Сберегая, экономь!

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-04T10:58:01+03:00

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Закрывать дверь в подъезд в холодное время года. Оборудовать помещения современными светодиодными светильниками с датчиками движения. Установить новые окна. Эти перемены в жилом доме позволяют экономить значительные средства каждой семье.

Рачительные руководители организаций и даже муниципалитетов поняли, что использование энергоэффективных технологий в хозяйстве снижает расходы бюджета. Поэтому активно начали внедрять такие технологии.

В этом, в частности, убедились члены жюри регионального конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2018. На конкурс поступили проекты в сфере модернизации уличного освещения, системы теплоснабжения, по энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательных и медицинских учреждениях.

Светлый город

Улицы города Уварово в вечернее и ночное время сегодня не узнать.

- Моя родная улица Революционная никогда не была так освещена, как сейчас. Думаю, что все жители города заметили и оценили перемены, которые произошли благодаря реализации проекта по модернизации уличного освещения. Новые фонари гораздо ярче, чем старые, - говорит житель города Уварово, председатель уличного комитета Анатолий Зайцев.

В 2017 году в Уварово преобразилась не только улица Революционная - все магистрали города. Так, старые натриевые и ртутные фонари были заменены на светодиодные светильники. Инновационный проект был реализован в форме энергосервисного контракта. Его сумма составила более 38 миллионов рублей. Это средства инвестора проекта - АО «ААА Инжиниринг».

На улицах города, протяженность электрических сетей по которым свыше 265 километров, было установлено 1784 светодиодных светильника мощностью 100, 80 и 60 ватт. Экспертами был сделан замер освещенности специальными приборами, которые показали, что все необходимые требования соблюдены, а полученные параметры даже превышают существующие нормативы.

Новые светильники потребляют в два-три раза меньше энергии по сравнению с функционировавшими ранее фонарями. При этом у них нет расходных материалов. Хорошим аргументом является и высокий срок гарантии.

- По подсчетам специалистов, за семь лет реализации энергосервисного контракта экономия на оплату уличной электроэнергии в Уварово составит около 42 миллионов рублей. При этом из муниципального бюджета на эти цели не было выделено ни копейки - все работы проведены за счет инвестора, - отмечает глава города Владислав Денисов.

Экономия электрической энергии является не единственным плюсом энергосервисного контракта. По окончании его действия оборудование, установленное за счет средств инвестора, передается администрации города Уварово.

Проект модернизации системы наружного (уличного) освещения на территории города Уварово признан лучшим среди прочих проектов по модернизации уличного освещения. А их в области не мало. Ведь активная работа в этом направлении на Тамбовщине ведется в течение трех последних лет. Повсеместно в рамках реализации энергосервисного контракта в городах и селах региона старые светильники меняются на новые, светодиодные. Эта работа приносит ощутимый экономический и социальный эффект, что отмечают и на федеральном уровне.

В частности, за проект по модернизации уличного освещения в городах региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи 2018» Тамбовская область получила благодарность Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны. Организатором этого конкурса выступает Агентство стратегических инициатив.

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Попробуй сам

В многопрофильном колледже имени И. Т. Карасева теорию решили совместить с практикой: здесь не просто рассказывают студентам о правилах энергосбережения, но и применяют их в хозяйственной деятельности учреждения. Выгода от этого очевидна.

Так, в 2017 году на базе колледжа был создан инновационный центр энергосбережения и энергоэффективности. В нем проходят различные мероприятия, посвященные вопросам рационального использования топливно-энергетических ресурсов, в которых уже приняли участие около тысячи человек.

Студенты не только осваивают учебно-методические материалы, но и принимают участие в модернизации объектов социальной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры колледжа.

По словам директора Регионального центра энергосбережения Олега Кадыкова, сегодня областные власти уделяют большое внимание рачительному расходованию бюджетных средств путем внедрения эффективных технологий в тепло- и водоснабжении, водоотведении. Это в первую очередь касается бюджетных организаций. Неслучайно проект многопрофильного колледжа имени

И. Т. Карасева был признан лучшим проектом по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательном учреждении.

Не отстают от образовательных организаций и медицинские. Несколько лет подряд тон в этой сфере задает Тамбовский областной специализированный дом ребенка, чья работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицинском учреждении была отмечена даже на всероссийском уровне.

В этом году на региональный конкурс дом ребенка представил проект «Сохраняя энергоресурсы - обеспечиваем надежное и светлое будущее детям», в рамках которого осуществляется внедрение концепции бережливого производства в учреждении. Так, в здании появились новые батареи и современные светильники, в том числе в коридорах были установлены аварийные лампы с минимальным энергопотреблением в ночное время. Кроме того, чугунные трубопроводы водоснабжения поменяли на напорные полиэтиленовые трубы низкого давления.

И это лишь часть проведенных работ. Вместе с тем уже сейчас можно говорить об ощутимых итогах реализации проекта. В частности, в два раза увеличилась освещенность территории учреждения, что повысило комфорт и безопасность для воспитанников дома ребенка и сотрудников. Повысилась надежность работы тепло-, водо- и энергосистем здания. Уже в этом году в учреждении стали меньше платить за потребленные воду и тепло, что особенно важно. Ведь модернизация продолжается. А все сотрудники учреждения прониклись идеями энергосбережения.

Теплый город

Конечно, уютный город - это прежде всего теплый город. Поэтому энергосбережение начинается с модернизации системы теплоснабжения. Этим руководствовалась администрация города Мичуринска, которая и стала победителем этого года в номинации «Лучшая комплексная муниципальная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности».

Так, в Мичуринске за три года были построены десять котельных и 20,8 километра сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в четырехтрубном исчислении. Суммарная мощность котельных составляет

73 мегаватта. Они работают на природном газе и оснащены всеми необходимыми приборами учета потребления энергоресурсов.

Стоимость работ составила 580 миллионов рублей. Из них 108 миллионов рублей - бюджетные источники, а 472 миллиона рублей - средства инвесторов. Партнерами проекта выступили мичуринский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» и ЗАО «ЦентраМетроКом-Энерго».

Основная цель модернизации - повышение энергоэффективности за счет снижения тепловых потерь на трубопроводе и применения современного энергоэффективного оборудования - была достигнута. А главное, мичуринцы теперь забыли о проблемах с теплом и горячим водоснабжением.

Светлана Мерцалова.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области