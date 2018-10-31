В Тамбове построили дорогу со столбом посередине

31 Окт. 08:00 2018-10-30T14:57:00+03:00

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Тамбовские дорожники на минувшей неделе заставили кого-то из жителей города улыбнуться, а кого-то искренне возмутиться. Дело в том, что во время строительства дорог в микрорайоне Радужном, а здесь, по данным МКУ «Дирекция городских дорог» асфальт должен появиться на 32 улицах, посреди свежеуложенного дорожного полотна оказался бетонная мачта осветительной опоры. Фото столба, который возвышается посреди проезжей части, моментально разошлось по интернету и собрало массу, в том числе нелицеприятных для дорожников комментариев. После того, как ситуация со столбом стала достоянием общественности, на нее, в том числе обратили внимание местные ОНФ-щики.

- Как можно было асфальтировать участок, на котором чуть ли не по центру возвышается бетонный столб? - возмущается координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Тамбовской области Михаил Сысоев. - Сначала надо перенести его, а потом вести строительство дороги. Непоследовательность и несогласованность дорожных работ, спешка и халатность привели к такому результату. К строительству дорог нужно подходить ответственно, грамотно, профессионально!

Общественники уверены, что опора – настоящая опасность на дороге.

- Освещение на улице еще не работает, в темное время суток этот столб создает аварийную обстановку и может стать причиной ДТП, - считает активист ОНФ Сергей Попов. - Пока столб не перенесли, должны быть дорожные знаки направления движения с двух сторон. Здесь, как мы видим, знак только со стороны выезда с улицы.

В МКУ «Дирекция городских дорог», который является заказчиком строительства дорог в микрорайоне Радужный, рассказали свою точку зрения на ситуацию в «выросшим» посреди дороги столбом. Оказывается асфальтирование улиц здесь с самого начала стало настоящей головное болью для подрядчиков.

- Как здесь прокладывались инженерные коммуникации в прежние годы, кто давал на это разрешение, так и осталось непонятным, - говорит директор МКУ «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин. - Никаких планов и схем их расположения попросту нет. А объемы строительства дорог в этом микрорайоне — беспрецедентные, сроки их проведения оказались очень ограниченными.

Тем не менее, для того, чтобы не задеть жизненно важные для обитателей Радужного коммунальные «артерии», в числе которых оказались трубы водоснабжении, кабели линий электропередач и прочие, фирма, выполняющая здесь работы, наняла субподрядную организацию, чтобы разобраться в хитросплетениях инженерных сетей и, в случае необходимости, принять решение об их переносе. Злосчастный столб, по словам Юрия Алексеевича, собирались перенести, и вместе с тем подрядчику необходимо было уложиться в предусмотренные графиком работ сроки, помимо опоры прямо под будущей дорогой обнаружили еще и высоковольтный кабель, сил и времени у подрядчиков хватило лишь на то, чтобы перенести именно его, а столбом они решили заняться позже.

Улицу заасфальтировали, но, как уверяет заказчик — МКУ «Дирекция городских дорог» никто и ни при каких обстоятельствах не принял бы дорогу в таком виде, да и в эксплуатацию она не сдана, поэтому передвигаться по ней автомобилистам еще нельзя.

- Почему-то всех взбудоражил этот столб, - говорит Юрий Зарапин. - А о том, что совсем недавно здесь не было вообще никаких дорог — только поле, поросшее бурьяном, никто почему-то не вспоминает.

Вскоре после разразившегося скандала столб убрали, хотя сделать это обещали в срок до 1 ноября, но, учитывая шум, решили поторопиться.

В МКУ «Дирекция городских дорог» уверяют, что работа по асфальтированию отдельно взятого посреди дороги участка полотна площадью примерно 0,5 квадратных метра, никак не повлияет на качество дорожного покрытия улицы Цветочной. Юрий Алексеевич заверил, что рабочие предельно аккуратно заделают место, где раньше стоял столб и после этого даже следа от него на дороге не останется.

