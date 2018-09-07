2018-09-07T18:37:03+03:00
Происшествия

Под Тамбовом ребенок ударил молотком по боевому снаряду и погиб от взрыва

7-летний мальчик нашел боеприпас в сарае у собственного дома
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тот самый снаряд.Тот самый снаряд.
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Днем 7 сентября в одном из сел Тамбовского района произошло ЧП. Как сообщили в региональном СУ СКР, семилетний мальчик нашел в сарае у своего дома старый боевой снаряд. Необычная «игрушка» заинтересовала ребенка. Он взял молоток и ударил им по боеприпасу. После этого раздался взрыв, в мальчика полетели осколки снаряда. На шум в сарай прибежали взрослые, травмированному ребенку вызвали скорую, но от полученных травм он умер еще до приезда медиков. По словам следователей, вместе с мальчиком в момент взрыва в сарае находилась соседская девочка, которая не пострадала лишь чудом.

- На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа с участием кинологов и взрывотехников, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают родственников и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Сарай, в котором хранился боеприпас.

Сарай, в котором хранился боеприпас.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

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