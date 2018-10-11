В Тамбове задерживают ремонт сквера на площади Толстого

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-10T17:43:37+03:00

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Лидер голосования среди скверов, которые горожане хотели бы видеть обновленными и благоустроенными — территория на площади Льва Толстого, до сих пор остается без ремонта. Рабочих здесь как не было, так и нет. Реконструкцию этой общественной территории в мэрии обещали начать сначала в августе, потом в сентябре, на дворе уже октябрь, но даже аукцион по выбору подрядчика для благоустройства этой территории пока не объявлен. Соответствующего тендера на официальном сайте госзакупок попросту нет.

Тем временем на остальных территориях, где запланирован ремонт в этом году с конца сентября кипит работа. Благоустраиваются скверы на улицах Володарского, 39, И. Франко, Набережной. 14 сентября, чуть позже , чем по остальным территориям объявили аукцион по выбору подрядчика для проведения работ в сквере «Речном» на улице Гастелло. Правда пока здесь намерены сделать только новое освещение. Стоимость работ — почти 900 тысяч рублей. Тогда как в остальных скверах «отторгованы» работы и по освещению, и по благоустройству, и по озеленению.

Продолжается и благоустройство парка «Олимпийский» на севере Тамбова. Правда здесь работы полностью ведутся за счет спонсора, без привлечения программных бюджетных средств. Местный префект Ольга Варламова рассказала, что на минувшей неделе в парке уложили более километра асфальтового покрытия.

-- Заасфальтированы большой (650 м) и малый (400 м) спортивные треки, которые в теплое время года предназначены для бега или, например, катания на роликах, зимой же тут будет удобно лыжникам, - говорит Ольга Варламова. - На очереди - беговая дорожка вокруг футбольного поля, которую намерены покрыть специальным слоем травмобезопасной резины. Поверхность из прорезиненной крошки практически также удобна для бега, как и грунт — недаром она предусмотрена для профессиональных тренировок и соревнований, обеспечивает сохранность суставов, плюс обладает небольшим амортизирующим эффектом.

А вот со сквером на площади Льва Толстого получилась «незадача». Проект его реконструкции никак не могут утвердить в Госэкспертизе. Специалисты забраковали первый вариант, а сейчас, после внесения поправок в документацию, рассматривают обновленную версию проекта, но пока положительного заключения на него нет.

-- Как только он будет утвержден, будет объявлена закупка и работы начнутся, - сообщили в администрации города Тамбова. - Но когда это произойдет, сказать пока невозможно.

Впрочем, как уверяют в мэрии, ремонт сквера на площади Льва Толстого точно начнется в этом году — рабочие займутся тротуарной плиткой, а также монтажом коммуникаций. В целом проект благоустройства этого сквера рассчитан на два года. В будущем здесь также проведут работы по озеленению, установят малые архитектурные формы, реконструируют фонтан. Появится на площади памятник писателю, чье им она носит.

КСТАТИ

Ремонт завершается По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, на данный момент в рамках проекта «Городская среда» (приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды») работы выполнены в 192 дворовых, 100 общественных территориях и 4 парках. В остальных дворах, скверах, общественных пространствах они близки к завершению. Всего в этом году в проекте участвуют 228 дворов, 131 общественная территория и 6 парков. Темпы реализации проекта в Тамбовской области одни из самых высоких в стране. Это было отмечено на прошлой неделе в Минстрое.