Золото аграриев

24 Окт. 09:00 2018-10-23T10:01:24+03:00

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По осени не только цыплят считают. По традиции в октябре сельскохозяйственные труженики подводят итоги работы за год. Собираются в Москве на всероссийской выставке «Золотая осень». Привозят сюда лучшие продукты питания. Демонстрируют богатый ассортимент, новейшие технологии в сфере АПК. Обсуждают, планируют, чем лучше накормить россиян, что сделать для того, чтобы урожаи, надои и привесы росли, а продукты питания были максимально полезными для организма человека.

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Витаминная Тамбовщина

Уж чем-чем, а сладкими мичуринскими яблоками, рассыпчатой картошкой да окороком, который тает во рту, Тамбовская область известна на всю Россию. На главное аграрное событие этого года тамбовчане привезли не только свою традиционную продукцию.

В экспозиции региона на Российской агропромышленной выставке были представлены 50 крупных и мелких товаропроизводителей. Витрины выглядели очень аппетитно.

Визитной карточкой Тамбовщины стала инновационная продукция здорового питания, в том числе и новый экобренд региона «101 витамин», разработанный специалистами Мичуринского государственного аграрного университета. О последних идеях ученых наукограда, которые создают продукты для космонавтов и олимпийцев, губернатор Александр Никитин рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву. Председатель правительства не только посетил стенд Тамбовской области, но и заинтересовался функциональными, экологическими чистыми, очень вкусными и полезными продуктами питания, производимыми в регионе.

- Мы хотим, чтобы эти продукты ела вся страна, - сказал губернатор.

- Обязательно будем, - ответил премьер-министр, высоко оценив вклад Тамбовщины в индустрию здорового питания.

Сделано в Мичуринске

Мичуринск давно стал синонимом всего вкусного, натурального и качественного. Эксперты «Золотой осени» еще раз это подтвердили, отметив мичуринскую «молочку» наградами высшего качества. В этом году их получила продукция ООО «Маслосырзавод «Дружба».

Так, золотыми медалями выставки отмечены сыр «Маасдам Премиум» с массовой долей жирности 50% и йогурт фруктовый «Славянский» с облепихой (1,5% жирности). Серебряные награды присуждены предприятию тоже за два вида молочной продукции: напиток кисломолочный из пахты «Идеал» (1% жирности) и ацидофилин (3,2 % жирности).

Продукция маслосырзавода «Дружба» известна не только тамбовчанам, но и жителям других регионов. Она продается под брендом «Мичурино» и пользуется неизменным спросом.

- Качественный продукт всегда найдет своего потребителя, - считает собственник маслозавода «Дружба» Евгений Венедиктов.

Маслосырзавод «Дружба», построенный в 1994 году по голландскому проекту, в первые годы своего существования выпускал сыр «Мичуринский» (он же «Голландский»), сметану и масло сладко-сливочное. А сегодня в его линейке 40 видов продукции. Одних сыров представлено более десятка наименований.

- Мы стараемся предложить покупателю богатую продовольственную корзину. Покупатель — это наш босс, и мы работаем на него, - говорит Евгений Венедиктов.

Мичуринская «молочка» делается исключительно из натурального сырья, без химических добавок и заменителей, поэтому она вкусная и спрос на нее постоянно растет. Более того, продукты поставляются в детские учреждения области. Неудивительно, что продукция ООО «Маслосырзавод «Дружба» пришлась по вкусу и экспертам агропромышленной выставки.

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«Пшеница ацтеков» из Никифоровки

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Платонов в этом году всех удивил. Причем удивил дважды. Сначала весной, когда решил засеять на своих полях в селе Екатеринино Никифоровского района редкую для Тамбовщины культуру – амарант. А затем удивил всех и осенью, когда его продукция получила бронзовую награду министерства сельского хозяйства России.

Амарант обладает уникальными свойствами. Его активно применяют и в медицине, и в косметологии. За кладезь полезных веществ его ценили еще индейцы, поэтому растение нередко называют «пшеницей ацтеков». Его активно применяют в диетическом питании, на чем Тамбовская область делает особую ставку.

Несмотря на все чудодейственные свойства, руководители тамбовских хозяйств не спешат засаживать амарантом свои угодья. А Владимир Платонов не побоялся это сделать и не прогадал. Амарантом он засеял 40 гектаров. Часть посевов пострадала от засухи. Оставшаяся – принесла хороший урожай.

На Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень - 2018» никифоровский аграрий привез зерно, масло и муку из амаранта. Продукцию тщательно исследовали в лаборатории. Эксперты высоко оценили ее качество. В итоге Владимир Платонов получил бронзовую медаль.

Кроме того, за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства и растениеводства серебряной медали министерства сельского хозяйства РФ удостоен глава КФХ Валерий Глотов из Петровского района, бронзовой - глава КФХ Геннадий Стариков из Никифоровского района.

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И вкусные яблоки

Награды самой престижной агропромышленной выставки получили и другие сельскохозяйственные организации региона. Эксперты не только высоко оценили вкусовые характеристики и полезные свойства яблок, выращенных в ООО «Снежеток» Первомайского района, но и также отметили высокие показатели предприятия в производстве плодово-ягодных культур. Именно за это «Снежеток» и удостоился золотой медали выставки.

За оказание информационно-консультативной и методической помощи участникам программ грантовой поддержки малых форм хозяйствования золотой медали министерства сельского хозяйства России удостоено тамбовское учреждение «Региональный информационно-консультативный центр АПК».

За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий администрация Гавриловского района награждена золотой медалью. А Веселовский сельсовет Моршанского района удостоен благодарности министерства сельского хозяйства.

И подытоживая список наград, отметим, что администрация Тамбовской области получила гран-при «За вклад в развитие выставки» как постоянный участник «Золотой осени».

Светлана Мерцалова

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В оформление экспозиции Тамбовской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2018» наибольший вклад внесли такие предприятия региона, как ООО «Золотая нива» (Знаменский район), ОАО «Дубовое» (Петровский район) и ООО «Маслосырзавод «Дружба» (г. Мичуринск).

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- АПК является базовой отраслью экономики региона. Главным вектором его стратегии должно стать развитие экспортного потенциала по мясу и зерну, наращивание производства товаров глубокой переработки и промышленных биотехнологий, а также выход на самообеспеченность региона молоком и плодоовощной продукцией. Земля сама по себе никого не потчует, и только неустанные человеческие усилия, доскональное знание предмета и твердая воля людская обеспечивают ожидаемые результаты.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области