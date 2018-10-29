Тамбовский санаторий растаскивают по «кирпичику»

29 Окт. 01:00 2018-10-27T14:01:08+03:00

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С территории санатория «Инжавинский» в течение месяца воровали кирпичи.

- С 25 сентября по 22 октября в селе Красивка Инжавинского района два жителя соседнего села Богачевка, одному из которых 31, а второму – 55 лет, свободным доступом с территории недействующего санатория «Инжавинский» совершили хищение красного кирпича в количестве 1000 штук, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - Оба подозреваемых доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Для перевозки кирпича они воспользовались личным автомобилем.

Сейчас похищенные стройматериалы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.