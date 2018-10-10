В тамбовской школе избили 5-классника

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-09T17:45:07+03:00

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На минувшей неделе стало известно об инциденте, который произошел в одной из школ города Рассказово 26 сентября. ЧП случилось на уроке иностранного языка в 5-м классе. Во время занятия между 11-летним учеником и педагогом возник конфликт, в результате которого женщина, якобы, ударила мальчика тетрадью по голове. Уже дома ребенок почувствовал себя плохо, его начало тошнить, что указывало на сотрясение головного мозга. Предварительно этот диагноз действительно подтвердили врачи. Пострадавшего ребенка госпитализировали, он находится на лечении в больнице. Родители мальчика на следующий день после происшествия обратились с заявлением в местное отделение полиции.

- Заявление от родителей мальчика поступило в МОВД «Рассказовский» на следующий день после происшествия, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.- По данному факту полицейские начали проверку.

Но из-за большого резонанса, который вызвало ЧП в школе, 4 октября региональный СКР сообщил, что следователи этого ведомства займутся проведением проверки по факту случившегося А уже на следующий день — 5 октября в СУ СКР по Тамбовской области приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летней учительницы рассказовской школы. Ее подозревают в преступлении по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Если вина педагога будет доказана ей грозит наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до 3 лет, санкция статьи также предусматривает запрет на работу с детьми, ограничение может составить до 5 лет.

Известно, что учитель, который допустил рукоприкладство на уроке имеет достаточно большой опыт работы, подобных инцидентов в ее практике до сих пор не было. Есть данные, что ребенок, который пострадал на уроке, несколько раз переспросил у учителя задание, поэтому женщина вспылила. В управлении образования Тамбовской области уверяют, что не намерены ни замалчивать ситуацию, ни защищать учителя, который применил физическую силу к школьнику.

-- Случай, произошедший в школе города Рассказово, иначе как вопиющим назвать нельзя, считают в областном управлении образования и науки. - Выявленный факт причинения вреда здоровью школьника учителем ни в коем случае нельзя замалчивать. Отсутствие административного контроля и психологического сопровождения организации образовательной деятельности в школе могли стать причинами инцидента. По решению директора школы учитель освобожден от занимаемой должности. В настоящее время мальчику оказывается квалифицированная медицинская помощь. Управлением образования по согласованию с органами прокуратуры инициирована проверка по вопросам соблюдения прав детей на охрану здоровья с привлечением психологической службы области.

Возмущены случившимся и в Аппарате уполномоченного по правам ребенка Тамбовской области. Правда там сообщили, что к ним за помощью представители пострадавшего ребенка не обращались.

- Применение насилия в отношении ребенка со стороны взрослого, будь то педагог, родители или еще кто-то — недопустимо, - считает главный консультант Аппарата уполномоченного по правам ребенка Тамбовской области Андрей Цветков. - Увольнение — это конечно справедливое наказание для учителя, но если здоровью ребенка причинен вред, в случившемся должны досконально разобраться сотрудники правоохранительных органов.

Кстати, совсем недавно защитники прав детей разбирались в жалобе, поступившей из Рассказовского района. Родители учеников МБОУ «Платоновская СОШ», которая находится в селе Никольское Рассказовского района, пожаловались детскому омбудсмену в Тамбовской области Евгению Таможнику на нарушения, с которыми в прошлом учебном году столкнулись в образовательном учреждении их дети. Уполномоченный совместно со специально созданной для «расследования» комиссией при администрации Рассказовского района провел проверку по факту этих обращений и выяснил, что в школе действительно нарушали права учеников и закон об образовании.

-- Обучающихся привлекали к труду, не предусмотренному образовательной программой, и речь в данном случае шла не об уборке класса или пришкольной территории, эти работы регламентируются уставом школы и вполне законны, - пояснили в аппарате уполномоченного по правам детей Тамбовской области. - В данном учреждении дети выполняли роль грузчиков — они участвовали в разгрузке машин с продуктами, переносили и передвигали школьную мебель. По закону на такие виды работ требуется письменное согласие учеников и их родителей, а его никто не давал. По сути же, для таких работ в школе должны быть предусмотрены грузчики и рабочие по комплексному обслуживанию зданий.

Помимо того, что дети привлекались к тяжелому труду, в школе они сталкивались с оскорблениями и унижениями со стороны учителей и руководства школы. Этот пункт жалобы рассказовских родителей также нашел подтверждение во время комиссионной проверки.

-- Учителя были грубы с детьми, обзывали их, - говорят в аппарате уполномоченного по правам детей. - Уполномоченный по правам ребенка потребовал исправить ситуацию.

Позже глава Рассказовского района Алексей Поздняков сообщил, что по результатам выявленных нарушений заведующей Никольским филиалом МБОУ «Платоновская СОШ» Галине Стегачёвой объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания.