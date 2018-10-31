На тамбовских предприятиях гибнут люди

31 Окт. 09:00 2018-10-30T15:19:33+03:00

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На минувшей неделе следователи регионального СКР завершили разбирательство в обстоятельствах гибели 33-летнего тамбовчанина, который работал в одной из дорожно-строительных организаций.

-- По версии следствия, в июне текущего на территории асфальтового завода дорожно-строительной организации в процессе смазки вращающегося механизма газовой сушилки асфальтовой установки этот механизм затянул левый рукав рубашки работника, а затем и его самого, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по тамбовской области Елена Кярсна. - От полученных несовместимых с жизнью многочисленных повреждений 33-летний мужчина скончался.

Как выяснили следователи, ответственным за охрану труда в этой организации был 32-летний мастер. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». По мнению правохранителей, именно он не проконтролировал, чтобы опасный зубчатый механизм был закрыт специальным кожухом и сеткой, которые могли бы уберечь работника от травм и гибели. Кроме того, сотрудника, который погиб на работе, допустили к ней без специальной одежды и средств индивидуальной защиты, а это могло помочь не допустить трагедии. Теперь, по закону, за это преступление мастеру грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас расследование этого уголовного дела завершено и оно направлено в суд.

Это далеко не единственный случай получения травм на производстве в Тамбовской области, в том числе со смертельным исходом. Жуткая трагедия произошла этим летом на Уваровском сахарном заводе. По данным следователей, двум работницам тогда поручили очистить мусор внутри вакуумного аппарата в цехе готовой продукции Уваровского сахарного завода. В тот момент, когда одна из женщина находилась внутри аппарата, он внезапно заработал, в результате чего в движение пришли металлические лопасти, под которые и попала 42-летняя работница завода. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Расследование этого уголовного дела продолжается.

В обстоятельствах трагедии параллельно с правохранителями разбирались и специалисты Государственной инспекции труда в Тамбовской области. В результате этого расследования к юрлицо - «Уваровский сахарный завод» привлекли к административной ответственности по статье 5.27.1, которая предусматривает штраф от 50 до 80 тысяч рублей.

Аналогичное наказание — штраф, получило ООО «Вишневое», где в сентябре этого года погибла 47-летняя сотрудница. В тот момент, когда женщина находилась между автомобилем «КамАЗ» и прицепом, водитель грузовика начал движение и наехал на работницу. В результате женщина получила смертельную травму.

По данным статистики, ежегодно на предприятиях региона получают травмы сотни сотрудников. Так, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве пострадало 215 работников, из которых 175 получили легкие повреждения здоровья, 26 – тяжелые, 14 – со смертельным исходом, кроме того у работников обнаружили 2 случая профессионального заболевания.

-- Уровень производственного травматизма в Тамбовской области с каждым годом снижается, - говорят в тамбовском региональном отделении Фонда социального страхования. - Небольшой рост 2016 года вызван групповыми случаями – на «Тамбовском пороховом заводе» - 8 пострадавших, из них 5 погибших, и на «Инжавинской птицефабрике», где в ДТП пострадало 8 работников при доставке на работу по не зависящим от работодателя причинам.

По данным специалистов, самыми травмоопасными отраслями в прошлом году стали отрасли сельского хозяйства и производство пищевых продуктов. Из всех пострадавших работников 73 женщины, 142 мужчин. 92 травмы получены работниками старше 50 лет, причем из них 63% - мужчины.

-- Большинство травм произошли в результате падения с высоты – 35% случаев и в результате воздействия движущихся, разлетающихся предметов и деталей – 26,5% случаев, в результате дорожно-транспортных происшествий – 15% случаев, в результате падения, обрушения предметов, материалов, земли и т.п. – 9%, воздействие экстремальных температур – 3%, - поясняют в региональном ФСС. - По виду травм самые распространенные - повреждения опорно-двигательного аппарата - 55% пострадавших, кожи и мягких тканей - 19% пострадавших, черепно-мозговые травмы - 15% пострадавших.

Отмечается, что причинами травматизма, по результатам расследования несчастных случаев на производстве в большинстве из них являются невнимательность и неосторожность самих работников, нарушения требований безопасности, нарушения технологического процесса, неиспользование работниками средств индивидуальной защиты и другие «человеческие» факторы.