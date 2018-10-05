Два ответа на вопрос о качестве теплоснабжения

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-05T12:25:04+03:00

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Эти проблемы невозможно ни скрыть, ни замолчать, их необходимо решать, причем не откладывая на неопределенное время.

Если говорить о проблемах системы теплоснабжения, то одна из них - это, без сомнения, моральный и физический износ как самих котельных, включая оборудование, так и тепловых сетей. И эту проблему АО «Тамбовская сетевая компания» последовательно решает уже на протяжении 13 лет, осуществляя деятельность в сфере теплофикации в пяти районах и 15 муниципальных образованиях региона. За этот период в сфере теплоснабжения «Тамбовской сетевой компанией» накоплен значительный опыт строительства и эксплуатации объектов: от небольших, с котлами наружной установки, до крупных, мощностью 25 МВт.

Основополагающим принципом в компании считают масштабные вложения средств в систему теплоснабжения конкретного муниципального образования. А это строительство новых газовых блочно-модульных котельных или полная замена устаревшего оборудования существующих котельных, иными словами, их масштабная реконструкция с обязательной заменой аварийных теплотрасс.

Технический директор компании Алексей Кудинов отметил, что «Тамбовская сетевая компания» в последние несколько лет успешно начинает и безаварийно проходит отопительные сезоны. И это происходит, во-первых, потому, что мы эффективно проводим большую подготовительную и профилактическую работу. А во-вторых, потому что компания вкладывает, в том числе в сферу теплоснабжения, немалые средства. Так, только за 2017 -

2018 годы в строительство и реконструкцию, модернизацию и ремонт объектов теплоснабжения было вложено более 335 миллионов рублей.

Кроме того, выбирая место расположения котельных, компания старается максимально приблизить котельную к центру тепловых нагрузок, что способствует оптимизации протяженности теплотрасс, снижению потерь тепловой энергии при ее передаче, а следовательно, и к экономии расходования газа и электроэнергии на 20 - 30%. Это позволяет также избежать аварий на теплотрассах из-за порывов в сетях и в конечном итоге проходить отопительные сезоны практически без серьезных аварий.

За прошедшие несколько лет проведена модернизация систем теплоснабжения в городах Уварово, Жердевке, Рассказово, Кирсанове, в Мичуринском районе. Масштабные работы в этой сфере были проведены в городах Мичуринск и Моршанск - к прошлому отопительному сезону. Здесь было построено восемь котельных общей мощностью около 33 Мвт. Коэффициент полезного действия котельных, построенных компанией, составляет 93 - 95%. Работники детских садов, больниц, да и жители многоквартирных домов в этих муниципальных образованиях отмечают значительное улучшение качества теплоснабжения.

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Активно внедряется в объектах теплоснабжения и автоматизация, предполагающая работу котельных в автоматическом режиме с оперативным обслуживанием и передачей технической информации на диспетчерские пункты с помощью систем сотовой связи в режиме реального времени. Это тоже позволяет значительно сократить количество аварийных ситуаций по причине пресловутого человеческого фактора. Современное оборудование самостоятельно реагирует на изменения погоды и регулирует мощность котельных. Приборы фиксируют любые изменения. При нештатных ситуациях, в том числе утечках газа, регулируемая системой безопасности подача газа автоматически прекращается, что также предотвращает аварийные ситуации. На пультах диспетчеров видны все параметры работы котельных. В случае необходимости их можно изменить не выходя из помещения диспетчерской, осуществляя управление котельными с компьютера или с телефона. Главное преимущество при такой работе - оперативность, то есть можно быстрее реагировать на разные ситуации, быстрее принимать решения и устранять аварии. Такая система в АО «ТСК» уже несколько лет действует практически повсеместно.

А рядом с социальными объектами, такими как детские сады, школы, больницы, дома культуры, детские дома и интернаты, а также в небольших жилых микрорайонах устанавливаются мини-котельные. Эффективность таких котельных обеспечивается простотой монтажа, а также максимальной близостью к потребителям. Монтаж котельных может продолжаться и в зимний период, поскольку компания располагает для этого всей необходимой техникой и квалифицированным персоналом.

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Котельные, построенные компанией, отвечают самым современным требованиям безопасности, энергосбережения и энергетической эффективности.

По словам руководителей городов и районов, начало отопительных сезонов в территориях, где осуществляет деятельность «Тамбовская сетевая компания», перестало быть проблемой. Как только подписывается постановление о начале подачи тепла в социальные объекты и дома жителей, в этот же день производится запуск котельных, которые обеспечивают подачу качественного и бесперебойного ресурса.

Например, раньше в городе Уварово проблемы с обеспечением теплоресурсом были весьма серьезные. Этому способствовала и разбросанность микрорайонов в городе, и значительная удаленность некоторых из них от центра и соответственно, от источников тепла. А также, как уже говорилось, моральный и, физический износ объектов теплоснабжения. Теперь же, как нам рассказал глава города Уварово Владислав Денисов, ситуация кардинально изменилась.

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«Должен сказать, что отопительный сезон в этом году в городе Уварово начался с 1 октября. И именно 1 октября в 131 многоквартирный дом и во все предприятия города стало поступать тепло. Этому предшествовала длительная подготовительная работа, в ходе которой мы вместе с сетевой компанией определили самые сложные участки, требующие особого внимания. Не могу не отметить и ту работу компании, которая была проделана в этом году по решению проблемы обеспечения теплом нашего Дома культуры «Дружба». 40 лет в этом учреждении не было нормального отопления, зимой температура опускалась до 12 градусов. Там невозможно было находиться, а ведь это очень важный для города социокультурный объект, здесь мы проводим многие городские мероприятия. Компания пошла нам навстречу и, проложив новую теплотрассу, нашла и технические, и материальные возможности, чтобы подключить Дом культуры к ближайшей котельной. То есть если ранее теплоресурс проходил более полутора километров, чтобы попасть в здание, то сейчас этот путь составляет около 100 метров. Это настоящий подарок жителям Уварово. Серьезная работа была проведена компанией и по установке специальных задвижек, которые позволят при необходимости, то есть при какой-либо аварийной ситуации, отключать тепло уже не во всем микрорайоне, как было раньше, а только в небольшой его части. Подчеркну, что многие работы проводятся сетевой компанией вовсе не в рамках какой-либо инвестиционной программы. Наш надежный партнер, каким является сетевая компания, всегда готов услышать наши, просьбы, определить реперные точки, чтобы приложить все усилия для устранения проблем, связанных с жизнеобеспечением, и максимально уменьшить неудобства для наших жителей».

Добавим, что акционерное общество не только проектирует, строит, но и обслуживает все свои объекты, и это налагает максимальную ответственность за качество выполненных работ. Тем более если учесть, что все сотрудники компании являются и потребителями ее услуг. В компании понимают, что надежность теплоэнергоснабжения является серьезным фактором обеспечения жизненно важных потребностей наших граждан.

Автор Ольга Глебова

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