Кстати, спешку дорожников, с одной стороны можно понять - ранее сообщалось, что дороги и тротуары в Радужном построят до 1 октября, а сейчас почти ноябрь. При этом во время проведения работ их исполнителям пришлось столкнуться еще с одной проблемой — дорожникам пришлось вступить в самое настоящее противостояние с жителями, для которых, собственно и ведется асфальтирование.

- Некоторые из жителей выступили против возведения тротуаров вблизи их домов, - говорит депутат Тамбовской областной думы Александр Орионов, который побывал с комиссией в микрорайоне Радужном. - Люди привыкли считать эту территорию своей, кто-то высадил там деревья, а кто-то даже разбил огороды и все это теперь мешает прокладке тротуаров. Жителей можно понять, но наличие тротуаров с обеих сторон строящихся дорог на муниципальной земле – это не прихоть, а требование безопасности.

Несмотря на возникшие проблемы на сегодняшний день, как уверяют в «Дирекции городских дорог» сейчас строительство дорог и тротуаров в Радужном находится в завершающей стадии, завершить работы планируют в течение ближайших недель. Напомним, на асфальтирование территории площадью 250 тысяч квадратных метров и обустройство освещения на новых дорогах потратят 470 миллионов рублей из федерального бюджета.

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На Запрудной включат свет, а в перспективе пустят общественный транспорт

В Тамбове намерены решить проблему пуска общественного транспорта по улице Запрудной. Ранее к дому №4 на улице Запрудной в новом микрорайоне Тамбова построена шестиполосная дорога. Только общественный транспорт по ней не ходит. До ближайшей остановки жители вынуждены идти более полутора километров. А живут в домах этого района молодые люди, получившие квартиры как дети-сироты, молодые семьи, а на противоположной стороне дороги – участки для многодетных семей.

-- Мы выявили массу проблем - и технического характера, и человеческий фактор, - говорит депутат облдумы Юрий Кузьменко. - Во-первых, дорога де-юре не существует, хотя фактически шестиполосная дорога построена. Во-вторых, хотя построена линия освещения, даже лампочки вкручены, подключить ее к городской сети нельзя, так как из-за ошибки в проекте это не было предусмотрено. В-третьих, разметка, которая там есть, не соответствует ГОСТу, требуется установка знаков и светофоров.

Чтобы помочь жителям молодого микрорайона, специалисты разработали схему организации дорожного движения для пуска общественного транспорта, но до сих пор остается решить несколько сложных задач. Одна из них – регистрация «безхозной» дороги и передача ее на баланс областного центра. По данным заказчика строительства дороги, в настоящее время один из трех остававшихся незарегистрированными участок оформлен, договор по нему заключен. Два участка регистрируются в кадастровой палате. После этого дорогу можно будет поставить на кадастровый учет и передать городу. Ориентировочно сделано это будет до 22 ноября этого года. Вопрос с подключением электроэнергии тоже будет решен. Изначально на этом участке требовалось подключение прибора учета электроэнергии стоимостью около 500 тысяч рублей. Энергетики рассмотрели разные варианты и в итоге порекомендовали городу установить более дешевый прибор стоимостью около 270 тысяч рублей. Прибор приобретет подрядчик, который занимался строительством дороги. Он дал гарантийное письмо, что сделает это до конца года. А пока прибор учета из резервного фонда бесплатно установит энергетическая компания. Последний вопрос находится в зоне ответственности города (при условии, что дорога будет передана ему) – это нанесение разметки, установка дорожных знаков и светофора. По словам председателя комитета городского хозяйства администрации Тамбова Михаила Михалева, комплекс этих работ обойдется в 3,5 миллиона рублей. Однако сразу город не может выделить такие средства, поэтому работы будут вести в два этапа. В этом году установят дорожные знаки и нарисуют дорожную разметку, обозначат пешеходный переход. Пока дорога тупиковая, движения транспорта там практически нет, есть время подождать с установкой светофора до следующего года.