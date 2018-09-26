Тамбовчане не приняли изменения в Генплан

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-25T17:37:48+03:00

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Проект изменений в генеральный план областного центра, а особенно ряд его положений, вызвал множество нареканий у горожан и экспертов, которые ознакомились с этим документом. Напомним, действующий генеральный план Тамбова приняли в прошлом году, но учитывая, что практически ежедневно в региональное управление градостроительства и архитектуры поступает по несколько предложений, которые предусматривают изменения в прошлогодний документ, возникла необходимость в его корректировке. Все эти планируемые изменения в итоге вынесли на суд горожан.

Самыми обсуждаемыми в новом генеральном плане стали две позиции. Непонимание у жителей вызвало намерение реконструировать дорогу проходящую по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе. Согласно проекту, улицу Энгельса предлагается продолжить, для этого хотят построить мост через канал реки Цны, а вдоль парка Дружбы запланировано продолжение этой дороги, а у плотины построить еще один мост. Узнав об этой идее, не на шутку встревожились жители сразу нескольких домов, расположенных на улице Энгельса.

- Мы выражаем свой протест по поводу реконструкции автомобильной дороги по улице Фридриха Энгельса от улицы Советская до Рассказовского шоссе, - пишут в коллективном обращении на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина жители многоквартирных домов по улице Советской, 21/Ф.Энгельса, 29, Советской, 19А, Советской, 38Г, Ф.Энгельса, 27, Ф. Энгельса, 6, Ф. Энгельса, 8, Ф. Энгельса, 6, Ф. Энгельса, 3, Ф. Энгельса, 5 и Ф. Энгельса, 14. - Считаем, что подобная реконструкция нанесет значительный урон зоне отдыха, сложившейся более семидесяти лет назад. Район улицы Набережной и парка Дружбы, как культурный центр, важен не только для проживающих в непосредственной близости от него горожан, но и для всех жителей города. Реконструкция, подразумевающая строительство автомобильного моста через канал реки Цны, создаст большие неудобства и огорчения сотням дачников, спортсменам, ради которых был построен спортивный комплекс, являющийся зоной активного отдыха тысяч горожан, а парк Дружбы - местом проведений регулярных занятий физкультуры и спортивных соревнований школьников и студентов.

Местные жители уверены, что предусмотренная реконструкция автомобильной дороги по улице Фридриха Энгельса захватит уникальный комплекс жилых домов, так называемой «сталинской» эпохи. По их данным многоквартирные дома по улице Советской 21/Ф.Энгельса 29 и Советской 38Г относятся к постройкам 1956 – 1957 годов, здания жилого комплекса по улице Советской 19А – 19В и регионального УМВД - довоенной постройки.

- Все эти сооружения имеют деревянные перекрытия, оштукатуренные фасады, возле них узкие тротуары и поэтому дома оказались достаточно близко расположены к проезжей части, - поясняют жители. - Даже сейчас из-за интенсивного движения по улице Советской вызывают вибрацию в домах, а это приводит к разрушению балконов, кирпичной кладки парапетов мезонина, трескается шифер, появляются трещины на стенах и потолках в квартирах. трещин стен, потолков в квартирах.

Кроме того, тамбовчане напоминают, что сквер на Перовмайской площади, который примыкает к улице Энгельса, стал местом проведения различных мероприятий, в том числе для сотрудников областного УМВД. В случае принятия проекта по реконструкции дороги, поток транспорта на ней увеличится, а это шум, выхлопы и прочие неприятности. Жители улицы Энгельса предлагают альтернативу — использовать для выезда на Рассказовское шоссе улицу Студенецкую набережную.

Еще одним «сюрпризом» для тамбовчан стало изменение функциональной зоны участка на улице Набережной, а точнее в квартале, ограниченном улицами Советская, М. Горького, Набережная, С. Рахманинова. Здесь планировали расширить общественно-деловую зона, хотя раньше она была рекреационной. Жители областного центра в связи с этими странными изменениями вспомнили, как несколько назад на территории, которые сейчас меняют свое назначение, претендовала тамбовская епархия. В 2015 году представители местной РПЦ поделились с городскими властями своими соображениями относительно восстановления исторической справедливости и воссоздания прежнего облика и границ Казанского монастыря, который находится на «верхней» набережной. В том числе речь шла о восстановлении каменной стены, которая раньше опоясывала монастырь и уходила прямо в Цну. Идею создания в Тамбове стены, «как в Иерусалиме», в то время очень бурно поддержал теперь уже бывший мэр Тамбова Юрий Рогачев. Но до сих пор эти планы в жизнь так и не воплотились.

