На Тамбовщине за лето утонули 35 человек

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-11T18:32:38+03:00

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С окончанием летнего, а значит и купального сезона в Тамбовской области подводят его печальные итоги. Напомним, традиционно официальные пляжи открылись в нашем регионе первого июня и проработали они до конца августа. Всего в области для купающихся оборудовали десятки пляжей,. В таким официальных местах зоны для купающихся благоустроили, также здесь дежурили спасатели. Однако, несмотря на все предосторожности избежать трагедий на воде этим летом не удалось. По данным спасателей всего по области за три летних месяца утонули 35 человек, это гораздо больше, чем в предыдущем теплом сезоне, тогда на воде погибли 26 человек.

В областном центре первая трагедия произошла задолго до начала купального сезона - 8 мая в Ласковском карьере утонул 14-летний тамбовский школьник. Эта смерть стала предметом разбирательства следователей, ничего криминального в итоге в смерти подростка не нашли, произошедшее оказалось несчастным случаем. Спустя некоторое время, 23 мая в Первомайском районе трагически погиб 17-летний юноша, пытавшийся переплыть сельский пруд. Как выяснилось, в водоеме разводили рыбу, для купания он предназначен не был. В крови погибшего молодого человека эксперты обнаружили наркотик и небольшое количество алкоголя. 11 июня также в Первомайском районе погибла 12-летняя девочка, не умевшая плавать. Вместе со сверстниками она играла рядом с водоёмом, а потом все дети зашли в воду и стали плескаться. Отойдя подальше от берега, девочка оступилась в обрыв и стала тонуть. Друзья, как могли, пытались ее спасти, но так как никто хорошо плавать не умел, им не удалось это сделать. Взрослых поблизости не было. В тот момент официально купание в этом месте еще не было разрешено, о чем имелась предупредительная табличка. Непосредственно в областном центре в период официального купального сезона погибли четыре человека, детей среди них не было.

- В этом году для купания в областном центре было оборудовано 11 пляжей, 2 из которых не открыли по техническим причинам, - рассказали в администрации города Тамбова. - Везде был организован сбор и вывоз мусора, покос травы и сорной растительности, ремонт и установка пляжного оборудования, а также завоз песка. В течение трех летних месяцев на тамбовских водоёмах дежурили 38 подготовленных спасателей, в арсенале которых были 2 лодки с подвесными моторами, спасательные жилеты, круги и мегафоны. Благодаря спасателям удалось предотвратить три возможные трагедии на воде — они вовремя пришли на помощь тонущим людям. Также на пляжах устанавливали предупреждающие знаки, биотуалеты, проводили обследование дна акваторий пляжей, лабораторные исследования качества почвы и воды, все пляжи обрабатывали от клещей. Кроме того в течение летнего периода на водоёмах обучали детей плаванию.

Кстати, в роли спасателей в области выступали и очевидцы происшествий на воде. Так, 15 июля недалеко от села Перевоз Ржаксинского района на пляже реки Ворона отдыхала семья с маленьким ребенком. Играя, мальчик уронил в воду игрушку и пытаясь ее достать, упал в воду. Мать, увидев сына в в опасности, прыгнула за ним, чтобы помочь. Спустя мгновение вслед за ней в воду прыгнул и отец семейства, который, как оказалось, совсем не умел плавать. Все трое начали тонуть. К счастью, в это время по реке на байдарке проплывал местный житель Константин Тулупов. Молодой человек заметил, что в воде происходит что-то неладное и подплыл поближе.

-- Сначала было похоже, что они просто учили плавать ребенка, - рассказывает он. - Отец стоял на берегу, начал заходить по пояс, от них уплывал детский спасательный круг. Я подумал просто принести им круг. Но потом понял, что что-то не так. Ребенок ушел под воду. Я поспешил на помощь: затащил ребенка в байдарку, а женщину «зацепил» за байдарку. Приплыл к берегу, высадил ребенка и мать на берег, мужчины уже не было видно, и я начал нырять, пытаясь его найти. .

К сожалению, спасти главу семейства Константину не удалось. По словам местных жителей, река в месте, где мужчина ушел под воду достигает глубины 6 метров. Парень нырял за ним, но найти так и не смог. На место вызвали спасателей, которые обнаружили тело на дне и вытащили его на берег.

Несмотря на то, что официально купальный сезон завершился, в нашем регионе продолжают регистрировать несчастные случаи на воде. «Виной» всему очень теплая погода, которая в нынешнем сентябре бьет самые настоящие рекорды. Дневные температуры в начале месяца держались на уровне 30 градусов. Именно поэтому тамбовские пляжи пока еще не пустеют. Трагедия, уже вышедшая за рамки официального пляжного сезона произошла 1 сентября в Инжавинском районе. В местной реке от жары решил спастись 53-летний рыбак, который перед этим выпивал в компании друзей. Мужчина стал нырять в воде и вскоре исчез из виду своих приятелей. Тело утонувшего рыбака после долгих поисков в реке нашли только 5 сентября. Кстати, по официальным данным главной причиной гибели на воде в этом сезоне оставались купание в состоянии опьянения и в неположенных местах.