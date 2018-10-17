В Тамбове действовала финансовая пирамида?

17 Окт. 08:00 2018-10-16T18:08:04+03:00

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Банк России обнаружил крупную финансовую пирамиду, которая работала в том числе и в Тамбове. Внимание кредитной организации привлекла деятельность группы компаний «Кэшбери».

- Деятельность компании по привлечению средств от населения вызвала много вопросов у регулятора, который обратился в МВД и Генеральную прокуратуру. Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, - сообщает Банк России.

Не так давно компания «Кэшбери» заявила о себе и в Тамбове, жителям нашего региона предлагают вкладывать средства под очень большие проценты — от 27 до 30% в месяц.

- Начать можно и с 200 000 рублей, - говорится в сообществе группы в социальной сети. - В этом случае прибыль составит 2000 рублей в день, или 60 000 рублей в месяц, и с1000 рублей, прибыль 8 рублей в день, то есть 240 рублей в месяц.

Вот только, по словам управляющего Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаила Носенкова, «Кэшбери» строит свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

На страничке «Кэшбери Тамбов», разъясняется, что финансово-инвестиционный холдинг «Кэшбери» представляет собой симбиоз из множества компаний, которые взаимодействуют между собой на благо обычных людей. В холдинг входят такие направления бизнеса как торговля на крупнейших мировых биржах криптовалют, взаимное кредитование, торги по банкротству, торговля на рынке Forex и Wellness индустрия, - говорится в Интернете.

Но банк России призывает тамбовчан, не доверять сомнительной фирме.

- Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб, – говорит Михаил Носенков.

Неизвестно, сколько тамбовчан попались бы на обещания легкой прибыли, но на прошлой неделе стало известно, что фирма решила временно приостановить свою деятельность. И вот сейчас председатель правления фирмы Артур Варданян выступил с обращением на на YouTube-канале группы компаний «Кэшбери». По его словам, до 1 ноября организация вынуждена приостановить свою деятельность: будет заблокирован ввод и вывод денег, невозможно будет сделать и внутренние переводы.

- Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, - говорит Артур Варданян. - Шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом.

По мнению руководителя компании, временная блокировка деятельности, поможет решить проблемы фирмы и в ноябре «Кэшбери» продолжит свою деятельность в прежнем режиме, который предполагает выплату вкладчикам баснословных процентов — 500-600%. При этом совсем недавно в своей официальной группе «Кэшбери Тамбов», компания делилась с подписчиками грандиозными планами по поводу дальнейшей работы. Фирма собиралась внедрить на своей площадке новую платежную систему, обмен валюты и криптовалюты, «кэшбэк», сервис финансирования малого и среднего бизнеса, а также онлайн-банк. Подписчиками официальных групп «Кэшбери Тамбов» в социальных сетях на сегодняшний день являются около тысячи жителей нашего региона, вероятно, среди них есть и вкладчики, которые сейчас рискуют лишиться своих денег.

КСТАТИ

Признаки финансовой пирамиды:

1. Компания обещает прибыль намного выше той, которую предлагают банки. Ни одна организация не может гарантировать доходность выше, чем ключевая ставка ЦБ. Сейчас она равна 7,75%.

2. Финансовые пирамиды маскируются под микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды. Если компания занимается банковско-кредитной деятельностью (принимает вклады, дает кредиты), у нее должна быть на это лицензия Центробанка.

3. Отсутствие явных признаков экономической деятельности. Например, реклама компании обещает высокие проценты за счет инвестирования в высокодоходные инструменты фондового рынка. Потом выясняется, что на бирже даже никто не торгует. А выплата обещанных процентов происходит только за счет привлечения денег новых участников.

4. Финансовой пирамиде надо набрать побольше вкладчиков, пока она не рассыпалась. Отсюда – огромное количество рекламы о ней в СМИ, в интернете. 5. Если для участия в инвестировании компании требуется регулярно вносить деньги или приобретать ненужный им товар по высоким ценам, значит организация не получает прибыли от своей деятельности и держится только благодаря вливаниям участников схемы.