Тамбовчане заплатят меньше налогов

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-02T19:34:46+03:00

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В ИФНС по городу Тамбову рассчитали все суммы налогов, которые предстоит оплатить горожанам в ближайшее время. Выяснилось, что несмотря на то, что в Тамбове впервые налог на недвижимость рассчитывался исходя из кадастровой (приближенной к рыночной), а не инвентаризационной стоимости жилья, которую определили органы БТИ, суммы оказались меньше или сопоставимы с прошлогодними значениями.

- Сейчас жители Тамбова должны уплатить налог на имущество физических лиц за 2017 год, - говорит заместитель начальника ИФНС России по городу Тамбову Валентина Пантелеева. -В общей сложности в областной и городской бюджеты от жителей города должны поступить 560 миллионов. Это налоги на имущество физических лиц, а также земельный и транспортный.

Квартир больше — налог меньше

При этом налоговики подсчитали, что по сравнению с прошлым годом сумма налогов в целом уменьшилась на 52 миллиона рублей. То есть из городской и областной бюджет недополучит почти 10% налогов от прошлогодней суммы.

- Такая ситуация сложилась именно из-за изменения порядка исчисления налога на имущество за 2017 год - исходя из кадастровой стоимости недвижимости объекта, - объясняет Валентина Васильевна. - Несмотря на то, что в прошлом году было вовлечено существенное количество новых объектов по налогу на имущество — например, жители домов введенных в эксплуатацию после 2013 года, попросту не имели инвентаризационной стоимости — ее органы БТИ предоставляли до марта 2013 года. До сих пор налог рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости и жильцы новостроек, ввиду ее отсутствия, налог не оплачивали. С 2017 года их квартиры также стали объектом налогообложения. Но, на ситуацию это не повлияло, снижение начисления налогов на имущество за 2017 год по сравнению с 2016 годом составило 31,5 миллиона рублей.

В качестве основных причин низких налогов у тамбовчан, в ИФНС по городу Тамбову указывают невысокие ставки. Так, при кадастровой стоимости объекта недвижимости до полутора миллионов рублей, коэффициент составит 0,1%, при стоимости объекта от полутора до трёх с половиной миллионов - 0,2%, при стоимости объекта свыше трёх с половиной миллионов рублей ставка составит 0,3%. Такие ставки депутаты приняли после разразившегося в конце 2016 года скандала, когда жители стали получать к уплате астрономические суммы порой достигавшие десятков тысяч рублей. В результате ставки пересмотрели. Кроме этого, в течение переходного периода внедрения налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрен ряд льгот. Согласно федеральному законодательству, налогом не облагаются 20 квадратных метров в квартире, 10 — в комнате и 50 — в жилом доме.

- Из-за этого многие объекты просто выпали из процедуры налогообложения, - говорит Валентина Пантелеева. - Например, дома площадью 47-48 кв. м. налогом не облагаются вовсе, и таких объектов в нашем городе очень много. Кроме того, законодательством предусмотрено, что в первый год применения нового порядка исчисления налогов действует понижающий коэффициент 0,2.

Для расчета налога сейчас применяется формула: Н=(Н1-Н2)хК+Н2 Н1 здесь — сумма налога рассчитанная по кадастровой стоимости, Н2 — сумма налога от инвентаризационной стоимости, а К- коэффициент 0,2. Таким образом если в в 2016 году сумма начисленного налога (исходя из инвентаризационной стоимости) составляла, к примеру 5 тысяч рублей, а текущем (из кадастровой стоимости) она выросла до 10 тысяч рублей, из нее вычитается 5 тысяч и применяется коэффициент. В целом сумма налога в этом случае составит 6 тысяч, то есть на тысячу рублей больше, чем ранее. Но стоит помнить, что в следующем году коэффициент будет уже 0,4, потом 0,6 и так далее, пока не дойдет до 1. То есть уже через четыре года тамбовчане будут платить полностью 10 тысяч, без каких либо вычетов, и это при условии, что налоговые ставки останутся на прежнем уровне...

Больше льготников и машин

Также изменился порядок начисления земельного налога, и здесь налогоплательщики снова оказались в «плюсе». По данным городской ИФНС, начисления 2017 года оказались на 26,5 миллионов меньше, чем в 2017-м. В этом случае ставки остались на прежнем уровне - от 0,5 и 1,5%, кадастровая стоимость земельных участков тоже не изменилась, но федеральным законодательством была введена существенная льгота по уплате этого налога. Для пенсионеров по старости, по инвалидности и по выслуге лет не облагается налогом участок площадью 600 кв. м. Под эту льготу попало очень большое количество жителей города, что сказалось на начислениях - они значительно уменьшились. Единственная из трех позиций, где произошел рост — это транспортный налог. Количество автомобилей у жителей города за год увеличилось, из-за этого выросла и сумма налога — на 6,5 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом.

Заплатили 30% налогов

Налоги за 2017 год горожанам необходимо заплатить до 3 декабря, то есть осталось всего два полных месяца, но пока, по данным ИФНС Тамбова, ажиотажа среди плательщиков нет. На сегодняшний день из 560 миллионов рублей жители города заплатили лишь 160 миллионов — это примерно 30% от общей суммы. Впрочем, такая ситуация складывается ежегодно, в аналогичном периоде прошлого года свои налоговые обязательства выполнили также примерно треть налогоплательщиков.

- Для жителей горда сформировали порядка 200 тысяч налоговых уведомлений, - говорит Валентина Васильевна. - Из них через почтовые отделения направлено 139 тысяч налоговых уведомлений, еще 9 700 тамбовчан получат налоговые уведомления через личный кабинет налогоплательщика. Это те, кто подключен к личному кабинету и не обратились в налоговый орган с заявлением о том, чтобы получать налоговое уведомление в бумажном варианте.

37 тысяч горожан налоговых уведомлений вообще не получат, это те, у кого сумма в квитанции ниже 100 рублей и люди, чьи налоги полностью «льготируется». То есть имущество у них имеется, а суммы к уплате — нет. Такая ситуация может произойти, если, к примеру пенсионер имеет квартиру, гараж и, соответственно, землю под ним (меньше 6 соток). В прошлом году люди получали налоговые уведомления, а сейчас, с введением льгот по земельному налогу, их присылать не будут.

Для многих горожан, особенно пожилых, это уже стало поводом для беспокойства, но причин для этого нет. А вот если нет ни льгот, ни уведомления, это уже повод забить тревогу. Для начала налоговики советуют «поискать» его в почтовом отделении по месту регистрации (а не жительства) налогоплательщика. На сегодняшний день все уведомления на почту уже направлены. Если по каким-то причинам и там платежки не оказалось, необходимо отправиться в налоговую инспекцию города Тамбова, которая располагается на бульваре Строителей,4. Здесь налогоплательщику распечатают дубликат документа и и платежку для оплаты налогов. Напомним, просрочка в оплате грозит налогоплательщикам пени и штрафами. Кстати, сейчас за тамбовчанами числится почти 173 миллиона налоговых долгов. Чтобы взыскать эту задолженность ИФНС по городу Тамбова обращалось в суды, эти заявления налоговиков уже рассмотрены и в ближайшее время горожанам, которые накопили долги перед государствам стоит ожидать визитов судебных приставов.