В помощи никогда не отказываем!

СЕГОДНЯ 07:45 2018-10-01T07:58:37+03:00

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Небольшое село Павлодар в Уваровском районе расположилось фактически на границе нашей и соседней Воронежской областей, до райцентра — 35 километров, проблемы здесь те же самые, что и в любом населенном пункте тамбовской глубинки — плохие дороги, отсутствие транспорта, перебои с мобильной связью, а местного бюджета едва хватает на самые насущные нужды. Впрочем, вместо того, чтобы сокрушаться над всеми этими горестями, в селе Павлодар нашлись неравнодушные люди, которые делают все, чтобы обеспечить в населенном пункте достойное и комфортное проживание. Такими бескорыстными благотворителями и помощниками стали для односельчан местные сельхозпроизводители, среди который глава КФХ Антон Лапшин.

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Я если честно, даже не вспомню, как появилась идея оказания помощи нашим жителям, - говорит Антон Лапшин. - Мне кажется, так было заведено всегда - те, кто может быть чем-то полезен - руками, техникой, деньгами, сами предлагали содействие.

Антон Лапшин - уроженец села Павлодар, поэтому о нуждах своего населенного пункта и его жителей знает не понаслышке. Сельским хозяйством мужчина стал заниматься с 2006 года, говорит, что решил пойти по стопам своего отца, который является фермером с 1993 года. Хотя поначалу Антон планировал связать свое будущее с юриспруденцией и даже получил диплом юриста в ТГУ им. Г. Р. Державина.

После окончания университета стал работать в тогда еще милиции, - вспоминает Антон Валерьевич. - С высшим образованием мог стать следователем или дознавателем в МВД, но меня тянуло в родное село, на тот момент у меня уже была семья, и мы, уже вместе с супругой вернулись в Павлодар, где я стал работать участковым уполномоченным.

В органах внутренних дел Антон Лапшин прослужил два года, а потом, как он признается понял — это не совсем его и решил полностью изменить свою жизнь, когда весной 2006 года стал главой крестьянско-фермерского хозяйства.

Начинал, наверное как все, тяжело — не хватало техники, та, что мог себе позволить, пребывала далеко не в лучшем состоянии, ей постоянно требовался ремонт, - говорит Антон Лапшин. - Постепенно, в том числе привлекая кредитные средства, парк автотехники обновлялся. А вот земли я сразу взял много — около 200 гектаров, была уверенность, что все получится.

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И действительно, сейчас Антон Лапшин — успешный фермер, который фактически в одиночку обрабатывает почти 250 гектаров земли. Конечно, помощь ему оказывает отец, а до недавних пор и супруга. Но сейчас жена Антона занимается воспитанием годовалого сынишки — третьего ребенка в многодетной семье Лапшиных, и пока в поле ему не помощница. Зато старший 13-летний сын уже вовсю приобщается к делу своего отца, а 9-летняя дочка — опора мамы в домашнем хозяйстве. Глава большой семьи с половины пятого утра и до полуночи — на работе, сам обрабатывает землю под посевы, ухаживает за всходами и собирает урожай. Основными культурами в хозяйстве стали пшеница, ячмень и подсолнечник.

Конечно, хочется, чтобы дети остались работать на земле, - говорит фермер. - Но это уж как они сами решат. К сожалению, молодежь сейчас из села уезжает, не видит здесь перспектив. Взять даже моих одноклассников, из 15 человек в родном Павлодаре остались всего трое...

Люди перебираются в город в поисках лучшей жизни, но, по убеждению Антона Лапшина, люди сами могут ее обеспечить на своей родине и даже помочь другим, если искренне в этом заинтересованы. Дел и забот в большом селе всегда хватает, и речь в этом случае идет не только о полевых работах - это само собой разумеется. Зимой в населенном пункте есть необходимость чистить дороги, в течение всего года приходится заниматься вывозом мусора, а для этого требуется техника, которая имеется в распоряжении фермеров и они всегда охотно предоставляют ее для решения этих задач. Но жизнь села — это не только тяжелые трудовые будни, в ней есть место и праздникам, которые здесь всегда стараются отметить как-то по особенному.

Сейчас мы готовимся к Дню пожилого человека, - рассказывает Антон Лапшин. - Это праздник почти для половины жителей села, поэтому отметить его решено по особенному, специально для наших бабушек и дедушек пригласили известный коллектив из Грибановского района Воронежской области - «Сельские зори».

Выступление иногородних артистов решили оплатить местные фермеры, в том числе и Антон Лапшин, каждый внес на эти цели по несколько тысяч рублей. И это еще не все, наряду с коллективом из соседнего региона перед сельчанами выступят местные коллективы, для пожилых людей накроют столы, все будет сделано для того, чтобы праздник прошел ярко и весело.

Наши бабушки и дедушки — это люди, на которых держится село, - считает Антон Лапшин. - Именно они занимаются воспитанием наших детей, это я на собственном примере знаю, и мне очень хотелось бы пожелать им в преддверии Дня пожилого человека сил и здоровья! Ну а всем, что в наших силах — поддержкой, заботой и помощью, мы наших односельчан обязательно обеспечим!

Татьяна Юрьева