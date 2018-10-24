На Тамбовщине проверили школы и колледжи

24 Окт. 09:00 2018-10-23T16:08:17+03:00

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После трагедии в городе Керчь республики Крым в Тамбовской области решили провести внеплановую проверку образовательных организаций региона. Напомним. ЧП в Керченском политехническом колледже произошло днем 17 октября. Здесь прогремел взрыв, который, как стало известно устроил 18-летний Владислав Росляков. Студент 4-го курса пришел в колледж с ружьем, открыл огонь по находившимся в здании и привел в действие взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого Росляков совершил самоубийство. По данным Центра медицины катастроф, в колледже погибли 20 человек, из них 15 студентов и 5 сотрудников. Еще 50 человек находятся в больнице, некоторые из них в очень тяжелом состоянии. Изначально следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Теракт», но потом его переквалифицировали в «Убийство». Следствие продолжается.

Известно, что на момент этих событий в школе дежурила женщина-вахтер. По последним данным услышав взрыв и выстрелы она сначала бросилась на помощь детям и лишь несколько минут спустя нажала тревожную кнопку, после получения сигнала которой к колледжу направился наряд охранников частного предприятия. она успела нажать на тревожную кнопку. При этом у колледжа из-за экономии средств не был заключен договор на постоянное дежурство ЧОПовцев в школе. Охрана осуществлялась с помощью только тревожной кнопки.

По данным областного управления образования и науки, проверки в учебных организациях области продолжались с 18 по 20 октября.

– Все объекты, в которых осуществляется учебный процесс, все хозяйственные здания и сооружения, спальные корпуса и общежития подверглись проверке технической укрепленности и безопасности, - рассказали в управлении. - Результаты внеплановой проверки отражаются в актах. Указываются выявленные недостатки и сроки их устранения. Особо критических замечаний у комиссии к обеспечению безопасности детей в образовательных организациях не имеется. Выявленные незначительные недостатки, как правило, в подготовке рабочей документации, их устранили уже во время проверки.

Кстати, согласно новым требованиям обеспечения антитеррористической безопасности, сейчас все образовательные организации делятся на 3 категории. Согласно требованиям объекты, которые относятся к 1 и 2 категориям, должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, кроме того, в таких объектах недостаточно дежурства вахтера — здесь должен находится либо ЧОПовец, либо сотрудник вневедомственной охраны. Для сравнения, работа профессионального охранника в нашем регионе обходится примерно в 120 рублей за час, просто сторож или вахтер выйдет вдвое дешевле — в 60 рублей в час. Согласно официальным данным сейчас профессиональные охранники присутствуют в 35% образовательных организаций региона, в остальных работают лишь сторожа и вахтеры.

Судя по сообщениям тамбовчан, сотрудники частных охранных предприятий относятся к своей работе очень ответственно, а иногда, по мнению родителей школьников, даже чересчур.

– Мой старший сын учится в первом классе 4 школы в 5-ом корпусе, по ул.Маяковского города Рассказово, - рассказывает на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина мама школьника Светлана Макарова. - С 1-го октября в школе появились сотрудники частного охранного предприятия, после этого родители, даже при предъявлении паспорта не могут проводить ребёнка в класс. Ведь не все дети запомнили как дойти и могут заблудиться по пути на 2 и 3 этажи, в силу своего возраста и невнимательности. Учитель подал список родителей на КПП школы, но и это мало что изменило, родителей пропускать не хотят. Просят звонить учителю, но когда с утра звонят несколько мам одному учителю, это ужас и для нас, и для неё.Эти охранники выводят родителей из себя уже с утра. А 4 октября родители первоклашек ждали после уроков детей в холле школы, но охранник подошёл к родителям и в грубой форме сказал, что бы все вышли на улицу. Возмущению родителей не было придела. Выгнали и беременных, и женщин с маленькими детьми, и пожилых бабушек, которые пришли за внуками. Охрана это конечно хорошо, но это школа а не тюрьма!

В администрации города Рассказово на жалобу мамы первоклассника отреагировали и пообещали больше не допускать подобных инцидентов. Ведь при предъявлении паспорта родители могут войти в школу. -- По вопросу недопущения родителей в здание школы сотрудником ЧОП проведена служебная проверка, сотруднику указано на превышение полномочий, со всеми сотрудниками ЧОП, принимающими участие в охране школы, проведен инструктаж, - говорят в местной мэрии. - Случаи недопущения родителей в школу будут исключены.

Кстати, тамбовские школы разделили по категориям накануне текущего учебного года и подготовили для каждой так называемый паспорт безопасности. К первой, самой опасной категории, отнесли школы, в которых одновременно находятся более 500 человек, а стоимость оборудования свыше 50 миллионов рублей. Это школа № 1 «Школа Сколково-Тамбов», школы № 4, № 5, № 11, № 22, № 31, № 35, № 36, гимназия № 12, Центр образования № 13, лицеи № 14, № 29. Во вторую группу попали школы № 9, № 24, № 30, № 33, лицей № 6, гимназия № 7, лицеи № 21 и № 28.

После случившегося в Керчи в образовательных учреждениях нашего региона намерены усилить охрану и пропускной режим. Кроме того, поручено принять меры, для того, чтобы исключить возможность бесконтрольного пребывания посторонних лиц в зданиях, помещениях и на территориях образовательных организаций. Под запретом окажется и несанкционированная парковка вблизи образовательных организаций, общежитий и спальных корпусов. В управлении образования уверяют, что дети и сотрудники учреждений образования знают, как вести себя в случае опасности.

-- Работа с детьми и сотрудниками образовательных организаций начинается со входа в учебное заведение, - говорят в управлении образования и науки Тамбовской области. - Первое, что видят ученики – наглядную агитацию о действиях при пожаре и угрозе террористического акта. На классных часах, на уроках ОБЖ, на внеклассных занятиях с детьми проводятся занятия по этой проблематике. Кроме того, во всех образовательных организациях на постоянной основе проводятся учебные тревоги, где отрабатываются действия по эвакуации детей, работников организации и материальных ценностей. На совещаниях, семинарах с работниками образовательных организаций проводятся инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах возникновения террористической опасности. На экстренные случаи разработаны соответствующие инструкции, которые имеются во всех образовательных организациях.