», инспекция федеральной налоговой службы, отдел полиции, областное объединение организаций профсоюзов и многоэтажные жилые дома. Кроме того, далее по цепочке возникшее замыкание вывело из строя головной питающий кабель подстанции №4 и обесточило 13 трансформаторных подстанций по улице Мичуринской. Здесь без электроснабжения остались восемь многоквартирных жилых домов, магазины, заправки, 2 теплопункта и телецентр. Только к 15 часам работникам «ОРЭС-Тамбов» удалось подать напряжение всем отключенным абонентам.

- Повреждения магистральных линий произошли из-за грубых нарушений, допущенных тепловиками при проведении раскопок, - уверяют в АО «ОРЭС». - Они проводились без шурфления. То есть, имея на руках документ с указанием мест расположения кабельных линий, выданный АО «ОРЭС-Тамбов», рабочие, вопреки инструкциям, применяли экскаватор там, где выемка грунта должна производиться вручную.Руководство АО «ОРЭС-Тамбов» неоднократно заявляло свои претензии филиалу ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация». Однако переломить ситуацию так пока и не удалось. Теперь мы намерены обратиться в Ростехнадзор и прокуратуру.

Однако, как выяснилось, противоположная сторона конфликта — ПАО «Квадра», тоже имеет серьезные претензии к энергетикам. Как сообщили в компании, 22 октября от них уже поступило обращение в Ростехнадзор и прокуратуру, где сейчас проводятся проверка по поводу отключения, возникшего 21 октября. Как рассказали в ПАО «Квадра», в этот день возникло повреждение на теплосетях, которое требовалось экстренно устранить. Перед проведением работ, мастер ремонтной бригады через ЕЦГДС делает запрос на вызов представителей городских служб. Это, уверяют в компании, было сделано и тогда. Вот только, по словам теплоэнергетиков, специалист ОРЭС прибыл на место спустя 6 часов после вызова.

-- В условиях отопительного периода это недопустимо и уже требует проведения расследования, - считают в ПАО «Квадра». - Все это время поврежденная тепловая сеть работала на утечку, т.е. под угрозой возможного подтопления оказались объекты жилого фонда и социальной сферы с последующим полным прекращением теплоснабжения. При этом, ответственный специалист электросетей выдал разрешающий документ на проведение земельных работ и схему без обозначения глубины залегания кабеля, а также не отметил зону прохождение кабельной линии соответствующими знаками на местности. Более того, в выданном разрешении было указано, что специалист ОРЭС присутствовал при контрольном вскрытии линии, хотя сам он покинул место ремонта сразу после передачи документа сотрудникам Квадры.

Теплоэнергетики признают, что земельные работы действительно проводились при помощи экскаватора. Но при этом ремонтная бригада использовала спецтехнику на разрешенном нормативными документами расстоянии от указанных специалистом ОРЭС границ охранной зоны проложенной кабельной линии, которые в последствии оказались недостоверными.

-- Теперь, хотя это и не предусмотрено нормативными документами, при проведении ремонтов, мы будем актировать процесс допуска к земельным работам со стороны ОРЭС и делать фотоотчет для последующей оценки контролирующими и надзорными органами, - говорят в ПАО «Квадра»