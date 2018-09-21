В шаге от зимы

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-21T12:08:32+03:00

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Переложить трубы. Проверить стыки. Создать запас резервного топлива и материалов. Провести техническое освидетельствование и диагностику оборудования. Хлопот у коммунальщиков перед очередным отопительным сезоном, ой как, много. И главное – все успеть, обеспечив дома и социальные объекты региона необходимым комфортом.

Ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду находится на личном контроле губернатора Александра Никитина. Еженедельно на совещании он рассматривает эти вопросы, заслушивая отчеты руководителей муниципалитетов, субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций.

Такой подход приносит ощутимые дивиденды – регион к зиме практически готов. В частности, готовность жилого фонда специалисты оценивают на 98 процентов, котельных – на 97 процентов, тепловых сетей – на 96 процентов.

Ждем тепла

Жительница дома 87 по улице Мичуринская областного центра Нина Иванова каждый отопительный сезон ждет с тревогой.

- Летом горячую воду отключают, постоянно что-то ремонтируют. Осенью сидим без тепла – опять порывы. Надеюсь, в этом году все будет не так. Хотя воду летом на неделю у нас отключали. Да и у домов напротив коммунальщики усиленно копали, перекладывали трубы, - рассказывает пенсионерка.

В районе старого автовокзала действительно роют траншеи второй год подряд. В рамках выполнения инвестиционной программы филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» ведет работы по перекладке первой распределительной сети. На этот раз работники «колдовали» над участком вдоль улицы Мичуринская напротив дома Нины Федоровны – от улицы 3-я линия до железнодорожного переезда.

На данный момент там работы уже завершены. А представители филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» на недавнем еженедельном совещании заверили губернатора Александра Никитина, что действуют в рамках утвержденного графика, и к отопительному сезону все коммуникации и объекты будут приведены в должное состояние.

Общественность контролирует

Подготовку к отопительному сезону контролируют не только представители муниципальной и региональной власти, руководители теплоснабжающих организаций, но и общественность. На особом контроле держат этот вопрос общественные префектуры – с жалобами на холод в квартирах жители обращаются и к ним. Так, в префектуре «Рылеева» постоянно мониторят ход подготовки многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону, контролируют деятельность управляющих компаний.

У самих же управляющих компаний хлопот перед отопительным сезоном хватает. К пуску тепла нужно подготовить каждый многоквартирный дом, находящийся в их зоне ответственности. Прежде всего, провести стандартную процедуру по промывке труб. Именно из-за зашлакованных труб батареи в квартирах могут быть холодными, хотя в сам дом теплоноситель поступает нужной температуры.

Во время отопительного периода случается всякое: могут потечь стояки, из-за сильного давления, порой, срывает вентили на трубах. Управляющие компании должны не просто быть готовы к любой ситуации, но и быстро устранить ее. Для этого во время подготовки к очередному отопительному периоду они должны сформировать аварийный запас материалов, который поможет решить все возникающие проблемы.

Жители дома 75 (корпус 1) по улице Рылеева областного центра надеются, что форс-мажорных ситуаций этой зимой у них не будет. Ведь управляющая компания ООО «ТЖС», обслуживающая их многоэтажку, провела большой объем работ в преддверии отопительного сезона. В частности, во всех подъездах вместо старых, деревянных, появились новые, пластиковые, окна, проведена ревизия и ремонт всей запорной арматуры в подвальных помещениях, отремонтирована кровля.

Этой работе уделяют особое внимание во всех муниципалитетах Тамбовщины.

- В регионе сформированы 293 аварийно-восстановительные бригады общей численностью 1137 человек. Они укомплектованы 424 единицами техники. Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в ресурсоснабжающих организациях созданы запасы необходимых инструментов и материалов, - пояснила начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева.

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Комплексный подход

Учитывая опыт работ и ошибки прошлых лет, в этом году изменили тактику подготовки области к предстоящему отопительному периоду. Нет, готовиться к нему начали с конца апреля – как только остыли батареи. Но особое внимание уделили «проблемным точкам», которые обнаружились после завершения предыдущего отопительного сезона.

По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Светланы Григорьевой, этими точками стали Тамбов, Котовск, поселок Строитель Тамбовского района и ряд других населенных пунктов.

Кроме того, в этом году при формировании планов ремонта учитывался график проведения работ по другим программам. В первую очередь, по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и программе капитального ремонта многоквартирных домов. Комплексный подход позволит избежать вскрытия нового асфальта из-за аварий на коммунальных сетях, других нештатных ситуаций.

В этом году сентябрь балует тамбовчан теплой погодой, позволяя коммунальщикам завершить все запланированные ремонтные работы. Но, так или иначе, осень, в скором времени, заявит о себе.

На Тамбовщине все работы по подготовке к пуску тепла должны быть завершены до 1 октября: выданы паспорта готовности многоквартирным домам, объектам инженерной инфраструктуры, социальной сферы, источникам и системам теплоснабжения к подаче и приему тепла, а также резервным топливным хозяйствам с накоплением нормативных запасов резервного топлива. А значит, у коммунальщиков осталась последняя неделя, чтобы подчистить все «хвосты» и объявить о стопроцентной готовности к началу отопительного периода.

Светлана Мерцалова

Прямая речь

Глава администрации области Александр Никитин:

- Наша главная цель — сделать все, чтобы система ЖКХ на Тамбовщине работала без сбоев, стала современной, энергоэффективной и предоставляла бы потребителям качественные коммунальные услуги, что особенно актуально в преддверии отопительного периода. Настоятельной потребностью становится не латание дыр, а плановая модернизация ЖКХ в рамках стратегического развития отрасли.

Ключевым результатом работы сферы ЖКХ считаю существенное, на 30 процентов, сокращение числа обращений граждан в целом по этим вопросам, а по вопросам теплоснабжения — на 40 процентов. Надеюсь, в результате постепенного разрешения накопившихся за последние годы катастрофических проблем в этой сфере, прежде всего, в областном центре, нам удастся нормализовать ситуацию в полном объеме.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области