Сила Тамбовщины – в профессионалах

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-27T19:18:08+03:00

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Днем рождения Тамбовщины считается 27 сентября 1937 года, когда специальным постановлением Тамбовская область была образована как самостоятельный регион. В этот значимый день особое внимание было привлечено к золотому фонду региона – людям. Трудолюбивым, ответственным, активным, с добрым сердцем и золотыми руками.

Ежегодно в День образования региона лучшие из лучших становятся лауреатами премий Тамбовской области. Премии отражают разные стороны социально-экономического развития Тамбовщины и носят имена наших выдающихся земляков, которые ратными подвигами и трудовыми достижениями прославили регион. Их получают известные артисты и спортсмены, педагоги и социальные работники, адвокаты и предприниматели.

За меткий слог

За достижения в журналистике, литературно-художественной критике в Тамбовской области вручается премия имени Александра Воронского. В этом году ее лауреатом стал главный редактор филиала «Редакция газеты «Сельские зори» АО «Издательский дом «Мичуринск» Владимир Краснослободцев.

Активный, ответственный, инициативный, деятельный – главного редактора газеты «Сельские зори» (Петровский район) Владимира Краснослободцева на Тамбовщине знают и уважают. Уважают за его профессионализм, творческий подход к делу, искренний интерес к проблемам других людей.

Газету Петровского района «Сельские зори» Владимир Краснослободцев возглавляет уже восемнадцать лет. За это время он проявил себя как талантливый менеджер, уверенно руководящий редакционно-издательским процессом. Благодаря этому, даже в самые сложные времена редакция газеты не потеряла подписчиков, сохранив тираж.

При этом практически каждому номеру тон задает редакторская статья, которую с особым интересом ждут читатели. Владимир Краснослободцев активно продвигает важные социально-политические события региона в целом и района, в частности, в социальных сетях. Всегда доводит начатое дело до конца.

Несмотря на это, является скромным человеком.

- Такая высокая оценка моего труда стала для меня полной неожиданностью. Я рассматриваю ее как аванс, который буду отрабатывать в дальнейшем, - сказал Владимир Краснослободцев.

За бережное отношение к лесу

Имя Владимира Вернадского тесно связано с Тамбовщиной. Именно здесь, в фамильном имении Вернадских, появилось учение о ноосфере. В регионе бережно хранят память об этом ученом. В частности, ежегодно за заслуги в сохранении природных ресурсов вручается премия его имени. В этом году ее лауреатом стал директор Уваровского лесхоза Юрий Тепин.

В системе лесного хозяйства страны он работает около тридцати лет. Свой трудовой путь начал лесничим Чарского лесничества Чарского лесхоза (Читинская область). В 1994-м принят в Уваровский лесхоз Тамбовской области. Мастер леса, лесник, главный специалист, начальник уваровского производственного участка – Юрий Тепин шаг за шагом прошел весь путь до должности директора лесхоза и не понаслышке знает все тонкости работы по сохранению лесных богатств региона.

За последние три года при непосредственном участии Юрия Тепина в государственном лесном фонде создано более ста гектаров лесных культур. В Уваровском лесхозе хорошо развито питомническое хозяйство. Проводятся мероприятия по изучению и сохранению генофонда и созданию постоянной лесосеменной базы дуба на селекционной основе.

- Дуб – главная образующая порода нашего лесхоза, поэтому мы делаем все, чтобы вывести элитный посадочный материал, который, ко всему прочему, обладает особыми свойствами, - говорит Юрий Тепин.

Он признается, что с деревьями работать сложно: каждое дерево требует тепла, ласки и ухода. Но свою работу он очень любит.

- Лес любят все, его нельзя не любить, - улыбается лауреат.

Быть нужной людям

Работать сложно не только с деревьями. Каждый человек, как и дерево, требует своего подхода. Об этом знает начальник отдела по работе с населением Центра социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района Галина Зебрева. За заслуги в работе по социальному обслуживанию малоимущих граждан, организации пенсионного обеспечения и социального страхования, занятости населения в этом году она стала лауреатом премии имени одного из самых крупных благотворителей на Тамбовщине Андрея Носова.

За бескорыстную помощь людям лауреатом премии Тамбовской области имени Андрея Носова стала Галина Зебрева.

Квалифицированный, грамотный, исполнительный, добросовестный, инициативный, компетентный специалист. Именно так все отзываются о Галине Зебревой. За этим набором характеристик кроется по-настоящему доброе сердце отзывчивой женщины, которая помогла многим семьям Моршанского района, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И здесь десятки человеческих судеб, десятки своих историй, которые благодаря помощи Галине Зебревой обретают счастливый финал.

Начальником отдела по работе с населением Центра социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района Галина Зебрева трудится уже 28 лет. Она работает с многодетными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов, ведет большую работу по профилактике социального сиротства. Малоимущим семьям помогает готовить проекты социальных контрактов на развитие личных подсобных хозяйств. Помогает оформить путевки на отдых и оздоровление детей. Решает проблемы женщин, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Со всем этим Галина Зебрева прекрасно справляется.

- Я не жалею, что выбрала именно этот путь. Всегда повторяю: нет ничего важнее помощи другим людям, - говорит Галина Зебрева.

И рукоплещет зал

Заслуженному артисту РСФСР Михаилу Березину рукоплескали тысячи зрителей в разных залах. В День образования Тамбовской области его приветствовали в большом зале региональной администрации. За значительный вклад в развитие театрального искусства, создание высокохудожественных образов и спектаклей он стал лауреатом премии Тамбовской области имени Ивана Марина.

Тамбовская сцена немыслима без Заслуженного артиста РСФСР Михаила Березина.

В труппу Тамбовского драматического театра Михаил Березин был принят 1970 году и с этого времени тамбовская сцена немыслима без его имени. Спектакли с его участием зрители ждут и знают: если на афише имя Михаила Березина, постановка будет успешной. За 51 год им сыграно более ста ролей, в которых проявились яркий талант артиста, высокое профессиональное мастерство, мощный темперамент, психологически обоснованный, творчески неординарный и глубокий подход к созданию сценических образов.

Михаил Березин – актер широкого диапазона. Он абсолютно комфортно чувствует себя в любом жанре. Каждая его работа – большой, интересный актерский и человеческий труд. Увлеченно и самоотверженно репетируя и играя спектакли, не уступает возрасту. Он заряжает коллектив своим бойцовским духом, жизнелюбием и преданностью профессии.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

Губернатор Александр Никитин вручает премию имени Александра Воронского главному редактору газеты "Сельские зори" Владимиру Краснослободцеву.

- Наша самобытная, благословенная Тамбовская область сегодня встречает свой 81-й день рождения. На Богом одаренной земле в 35 тысяч квадратных километров, наполненной сладким ароматом хлебных полей, напоенной десятками рек, озер, водохранилищ живут замечательные люди, готовые в трудный час грудью встать на защиту родного дома, а в мирное время – созидать, совершать научные открытия, работать, не жалея сил, во благо любимой Родины!

Тамбовщина с ее замечательными людьми, прекрасными профессионалами, мастерами, действительно, может сегодня сделать больше, чем вчера, а завтра лучше и больше, чем сегодня! Пусть же достигнутые успехи и победы рождают новые успехи и новые победы! Пусть никогда не тускнеет символ исконного трудолюбия тружеников Тамбовщины – работящий пчелиный улей! И если мы будем единым коллективом, то нам по плечу любые самые сложные задачи!

Материал размещен в рамках социально значимых проектов Тамбовской области.