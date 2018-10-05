На Тамбовщине выбрали оператора для «карточного» проезда

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-04T16:02:59+03:00

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На минувшей неделе в Тамбове определили победителя конкурса по выбору оператора, который внедрит на территории области систему безналичной оплаты проезда. Напомним, объявили его 16 августа этого года. Чтобы конкурс состоялся, на него должны заявится как минимум два претендента, в противном случае его бы признали несостоявшимся и регион еще на какое-то время остался без оператора. Но этого не произошло. Как следует из документации конкурса свои заявки на участие в нем подали сразу три организации - это ООО «Центр городских платежей — Тамбов», ООО «Транспортная платежная система» и организация из Санкт-Петербурга ООО «Смарт Инновации». Правда на этапе рассмотрения поступивших заявок комиссия отстранила ООО «Центр городских платежей — Тамбов» от участия в конкурсе. Организация неправильно оформила документы. Дело в том, что по условиям конкурса документацию, объем которой превышал 500 листов необходимо было разбить на разные тома, а участник подал 564 листа единой «книгой». Поэтому от участия фирму отстранили. А дальше началась оценка предложений допущенных к конкурсу организаций.

По большинству позиций, например, в части стоимости услуг по внедрению «карточной» системы конкурсанты совпадали, а вот в части обеспечения инфраструкторой, питерская фирма тамбовской значительно проигрывала. Так, у ООО «Транспортная платежная система» оказался 461 «банкомат» для пополнения транспортных карт, у ООО «Смарт Инновации» таковых 208. Пополнить карту можно и через специальный пункт приема платежей или банк, вот только у тамбовской фирмы таких точек оказалось 168 по области, а у «Инноваций» - лишь 39. Система, которую предлагает внедрить тамбовская фирма используется уже в 24 регионах, предложенная же питерцами — аналогов в нашей стране и за рубежом не имеет. И это обстоятельство также сыграло против фирмы «Смарт Инновации». Зато стоимость услуги по подключению карты — авторизации, у организации из Санкт-Петербурга оказалась в два раза ниже, чем у тамбовской «Транспортной платежной системы». ООО «Смарт Инновации» оценили эту услугу в 50 рублей, тамбовская фирма — в 100. Но это оказалась одна из 11 позиций, в которой преимущество было на стороне представителей северной столицы. По большинству из них тамбовская фирма находилась в более выигрышном положении и это сказалось на итогах.

- Комиссией по очереди проведена оценка и сопоставление заявок участников конкурса и по каждому критерию присвоены баллы, - объясняют в управлении автодорог и транспорта Тамбовской области. - По результатам комиссия решила присвоить заявке участника конкурса ООО «Транспортная платежная система» порядковый номер «1», с итоговым баллом 138, заявке участника конкурса ООО «Смарт Инновации» присвоили порядковый номер «2», с итоговым баллом 116. Таким образом победителем конкурса стало ООО «Транспортная платежная система».

В управлении автодорог и транспорта сообщили, что договор с ней будет заключен в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса. Из открытых источников известно, что фирма располагается в Тамбове на улице Студенецкой, зарегистрирована она в мае этого года, уставной капитал ООО — 10 тысяч рублей. Генеральным директором ООО «Транспортная платежная система» является Александр Сенин, который ранее занимал должность начальника транспортного отдела управления автомобильных дорог и транспорта области.

Пока неизвестно, какие затраты понесут перевозчики, а в конечном счете потребители при внедрении системы автоматизированного проезда. Ранее сообщалось, что область не будет вкладывать средства в работу автоматизированной системы оплаты проезда, все должно быть сделано за счет инвестора, который в итоге переложит свои затраты на потребителей своих услуг. Предполагается, что со временем автоматизированная система начнет работать по всей области, причем не только в городах, но также в автобусах междугородних и районных маршрутов. Водиться в регионе она будет поэтапно. Известно, что тамбовчане смогут использовать и обычную систему оплаты проезда — через кондуктора, и новую, исключение составят лишь льготные категории тамбовчан, для них проезд по картам будет обязательным, зато исчезнет необходимость покупать талоны.