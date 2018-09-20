Директор моршанской «табачки» получил почти 4 года колонии

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T18:46:02+03:00

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В Тамбовской области вынесли приговор гендиректору ОАО «Моршанская табачная фабрика», которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия, по совместительству исполняющего еще и обязанности главного бухгалтера, следователи регионального СКР возбудили еще в 2015 году.

- В 2010-2011 годах руководитель включал в налоговые декларации акционерного общества заведомо ложные сведения об объекте налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых вычетов, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Как выяснилось во время следствия и на суде, преступную схему ухода от налогов руководитель «табачки» позаимствовал у своего предшественника — он занижал показатели производства, что позволяло экономить на акцизах, завышал налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль организации.

-- Теперь уже осужденный руководитель принял к бухгалтерскому учету заведомо ложные документы, которые сделали и передали ему неустановленные лица, из которых следовало, что «Моршанская табачная фабрика» приобретала у других организаций табачные изделия, запчасти для сигаретных машин, стройматериалы, сельхозтовары, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Но на самом деле этих сделок не было.

На основании фиктивных документов позже на фабрике составили ложные налоговые декларации, в котором сумма налога оказалась намного ниже реальной. Эти декларации потом направляли в налоговую службу, а уже там, на основании полученных документов рассчитывали сумму выплат, которые фабрика должна была перечислить государству. Раскрыть это преступление удалось с помощью полиции и ФСБ.

В отношении руководителя моршанской «табачки» на основании материалов, собранных сотрудниками УМВД и УФСБ, в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Как стало известно, ни на следствии, ни на суде гендиректор фабрики свою вину не признавал. Тем не менее, осенью прошлого года уголовное дело передали на рассмотрение в суд и вот сейчас, почти год спустя, гендиректору «Моршанской табачной фабрики» вынесли приговор.

-- Государственное обвинение доказало, что обвиняемый, являясь лицом, фактически исполнявшим обязанности генерального директора и главного бухгалтера умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на общую сумму более 62 000 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

На минувшей неделе в Моршанском районном суде мужчину признали виновным в уклонении от налогов, в качестве наказания ему назначили 3 года 10 месяцев лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима. Кроме того, прокуратура добилась, чтобы суд вынес решение о взыскании ущерба, который руководитель предприятия причинил бюджету. Этот иск также полностью удовлетворен. Еще в процессе следствия следователи наложили арест на движимое и недвижимое имущество моршанской «табачки» именно для того, чтобы обеспечить возврат недоплаченных налоговых сумм.

Но и это еще не все. Как сообщили в региональном СКР, на завершающей стадии расследования находится еще одно уголовное дело в отношении руководителя фабрики по аналогичному делу, которое следователи возбудили в апреле прошлого года. Как выяснилось, аналогичную схему ухода от налогов руководитель предприятия использовал и позднее - с мая 2012 по март 2015 года. Правда в этом случае речь вообще идет о скрытой от государства сумме более одного миллиарда рублей. Кстати, с налогами «Моршанской табачной фабрики» связана «посадка» теперь уже бывшего депутата Моршанского городского Совета народных депутатов шестого созыва Тамбовской области Олега Барова. Он получил 5 лет за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, до народного избранника дошла информация о том, что табачная фабрика оказалась недовольная суммой начисляемых налогов и искала пути их снизить. Тогда депутат предложил руководству снизить выплаты за вознаграждение в 5 миллионов евро. При получении денег в одном из столичных банков Барова задержали сотрудники УФСБ. Приговор ему вынесли летом прошлого года в Басманном суде Москвы.