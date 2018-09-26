2018-09-25T18:08:54+03:00
Общество

Тамбовщина готовится к зиме

К 1 октября в области должны исправно работать все отопительные системы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Отопительный сезон может начаться в первых числах октября.Отопительный сезон может начаться в первых числах октября.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В регионе подвели предварительные итоги подготовки к отопительному сезону. Традиционно, до его начала, чиновники рапортуют, что к безаварийному прохождению зимы у нас все готово. Вот и на этот раз показатели бьют все рекорды. Согласно данным областной администрации на сегодняшний день жилищный фонд Тамбовщины на 98% готов к отопительному сезону, тепловые сети – на 96%, котельные – на 97%. Несмотря на то, что до недавних пор погода баловала тамбовчан совсем не осенним теплом, сейчас в наш регион пришло похолодание. Исходя из прогнозов метеорологов, подача тепла в жилые дома, при необходимости, может начаться с 1 октября. Кстати, если раньше топить в областном центре начинали не раньше середины октября, то в последние годы эти сроки сдвинулись. Например в 2017 году пуск тепла начался с 3-го октября.

Напомним, подготовка к очередному отопительному сезону началась в Тамбове и области сразу после окончания предыдущего. Жители пережили двухэтапное отключение горячей воды — это происходило во время гидравлических испытаний на сетях. Также в Тамбове в летний период прошла достаточно масштабная ремонтная компания на сетях. По данным теплоэнергетиков, в общей сложности в областном центре на эти цели потратили около 250 миллионов рублей. Эти средства пошли на замену 21 километра труб, а также на ремонт теплообменного оборудования и насосов на ЦТП. Так, капитально отремонтировали около 4 километров квартальных сетей диаметром от 45 мм до 219 мм в районе улиц Менделеева, 8 марта и Рылеева в Тамбове. Это сети от ЦТП-16, который питает теплом 12 жилых домов, 1 учебное заведение и 3 учреждения. В июне завершились работы по замене ветхого участка распределительной сети на улице Пролетарской. Во время этого ремонта специалисты заменили порядка 200 метров теплосети диаметром 219 мм. В июле завершилась перекладка ветхого участка распределительной сети на улице Мичуринской. В ходе работ энергетики заменили порядка 200 метров изношенного трубопровода диаметром 530 мм. Масштабные работы по перекладке трех участков тепловой сети ведутся в районе улицы Магистральная в Тамбове. На эти работы потратят более 25 миллионов рублей. В общей сложности здесь заменят порядка 900 метров трубопровода диаметром от 200 до 500 мм. Завершиться работы в районе улицы Магистральной должны до конца сентября.

-- В этом году мы изменили тактику подготовки к осенне-зимнему периоду. Кроме стандартной подготовки нормативно-правовых документов, плановой подготовки всех теплосетевых, теплоснабжающих организаций, многоквартирных домов, мы ориентировались на следующем: по итогам прошлого года проанализировали аварийность, выявили наиболее проблемные точки на территории Тамбовской области. Это Тамбов, Котовск, Строитель Тамбовского района и другие, гооврит начальник управления топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева. - Мы сконцентрировали внимание именно на проблемных участках, чтобы вопросы на них не возникали.

По данным обладминистрации, к осенне-зимнему периоду для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций подготовлены 293 аварийно-восстановительные бригады, общей численностью 1137 человек и 424 единицы техники, для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения: 422 человека, техники – 159 единиц. Сейчас на сетях завершаются работы по устранению порывов, которые обнаружились во время проведения второго этапа гидравлических испытаний тепловых магистралей на прочность.

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