Раздольная да хлебосольная

15 Окт. 15:45 2018-10-15T15:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

И я там был, мед-пиво пил… Так могут сказать более 175 тысяч тамбовчан и гостей региона, которые в минувшие выходные посетили знаменитую Покровскую ярмарку. Каждый год гости ярмарки удивляются богатству и обилию разносолов, различной продукции, выдумке торговцев, с которой они подходят к украшению своих павильонов и презентации товара. В этом году результат вновь превзошел самые смелые ожидания.

Кони, люди, замки из яблок, картофеля, блинов и баклажанов –на ярмарке было представлено много разнообразных инсталляций, сделанных из овощей и фруктов. Даже сено в ход пошло, чему особенно радовались самые юные гости гуляний, которые резвились и играли в нем. По традиции на ярмарке приготовили полтонны картошки. Угощали узбекским пловом и вкусными сырами. Хлебокомбинат испек огромный каравай. Рассказовский район представил один из своих брендов - рыбу-торт. Кондитерский «осетр» весом 50 кг был изготовлен за три дня.Вкусные и красивые угощения приготовили всегорода и районы области.

Торговые ряды ярмарки растянулись на три километра. В центре Тамбова было установлено около тысячи палаток и павильонов. На ярмарку приехали участники из 44 регионов страны: от Алтайского края до Чувашской республики. Около 80 участников из зарубежных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Франции. И более 600 предприятий, фермеров, предпринимателей и умельцев со всей Тамбовской области.

Самыми востребованными у покупателей стали мясо, мясные и колбасные изделия, сахар, крупы, овощи, масло животное и растительное, сыры. За два дня было реализовано более 58 тонн яблок, порядка 84 тонн овощей, более 34 тонн мяса, более 13 тонн мяса птицы, 16,3 тонны молочной продукции, 5 тонн сыра, 46,7 тысячи литров подсолнечного масла, 17,3 тысячи десятков яиц, более 25 тонн сахара, 11,1 тонны рыбы и рыбной продукции, 7,6 тонны живой рыбы, более 18,1 тонны колбасных изделий.

Рекордным стал и товарооборот ярмарки. Он превысил 123 миллиона рублей.

Светлана Мерцалова

.

Сосновский район установил на Набережной Тамбова огромный деревянный корабль. Именно сосновцы были признаны абсолютными победителями Покровской ярмарки в этом году. Среди городов лучшим участником стал Моршанск. За ним расположились Мичуринск и Уварово. В номинации «Лучший участник среди районов» победили мичуринцы. Второе место заняли представители Токаревского района, третье - Тамбовского. «Народное признание» досталось делегации Бондарского района. Знаменский район был отмечен за лучшую презентацию, Староюрьевский район – за изготовление лучшей скульптуры. Делегация города Рассказово признана победителем в номинации «Легенды Тамбовского края». Победителем гастрономического фестиваля «Тамбовская картошка. Пир горой» стал Кирсановский район.

.

Город Уварово привез на ярмарку частичку своего «Вишневого фестиваля». Здесь угощали вкуснейшим вишневым вареньем, пекли блины, пели песни, состязались в силе, представили съедобную карту Тамбовской области. Впервые в этом году на площадке города Уварово было установлено «Вишневое дерево пожеланий». За время работы ярмарки его украсили 1280 вишенок, на которых гости и участники ярмарки оставили пожелания себе, своими родным и близким и, конечно, любимой Тамбовщине. «Мира, счастья, радости, тепла в каждый тамбовский дом и семью», - такоепожелание адресовал жителям области губернатор Александр Никитин.

.

По традиции на Покровской ярмарке пожарили 150 килограммов картофеля с луком и грибами. Еще 382 килограмма, по числу лет Тамбова, сварили. А губернатор Александр Никитин признался, что больше всего любит картофельное пюре с бочковыми солеными огурцами.

.

С утра до позднего вечера веселился на Набережной тамбовский люд. Организаторы приготовили массу интересных сюрпризов для всех гостей ярмарки.В частности, работали площадки с развлечениями – Покровский фестиваль «Легенды Тамбовского края», площадка «Семейный досуг», «Покровская слобода». Показательные выступления представили воспитанникиконно-спортивного клуба «Березка».

.

Губернатор Александр Никитин считает, что Покровская ярмарка стала настоящим национальным событием. «Это самый лучший и самый главный бренд Тамбовской области. Покровская ярмаркавозвращает нашему городу былую славу и дарит несоизмеримую радость человеческого общения. Это самое ожидаемое событие осени в России. Это единственная ярмарка в стране, имеющая собственный товарный знак. Это эффективный инструмент подъема экономики и развития предпринимательской инициативы»,- подчеркнул он.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области