– Набережная - главная достопримечательность нашего города, за которую не стыдно, которую хочется показывать гостям нашего города, - возмущается на сайте губернатора тамбовчанка Елена Бычкова. - Это самое красивое и посещаемое место Тамбова, изменения, которые предложены генпланом только обезобразят облик зоны отдыха, а точнее сказать уничтожат. Набережная – это зеленая общедоступная зона в центре города, главная и любимая площадка отдыха тамбовчан. Эта ситуация с захватом большей ее части, как предполагается, под объект культурного наследия - невероятное хамство! Все главные мероприятия проходят именно на Набережной. Это единственная территория, на которой можно проводить городские мероприятия не перекрывая улицы города. На мой взгляд изменения в генплане не продуманы и не обоснованы. Я очень обеспокоена, как такие варианты «развития» вообще возможны. Ведь это не развитие, а полная деградация!

Мнение горожан совпало с выводами экспертов Общественной палаты Тамбовской области, правда специалисты выразили его в итоговом документе менее эмоционально, чем жители. Как сообщается в заключении общественной экспертизы, поводом для ее проведения стал «общественный резонанс, вызванный предложением по изменению генерального плана города Тамбова». В начале документа специалисты отметили положительный момент, обозначенный в новом проекте. Речь идет об изменении статуса заречной территории, расположенной на правом берегу Цны, которой ранее присвоили статус Ж-2, что подразумевало строительство на этом участке жилых домов. Сейчас территории возвратили статус рекреационной зоны. Но это, пожалуй, единственный позитив, которые, по мнению, специалистов, нашелся в документе. В целом, по мнению экспертной рабочей группы в новой редакции генплана имеются ошибки и недоработки. Вот как специалисты отреагировали на реконструкцию дороги по улице Фридриха Энгельса и возведения двух мостов:

- Очевидно, что связь юга города с внешними дорогами необходима, но такое решение вызывает большую тревогу за экологическое состояние парка и улицы Набережной, - говорится в документе Общественной палаты. - Кроме того, известно, что любой городской мост является не только инженерным сооружением, но и архитектурным произведением. Строительство автомобильного моста через канал реки Цна в непосредственной близости от существующего пешеходного моста конфликтно эстетически. Новый мост на высоких опорах просто задавит его и спуск — монументальную композицию «Бородино».

Тревогу экспертов вызвало также присвоение территории, окружающей Казанский мужской монастырь (улицы Советская, Рахманинова, Горького и Набережной) статуса общественно-деловой зоны.

- Такое зонирование говорит о том, что в дальнейшем территорию, возможно, будут застраивать зданиями и сооружениями общественного назначения, - считают специалисты. - Расширение общественно-деловой зоны в ущерб рекреации приведет к сокращению общедоступного пространства, уменьшит площадь сквера им. З. Космодемьянской, сделает невозможным проход по верхней пешеходной части улицы Набережной. Более того, согласно действующим законам охраны 1991 года, водоохранная зона канала реки Цна является охраняемым природным ландшафтом, где новое строительство запрещено.

К аналогичным выводам пришли и члены комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа — город Тамбов. Заседание провел главный архитектор области Александр Филатов 19 сентября. В итоге, по вопросу о реконструкции автодороги по ул. Энгельса от ул. Советской до Рассказовского шоссе комиссия высказалась за то, чтобы исключить это положение из генерального плана. Также решено было не менять зонирование территории на набережной. Итоговую точку в этих обсуждениях поставили в понедельник 24 сентября. Начальник управления градостроительства и архитектуры области Александр Филатов официально подвел итоги публичных обсуждений и сообщил, что оба проекта, вызвавшие резонанс среди жителей, из генплана исключены. Теперь документ должен подписать глава администрации области Александр Никитин.