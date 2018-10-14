2018-10-12T17:00:43+03:00
Общество

Председатель ЦЧБ ПАО Сбербанк Владимир Салмин поздравляет работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

14 октября в России отметят День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для Центрально-Черноземного банка сельское хозяйство всегда было и остается одной из самых уважаемых и стратегически важных отраслей. В настоящий момент доля сектора АПК в кредитном портфеле ЦЧБ ПАО Сбербанк составляет более 40%. Количество проектов, реализуемых с участием кредитных ресурсов Сбербанка, постоянно растет – черноземные поля обрабатывает современная техника, строятся инновационные агропромышленные предприятия.

В преддверии профессионального праздника представителей отрасли поздравил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

– Спасибо за труд и самоотдачу, за ваш вклад в развитие экономики региона и нашей страны. Искренне желаю высоких урожаев, надежной техники и благоприятных погодных условий! Благополучия, здоровья и поддержки со стороны дорогих вам людей, а также всего того, что входит в понятие простого человеческого счастья!

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тамбовской области около 5 тысяч больных ОРВИ
Прокуратура требует от главы Тамбова устранить нарушение жилищного законодательства
В Тамбовском районе сгорело дорогое немецкое авто
Тамбовчанин нашел банковскую карту и обналичил ее - ему светит уголовная статья
Тамбовчанин избил сожительницу на тротуаре: женщина умерла в больнице
Житель Тамбовщины предстанет перед судом за убийство супруги
В Рассказово поймали подозреваемых в серии автомобильных краж
8 школьников из Тамбова борются за право обучаться в сочинском "Сириусе"
Две легковушки столкнулись в Тамбове: пострадали двое мужчин
Тройное ДТП произошло на трассе в Тамбовской области: есть раненый
В Тамбове молодой мужчина украл у подростка телефон
Почти каждое 10-е ДТП в Тамбовской области уносит жизнь
Два человека погибли в огне в Тамбовской области
10 туристических событий Тамбовщины попали в финал премии Russian Event Awards - 2018
БК «Тамбов» прошел в 1/8 финала Кубка России
В Тамбове младенец горел заживо в коляске - под суд пойдет его 19-летняя мать
В Тамбове в результате столкновения двух иномарок пострадал подросток
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
В Тамбов на Покровскую ярмарку привезли 50-килограммового осетра, который оказался тортом
Тамбовчанин насмерть подавился шашлыком на Покровской ярмарке
Пьяный водитель в Тамбовской области пытался откупиться от инспектора ГИБДД 700 рублями
56-летний житель Тамбовской области пойдет под суд за убийство жены
ФК «Тамбов» дома переиграл «Спартак-2»