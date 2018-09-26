На Тамбовщине объявили карантин из-за бешенства овцы

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-25T17:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области появился опасный по бешенству очаг. На этот раз опасное заболевание обнаружили в селе Рудовка Пичаевского района. По данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям на одном из подворий села заболела, а позже и умерла овца. Лабораторные анализы, сделанные после гибели животного показали, что у нее было бешенство. Сейчас на территории населенного пункта, где зарегистрировали опасную болезнь, объявили карантин по бешенству, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Никитин.

- В целях предупреждения распространения заболевания здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, а также выгуливать собак. Кроме того, в населенном пункте действует запрет на продажу животных и вывоз их за пределы села, - пояснили в региональном Россельхознадзоре. - Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в нашей области вирусом заразились и пали 90 животных, что указывает на неэффективные профилактические мероприятия, проводимые управлением ветеринарии Тамбовской области.

Действительно, в нашем регионе ситуация с бешенством останется сложной, по данным санитарных врачей за 6 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 33 случая нападения на людей диких животных, а в общей сложности за медицинской помощью из-за укусов, в том числе кошек и собак, обратились уже больше 1,5 тысяч человек. Кстати, болеют бешенством не только хищники, но и вполне себе миролюбивые звери, например в этом году бешенство обнаружили у лося, а также у восьми сельскохозяйственных животных. Проблема распространения вируса, по словам специалистов, остро проявилась в 2015 году, когда в нашей области было зарегистрировано 133 неблагополучных по этому заболеванию населенных пункта. В последующие два года наблюдалось снижение заболеваемости. А в текущем году эпизоотическая обстановка по данному заболеванию снова ухудшилась. Это связывают в основном с увеличением численности диких хищных животных на территории Тамбовской области. Поэтому основной мерой предупреждения болезни бешенства является иммунизация диких, домашних и сельскохозяйственных животных.

Серьезно тамбовские ветеринары обеспокоились проблемой распространения бешенства после случая, который произошел несколько недель назад: жители Тамбовского района купили на сайте бесплатных объявлений щенка, который спустя некоторое время умер от бешенства. Установить, был ли он болен уже на момент приобретения или подхватил заразу во во время проживания у новых хозяев так и не удалось. По словам врачей, людям, которые контактировали с животными ничего не угрожает — им вовремя сделали прививки от этой неизлечимой болезни. Сразу после этого случая в области стали проводить всеобщую вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных. Такую работу организовали в городской и районных государственных ветеринарных станциях.

- В областном центре организована работа четырех мобильных групп, которые также проводят бесплатную вакцинацию. В рамках прошедших выездов ветбригады сделали прививки более 250 домашним питомцам тамбовчан, - рассказали в управлении ветеринарии Тамбовской области. - Следующие выезды запланированы на 26 сентября, в этот день специалисты приедут по адресу в Дворики на ул. Земляной вал, к домам №1-3 и в Пригородный лес на Рассказовское шоссе,6. 29 сентября аналогичная акция пройдет на ул. К. Маркса, 178 в сквере Боратынского и на улице Полтавской, 47 в районе школы №11.

Кроме того, региональное управление ветеринарии также обеспечило коммерческие ветклиники вакциной против бешенства для проведения иммунизации животных, тем самым максимально снизив стоимость процедуры в платных учреждениях. Это ООО «Зоомир Регионы» (г.Тамбов ул.Рылеева д.73А), Центр Здоровья животных «Атерис» (г.Тамбов ул.Бульвар Энтузиастов д.2Д), «Вет Мастер» (г.Тамбов мкр. «Московский»,ул. Агапкина д.16). По вопросам бесплатной вакцинации против бешенства также можно обратиться по номеру 71-45-09 (ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных»). Несмотря на сложную ситуацию, по данным медиков в Тамбовской области больше 30 лет не фиксировались заболевания человека вирусом бешенства.