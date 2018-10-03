В тамбовские банкоматы попали 2 миллиона фальшивок

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-02T19:23:34+03:00

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В Тамбовской области задержали банду воров, которые обманывали банкоматы, принадлежащие разным кредитным организациям. По данным регионального УГИБДД, первый свой визит в наше регион четверо уроженцев одной из Кавказских республик совершили 6 сентября этого года. Мужчины, как выяснили тамбовские полицейские, приехав в наш регион «накормили» банкоматы разных кредитных учреждений фальшивыми пятитысячными купюрами, которых, как оказалось, у них было в достатке. Воров не смущали ни камеры, установленные на банкоматах, ни большое количество клиентов возле них. В итоге в устройства попадали ненастоящие деньги, которые потом поступали на счета банковских карт, оформленных на бомжей. Самими картами и ПИН-кодами к ним пользовались преступники. Деньги, уже настоящие, они снимали с этих карт уже в других банкоматах, получая в итоге настоящие купюры.

- Оперативные сотрудники тамбовской полиции установили личности граждан, совершивших данное преступление, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - На их поиск были ориентированы все наружные службы.

В первый свой приезд на Тамбовщину банкоматы региона преступники пополнили почти двумя миллионами фальшивых рублей. Ненастоящие деньги из оборота изъяли. Но спустя две недели они вновь решили вновь приехать в наш регион, правда на этот раз их уже ждали, воров удалось задержать на трассе «Тамбов-Воронеж».

- В момент задержания в автомобиле заезжих «гастролеров» оперативные сотрудники изъяли еще несколько пачек с полиграфическими изделиями, имитирующими 5-тысячные купюры на сумму более 2,5 миллиона рублей, - говорят в региональном УМВД. - В настоящее время все четверо злоумышленников задержаны. Трое из преступной четверки находились в федеральном розыске за аналогичные преступления, совершенные на территориях Московской и Архангельской областей. В отношении всех четверых полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере».

Устанавливается, где преступники приобрели ненастоящие деньги. Кстати, сообщения о том, что банкоматы пополняют фальшивками периодически приходят из разных регионов страны. 19 сентября МВД РФ сообщил о том, что в Дагестане обнаружился цех по изготовлению поддельных пятитысячных купюр. Там полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в изготовлении поддельных купюр на сумму порядка 30 миллионов рублей и заготовок еще на 100 миллионов рублей. Известно, что операция была проведена сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из МВД и УФСБ по Республике Дагестан.

- Обыски прошли в городах Махачкала и Каспийск по адресам проживания фигурантов уголовного дела, - говорится в официальном сообщении МВД РФ. - Помимо фальшивых денег, правоохранители изъяли оборудование, в числе которого - клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы.

Сейчас устанавливаются каналы сбыта фальшивок. Не исключено, что в тамбовские банкоматы попали «деньги», имеющие «южный» след.

КСТАТИ

Ювелирный магазин обокрали на 3 миллиона

Тамбовские полицейские раскрыли серьезные преступления, которые произошли в областном центре 31 августа и 1 сентября.

1 сентября в 15 часов 40 минут в торговом центре «Браво Сити» из магазина «Изумрудный рай» украли ювелирные украшения на общую сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УМВД России по городу Тамбову с коллегами из управления уголовного розыска областного УМВД.

Как пояснила продавец торговой точки, днем в ювелирный салон вошли трое мужчин кавказской национальности. Все трое были в футболках, бейсболках и темных очках. Двое начали отвлекать продавца, а третий, подойдя к прилавку, расположенному в центре торгового зала, незаметно отмычкой открыл ящик прилавка и похитил три кольца из белого золота с бриллиантами и сапфиром, а также золотые серьги с сапфиром. После этого мужчины ушли из магазина.

Днем раньше, 31 августа, преступление по такому же сценарию было совершено в магазине «Магнит-косметик», расположенном на улице Интернациональной Тамбова. Туда преступники наведались около 17.00 в магазин, заходили они с интервалом в несколько минут. Двое начали отвлекать продавца, а третий незаметно проник в подсобное помещение и, открыв своими ключами металлический сейф, похитил из него 62 тысячи рублей. Все трое мужчина попали в магазине на камеры видеонаблюдения. Полицейские воспользовались записями, чтобы установить личности воров. Также они просмотрели видео с камер, расположенных недалеко от магазина и вычислили автомобиль, на котором передвигались преступники. Ими оказались трое ранее судимых жителей Адыгеи. Для их задержания тамбовские полицейские выехали в Адыгею, где предположительно могли скрываться мужчины. Задержание одного из преступников - 51-летнего мужчины произошло в Краснодаре. А вот похищенные ювелирные украшения были обнаружены у него дома в Майкопе. Золотые изделия преступник сбыть не успел.Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Еще двое участников преступления пока находятся в розыске. Ведется следствие.