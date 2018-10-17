На Тамбовщине нашли опасные автобусы

17 Окт. 09:00 2018-10-16T18:18:33+03:00

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В Тамбовской области в течение 10 дней проверяли автобусы, которые курсируют в разных городах и районах нашего региона. По данным регионального УГИБДД за 9 месяцев этого года произошло 22 аварии по вине водителей автобусов, в прошлом году зарегистрировано 18 таких ДТП. А вот количество пострадавших в авариях с пассажирским транспортом увеличилось более чем в два раза, если в прошлом году в таких авариях травмы получили 24 человека, то сейчас — уже 49.

- Стоит отметить, что в Тамбовской области сохраняется высокая аварийность, - говорит начальник отдела пропаганды регионального УГИБДД Станислав Конышев. - Погибших в авариях с пассажирским транспортом в этом году, к частью, нет. Увеличение травмированных в ДТП с автобусами связано с тем, что в в области происходили ДТП с массовым количеством участников. Один из недавних случаев — авария в Первомайском районе.

Напомним, ДТП с автобусом, который перевозил сезонных рабочих произошло 19 сентября. На трассе «не разошлись» ПАЗик с пассажирами и трактор «МТЗ». В больницу доставили восьмерых пассажиров автобуса, в числе которых был 17-летний подросток, но никаких серьезных травм они не получили, им оказали помощь и отпустили домой.

Учитывая сложившуюся обстановку, сотрудники ГИБДД уделяют автобусам — их техническому состоянию и дисциплине водителей, повышенное внимание. Так, в мае в области прошел первый этап операции «Автобус», а сейчас и второй.

- Всего с начала операции сотрудники ГИБДД осмотрели 2468 автобусов – это все автотранспортные средства, зарегистрированные за пассажироперевозчиками на территории области, - продолжает Станислав Конышев. - Во время осмотра автоинспекторы выявили 160 автобусов, которые эксплуатировались с техническими неисправностями, в конструкцию 23 автобусов были внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции, 8 автобусов не прошли технический осмотр.

Самым существенным техническим нарушением стала неисправность рулевого управления в пассажирском транспорте, их владельцам грозит штраф, кроме того, такие машины снимают с маршрута — перевозить в них пассажиров может быть опасно. В общей сложности такую неисправность за 10 дней нашли в семи транспортных средствах. Кстати, автобусы, которые осуществляют перевозку пассажиров дважды в год должны проходить техосмотр, и у сотрудников ГИБДД часто возникает вопрос, как они это делают. Впрочем сейчас проведение техосмотра не входит в компетенцию Госавтоинспекции, а значит повлиять на ситуацию можно только с помощью вот таких рейдов — применяя к нарушителям штрафы и отстраняя их от работы.

Хватает среди водителей автобусов и нарушителей правил дорожного движения. Все за те же 10 дней их выявили 850. Десятая часть - 88 нарушений касались использования тахографов. Еще два водителя на имели права управлять автобусами, потому что в их правах не было соответствующей категории, такие нарушения нашли в Тамбове и Жердевском районе. Пьяных за рулем автобусов, к счастью во время рейдов не обнаружили.

- В общей сложности за время профилактического мероприятия к административной ответственности привлекли 153 должностных лица автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ответственных за работу по обеспечению безопасности дорожного движения, - говорят в региональном УГИБДД. - И, несмотря на то, что операция завершена, сотрудники Госавтоинспекции области продолжат работу, чтобы не допустить нарушений при осуществлении пассажирских перевозок. Так, с 18 по 20 октября в области запланировано проведение Дней безопасности. В это время сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, поведению водителей и пешеходов на переходах, а также соблюдению правил водителями автобусов и маршруток.

КСТАТИ

Автономера станут делом случая

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Одним из нововведений станет то, что автомобильные номера теперь будут присваиваться компьютером по случайному алгоритму из всех имеющихся государственных регистрационных знаков. Инспектор до последнего момента не будет знать, какой номер присвоит программа той или иной машине. Теперь эта практика станет обязательной для всех регистрационных подразделений. Кроме того, автовладельцам разрешается регистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Также срок хранения регистрационных знаков увеличен в два раза - до 360 суток. Ранее подобная система работала лишь в Москве, но сейчас ее действие распространится на всю Россию.