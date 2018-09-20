Тамбовчане недовольны «комфортом» в своем дворе

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T18:44:39+03:00

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Жители огромной дворовой территории, которая расположилась между домами 33 и 5 по улице Подвойского, №39 по улице Чичканова, №2а и 4 по улице 2-я Шацкая, с нетерпением ждали проведения работ по благоустройству. Для того, чтобы попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» люди направили документы в администрацию города Тамбова и в итоге, после рассмотрения, их заявку включили в план проведения работ в 2018 году.

Все бы хорошо, но после того, как во дворе начались работы, стало ясно, что ремонтные работы не только не улучшат положение жильцов, а напротив, создадут им ряд проблем, причем в самом ближайшем будущем. На деле, как рассказывают жители, все оказалось не так «комфортно», как планировалось. Больше всего претензий у жителей дома 2а и 4по улице 2-я Шацкая, которые из-за ремонта лишились мест, где можно припарковать машину, выездов из двора, а также станут обладателями очень узкой дороги перед домом, на которой с трудом разъедутся два автомобиля.

- Непонятно, для кого в итоге проводится такое благоустройство, - говорят местные жители дома №4 по улице 2-я Шацкая, - Ведь оказалось, что в нашем дворе по плану не предусмотрены места для стоянок автотранспорта, все жильцы находятся в шоковом состоянии, люди понимают, что после такой «реконструкции» никакой комфортной среды в нашем дворе не будет, а будут конфликты и ссоры между соседями в борьбе за 5-6 парковочных мест в 8 подъездном 128 квартирном доме.

Аналогичная ситуация и у соседей из пятиэтажки №2а по улице Шацкой, только там в доме уже 10 подъездов, а парковок, ничуть не больше.

– Возле соседних домов дорогу расширяют до 5 метров и делают нормальные парковки, - жалуется местная жительница Татьяна Зиновьева. - А на нашем - самом длинном доме из всего двора - вероятно кто-то решил сэкономить. На 10 подъездов одна парковочная зона длиной меньше 30 метров, этого хватит максимум на 10 машин! А ширина дороги у подъездов 3,5 метра! Как в нашем дворе будут разъезжаться автомобили? Куда людям ставить свои машины? До этого благоустройства двора напротив каждого подъезда были худо бедно обустроены собственными силами жильцов парковочные места. Теперь при такой ширине дороги, если кто-то поставит автомобиль вдоль бордюра, во дворе будет коллапс! А если что-то случится, ни пожарные, ни скорая не проедут. Мы просим все заинтересованные стороны внять гласу разума и расширить нам дорогу как у соседей, но в ответ нам говорят, что «поезд ушел» и все, что теперь можно сделать, так это сброситься всем домом подрядчику, а он что-нибудь придумает! Благоустройства двора мы ждали годами, а теперь получается, что нам же оно выйдет боком...

Чтобы решить проблему, пока работы во дворе еще не закончились, жители пригласили сюда представителей областных и городских властей. С точки зрения депутатов и чиновников, происходящее на дворовой территории — нормально и законно.

"Подводные камни" программы жителям объясняли зимойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

-- В прошлом году мы проводили собрание с представителями ваших дворов, на котором объяснили, как проводятся работы по программе «Формирование комфортной городской среды», - говорит депутат тамбовской областной Думы Денис Илларионов. - Я лично рассказывал, что дворовые территории без финансового участия со стороны жителей ремонтируются в рамках существующих границ. Там где была дорога — будет дорога, где парковка — соответственно, парковка. Если жители хотели обустройство дополнительных парковочных мест, о чем сейчас идет речь, необходимо было еще на первоначальном этапе решать вопрос с софинансированием работ, а этого сделано не было. Поэтому сейчас подрядчик работает в соответствии с утвержденным ранее планом.

Вот только и к самому плану у людей есть претензии, оказалось, что при его составлении «забыли» о существовании достаточно большого парковочного кармана, который находится у дома №2а по улице 2-й Шацкой. И выяснить, почему это произошло, не получилось. Директор МКУ «Долговой центр» Олег Назаров заверил жителей, что при составлении дизайн-проекта они руководствовались планом, который к заявке на участие в программе приложили сами жители. Жильцы уверяют, что неправильный план составила сотрудница «Долгового центра», которая пришла осматривать дворовую территорию в феврале, когда здесь все было завалено снегом, поэтому парковочный карман она не заметила.

В проекте не нашлось большой парковки, про нее просто забыли...Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Так или иначе, но на проекте стоит подпись уполномоченных жильцов, которые подтвердили его правильность. Правда кто их «уполномачивал» на это, возмущенные жители не знают. Тревожит людей и узкая дорога во дворе, сейчас ее ширина — 3,5 метра, после окончания работ, как обещает подрядчик, будет 4, но этого все равно недостаточно. Подсчитано, что стоимость 1 квадратного метра дорожного полотна обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. Рабочие готовы расширить дорогу за дополнительные средства, а это в пересчете на весь дом около 600 рублей с квартиры, правда удастся ли оперативно и со всех жителей собрать эти деньги, пока вопрос. В любом случае, окончательный «приговор» двору пока не подписан, в МКУ "Долговой центр" людям пообещали решить сложившуюся ситуацию и по возможности, учеть их мнение.