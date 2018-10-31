Инициативная Тамбовщина

31 Окт. 15:50 2018-11-01T16:00:01+03:00

На реализацию губернаторского проекта «Народная инициатива» в 2018 году из бюджета области выделено около 103 миллионов рублей

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Заседание общественного совета, обсуждение идей, сбор подписей и в итоге - конкретные дела. Сегодня в 251 муниципальном образовании Тамбовщины воплощаются в жизнь 487 проектов, которые разработали сами жители. Программа «Народная инициатива» реализуется на территории области с 2012 года.

За эти годы на нее выделено более 566 миллионов рублей. Удалось реализовать почти 3 тысячи проектов. Самыми популярными направлениями работы стали: организация освещения улиц и населенных пунктов, ремонт водопроводных сетей, отсыпка щебнем и ремонт дорог, строительство пешеходных переходов. Во многих муниципалитетах жители приняли решение потратить полученные средства на размещение дополнительных контейнерных площадок, благоустройство мест захоронений, ремонт социальных объектов, опиловку, вырубку деревьев и кустарников, обустройство детских и спортивных площадок.

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Услышать каждого

На Тамбовщине живет много неравнодушных людей, которые переживают за свой дом, двор, улицу, село или город. Губернатор Александр Никитин убежден: было бы не правильно не воспользоваться активной позицией тамбовчан, не привлечь их к решению вопросов местного значения. В конце концов, кому, как не им, лучше знать, что нужно сделать для преображения своего населенного пункта.

Сначала с некоторым сомнением люди включились в эту работу. Потом их позиция стала все более и более активной. Теперь жители региона с особым нетерпением ждут старта этой программы – каждому хочется улучшить жизнь вокруг.

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- Проект «Народная инициатива» успешен — люди ждут его с нетерпением. В этом году в заседаниях общественных советов, опросе граждан приняло участие более 170 тысяч человек. Жители региона понимают, что от их мнения зависит, каким будет их населенный пункт, улица, двор, поэтому они занимают активную позицию, помогают нам формировать программу. Я считаю, это особенно важным. Ведь благодаря таким проектам, как «Народная инициатива», формируется ответственное гражданское общество, - говорит заместитель директора департамента государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции, начальник управления по развитию территорий аппарата главы администрации области Вячеслав Герасимчук.

Ярче и светлее

Шаг за шагом преображается райцентр Первомайский. В прошлом году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» был благоустроен парк за Центральным домом культуры. Наконец-то здесь появились хорошие пешеходные дорожки!

Но первомайцам особенно хотелось, чтобы в парке еще было и освещение. Именно такой проект выбрали жители поселка для реализации в этом году по программе «Народная инициатива».

- Мы любим гулять в парке, но вечером из-за больших деревьев там очень темно. Поэтому постоянно просили местную администрацию установить фонари, но они там руками разводили да повторяли одно: нет денег. Мы очень благодарны губернатору Александру Валерьевичу Никитину за проект «Народная инициатива». Наконец-то наша мечта осуществилась, и в парке комфортно гулять не только днем, но и вечером, - говорит жительница поселка Алевтина Петрова.

На освещение парка за Центральным домом культуры в райцентре Первомайский, а также установку скамеек по проекту «Народная инициатива» из областного бюджета выделили 800 тысяч рублей. На условиях софинансирования чуть больше 8 тысяч рублей добавили из местной казны. Работы уже проведены. В парке установлено десять фонарей и появились урны.

За светлые улицы высказались и жители села Александровка Знаменского района. Благодаря реализации проекта «Народная инициатива» освещение появилось на улицах Садовая, Молодежная и Советская.

Комфортнее и уютнее станут в этом году также улицы сел Алексеевка и Павлодар, деревни Максимовка Жердевского района. Здесь также проводится монтаж уличного освещения. Кроме того, «Народная инициатива» поможет осветить территорию и Алексеевского сельского Дома культуры.

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Сразу несколько населенных пунктов Кирсановского района заиграют новыми красками. Так, в этом году освещение появится на улице Тихая в поселке Мирный, на улице Краснослободская одноименного поселка, а также в селе Кобяки. Станет светлее в селах Токаревского района. Уличное освещение будет установлено в деревнях Безукладовка и Барановка, около детской площадки в селе Каликино. Фонари появятся и на улицах сел Моисеево и Энгуразово Уваровского района. Теплым светом озарятся улочки сел Анненка, Осино-Гай, Пересыпкино 1-е и деревни Ольшанка Гавриловского района.

Башня новая, водонапорная

Вопрос чистой питьевой воды для сельчан всегда стоит особенно остро. Водонапорные башни, установленные в сельской местности, зачастую не справляются со своими функциями. Именно поэтому в разных населенных пунктах который год подряд по проекту «Народная инициатива» проводят ремонт и реконструкцию водонапорных башен.

Так, постоянно доставляла неудобство местным жителям водонапорная башня в селе Стрельцы Тамбовского района. На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина регулярно приходили жалобы на отсутствие питьевой воды в селе.

Неудивительно, что при обсуждении проектов по программе «Народная инициатива» жители села были единогласны: необходимо провести ремонт водонапорной башни, расположенной по улице Центральная. На 300 тысяч рублей, полученных по программе, здесь запланировали капитальный ремонт фундамента, частичную замену ствола водонапорной башни, ее покраску.

Соорудить новые водонапорные башни решили и в других территориях Притамбовья – селе Горелое, рабочем поселке Новая Ляда, а также в деревне Вишневка Ржаксинского района, в Сергиевском и Оржевском сельсоветах Уметского района, селах Калугино и Карай-Салтыково Инжавинского района.

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Тамбовчане выбирают скверы

Больше всего средств по проекту «Народная инициатива» выделено областному центру. Бюджет программы этого года - 15 миллионов рублей. Они направлены на обустройство трех новых скверов, за которые проголосовали жители Тамбова.

Это сквер «Прибрежный» на пересечении улиц Набережная и Пионерская, сквер «Читательский» по улице Ивана Франко и сквер по улице Володарского, 39. Так, на Набережной в районе водохранилища обустроили современные дорожки, установили новые фонари, скамейки и ограждение. На улице Володарского преобразили бывшую хоккейную коробку. Здесь устанавливают функциональные спортивные комплексы, оборудуют универсальную площадку для баскетбола и волейбола. Сквер «Читательский» украсят стилизованные объекты в виде книг.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Мы тратим миллиарды рублей на строительство птицефабрик, свинокомплексов, дорог, инженерных сетей. Но люди порой этого не замечают, не видят. До души, до сердца это не всегда доходит. При реализации проекта «Народная инициатива» финансовые показатели в десятки раз меньше, а благодарности от людей - больше. Потому что жители сами принимают решение, куда направить средства, и подходят к этому серьезно и ответственно.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержке информационных социально значимых проектов Тамбовской области