Бывшего руководителя тамбовской налоговой «забыли» отправить за решетку

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-19T18:56:11+03:00

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История громкого коррупционного скандала, связанного с деятельностью теперь уже бывшего руководителя регионального УФНС Любови Круговой, получила не менее скандальное продолжение. Оказывается, женщина, которая с 22 июня должна была отбывать наказание в колонии общего режима, в места лишения свободы так и не отправилась.

Уголовное дело в отношении 54-летней Круговой, которая порядка 33 лет отработала в налоговых и финансовых организациях региона, возбудили еще в 2016 году. Все началось с того, что в конце 2015 года в правоохранительные органы обратился генеральный директор одной из тамбовских организаций — руководитель ООО «Лагуна». Мужчина сообщил, что Любовь Кругова в течение семи лет вымогала с него взятки в особо крупном размере. Сразу после получения этой информации ФНС России по Тамбовской области обратилось в Минфин России с ходатайством о проведении служебной проверки и об отстранении Круговой на время ее проведения от занимаемой должности. Вскоре в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело.

-- По версии следствия, обвиняемая, занимая различные руководящие должности в налоговых органах Тамбовской области, в период с 2006 по 2013 годы получала от руководства коммерческих организаций взятки за общее покровительство деятельности фирм и обеспечение попустительства по службе, которое выражалось в непроведении налоговых поверок, а в случае их проведения - в снижении размера сумм налогов и штрафных санкций, - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Предметом взяток являлись два автомобиля, один иностранного, другой отечественного производства ( Toyota Land Cruiser и УАЗ), денежные средства в размере 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском районе с построенным на его территории домом и гаражом, а также предоставление услуг имущественного характера в виде строительства жилого дома в Сосновском районе и трудоустройства дочери без фактического ее участия в трудовой деятельности фирмы. Подсчитано, что общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей.

Банковские счета обвиняемой, ее недвижимость и автомобили во время следствия были арестованы. Разбирательство по этому делу длилось больше года, следствияе всячески затягивалось Круговой и ее адвокатом. Во время допросов женщина жаловалась на боли в сердце, предоставляла справки из лечебных учреждений, которые подтверждали сердечно-сосудистое заболевание. Под стражу, учитывая состояние здоровья подозреваемой, Кругову заключать не стали — во время следствия и суда Кругова находилась под домашним арестом. Чтобы контролировать подследственную на нее надели специальный электронный браслет. Свою вину во взяточничестве Кругова так и не признала. Тем не менее 5 апреля этого года экс-руководителю налоговой вынесли обвинительный приговор — она получила 9 лет колонии общего режима и должна была выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. Приговор Моршанского суда Кругова обжаловала, но добиться его отмены не смогла, суд Тамбовской области, который в июне этого года рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Круговой, оставил его практически без изменений.

Как выяснилось, в суде на оглашении приговора бывший руководитель тамбовской налоговой лично не присутствовала, поэтому и арестовать ее в зале заседаний, как это обычно бывает в случае вынесения приговора связанного с лишением свободы не получилось. В апелляционном определении, которое вынесла судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда в составе трех судей сказано: "До вступления приговора в законную силу, мера пресечения в отношении осужденной оставлена прежняя – домашний арест".

22 июня текущего года приговор вступил в законную силу. И, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, руководствуясь служебными нормативами и правилами...сняли с Круговой электронный браслет, а также с учета. При этом в региональном УФСИН поясняют, что действовали в этом случае строго по закону.

- В отношении гражданки К. постановлением Ленинского районного суда города Тамбова от 18 марта 2016 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. - В целях исполнения этого постановления сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции были применены технические средства контроля в виде электронного браслета. 26 июня в уголовно-исполнительную инспекцию поступил документ, из которого следовало, что приговор в отношении Круговой вступил в законную силу 22 июня. На основании этого документа осужденную сняли с учета и отменили контроль за ней.

Как пояснили в УФСИН по Тамбовской области, в приговоре не была указана дальнейшая мера пресечения для экс-руководителя налоговой.

- Поэтому сотрудники ведомства не имели законных оснований заключить осужденную под стражу и направить к месту отбывания назначенного судом наказания, - говорят в УФСИН. - Впоследствии осужденная К. уклонилась от отбывания наказания в виде лишения свободы. В настоящее время она объявлена в розыск.

На сегодняшний день местонахождение Любови Круговой неизвестно. Как непонятны с юридической точки зрения и основания для ее розыска — раз нет постановления о ее аресте, то по сути, она «свободный» человек. Сейчас в этой любопытной ситуации пытаются разобраться следователи регионального СКР. В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», которая подразумевает «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности». Пока конкретных фигурантов в деле нет, оно возбуждено по факту. Виновному в этом преступлении грозит штраф до ста двадцати тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.