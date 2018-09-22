Тамбовское УГИБДД: за минуту до аварии, машину, въехавшую в каток, пытались остановить полицейские

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-22T14:16:04+03:00

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Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла 22 сентября около 4 часов утра у колонии на улице Мичуринской.

Как сообщили в региональном УГИБДД, буквально за минуту до ДТП, машина, которая двигалась по улице Мичуринской, привлекла внимание полицейских. Дежуривший неподалеку от городского отдела полиции наряд ДПС попытался остановить автомобиль. Но требованию полицейских водитель не подчинился, напротив, он прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ДПС намеревались отправиться в погоню за нарушителями, но фактически сделать этого не успели – авария уже произошла. Кстати, информация о том, что единственный выживший в аварии 18-летний парень скончался в больнице, которая сейчас распространяется в соцсетях, неверна. Несмотря на то, что его состояние оценивается как тяжелое, медики продолжают бороться за жизнь молодого человека.

Фото: Андрей ПАНЮШКИН

Фото: Андрей ПАНЮШКИН

Фото: Андрей ПАНЮШКИН