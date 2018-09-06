Тамбовская семья купила на «Авито» щенка, который умер от бешенства

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-06T17:42:01+03:00

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Покупка щенка на сайте бесплатных объявлений «Авито» едва не обернулась трагедией для новых хозяев собаки. Щенок, которого жители села Совхоз Комсомолец Тамбовского района приобрели с рук, вскоре после того, как попала к ним в дом, заболел смертельным и для человека, и для животных бешенством.

Как рассказали в региональном управлении ветеринарии, продавец собаки, которая живет в Тамбове, содержит у себя в разных домах и квартирах более 20 животных — как породистых, так и дворняг. Женщина занимается реализацией щенков, в том числе на Центральном рынке Тамбова, а также размещает объявления на сайтах.

1,5 месячным щенком, без документов, подтверждающих его происхождение, но внешне похожего на немецкую овчарку, заинтересовалась семья, проживающая в Тамбовском районе. Объявление они нашли на сайте, после чего связались с продавцом и договорились о покупке собаки.

Таких маленьких щенков от бешенства, как правило, не вакцинируют, прививку от этого заболевания вводят животным после достижения двухмесячного возраста, поэтому у купленного с рук животного ее просто не было.

Впрочем, по мнению ветеринарных врачей, нет ничего страшного в том, что животному даже меньшего возраста, сразу сделают прививку от бешенства, специалист просто уменьшит дозу, и это убережет собаку и его владельцев от смертельной опасности. Но в этом случае ни заводчик, ни покупатель о ранней вакцинации не позаботились.

В Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных не берутся утверждать, что щенок был продан уже больным, заразиться он, теоретически, мог и у новых хозяев, например, если бы на прогулке его укусил еж, больной бешенством... Так или иначе, но через некоторое время после того, как щенок появился в доме, состояние и поведение животного насторожило новых владельцев, они обратились за помощью к ветеринару.

-- Сначала у щенка диагностировали серьезную глистную инвазию, - рассказал начальник ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» Константин Ишин. - А потом, со слов новой хозяйки, щенок начал проявлять агрессию и стал кусаться.

Назначенное ветврачами лечение щенку не помогло, он погиб. Ветеринары заподозрили у собаки бешенство и отправили ее труп на лабораторное исследование, которое подтвердило этот диагноз. Сейчас с семьей, в которой находилась собака работают санитарные врачи, проводятся профилактические мероприятия.

- Специалисты ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» выехали по месту жительства продавца в Тамбове и к покупателям щенка — в Тамбовский район, - рассказал пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Кирилл Краснобород. - Было установлено, что с больным животным контактировали члены двух семей — это 10 человек, в том числе двое детей 5 и 6 лет. Все они сейчас получают прививки от бешенства, за ними наблюдают медики.

Необходимости в госпитализации людей, которые общались с щенком врачи пока не видят. По предварительным данным пока жизни всех, кто контактировал с больным животным ничего не угрожает. Напомним, бешенство, в случае заражения, не лечится ни у людей, ни у животных и заканчиваются 100%-ным летальным исходом. Санитарные врачи продезинфицировали жилье и прежних хозяев щенка и его покупателей. Работа нашлась и для специалистов ветеринарной службы. Сразу после того, как диагноз щенка лабораторно подтвердился, специалисты ветеринарного управления выехали по месту жительства продавца собаки. Всем животным, которых обнаружили у владельцев, также в экстренном порядке сделали прививки против бешенства, за их состоянием наблюдают специалисты. По словам Константина Ишина хозяйка животных очень неохотно идет на контакт, скандалит, в доме — антисанитария. Выяснить у нее, были ли в последнее время проданы еще собаки, которые могли контактировать с больным животным, так и не удалось. На сегодняшний день признаков заражения бешенством у 22-х привитых животных, принадлежащих женщине, нет.

- Тамбовчанам, которые хотят приобрести породистую собаку, стоит все-таки обращаться в питомники, где его принадлежность к той или иной породе, а также состояние здоровья, гарантирует заводчик и подтверждают документы, - говорит начальник управлении ветеринарии Тамбовской области Алексей Филин. - Контроль также осуществляется в местах санкционированной торговли животными. На официальных «птичьих» рынках специалист ежедневно осматривает животных, у их продавцов должны быть ветеринарные сертификаты.

Такая «правильная» торговля животными ведется в Тамбове в специально предусмотренном для этого месте в глубине Центрального рынка. Там котенка или щенка можно приобрести без риска. Но вот уже несколько лет несанкционированный "птичий" рынок работает у Дома быта «Русь», вдоль улицы Носовской. Место это проходное, поэтому выдворить отсюда продавцов зверушек очень сложно. В управлении ветеринарии с такой торговлей борются, продавцам выписывают штрафы, к рейдовым мероприятиям привлекают полицию, сотрудников городского комитета потребительского рынка. Но торговля здесь возникает вновь. Правда после случившегося контроль за этим место продажи животных обещают усилить. И ветеринарные, и санитарные врачи просят горожан не рисковать своим здоровьем и не покупать здесь животных — это может быть очень опасно.

Покупая животного с рук на неофициальном месте, вы приобретаете кота в мешкеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сейчас в Тамбове решили в экстренном порядке провести месячник по борьбе с бешенством у животных. Традиционно, он стартует в октябре, но в связи с последними событиями, противоэпизоотические мероприятия начнутся уже на следующей неделе.

- Ветеринарные специалисты по определенному графику будут выезжать во все микрорайоны города и совершенно бесплатно делать прививки домашним питомцам, - говорят в региональном управлении ветеринарии. - Уточнить, когда такая мобильная бригада приедет именно в ваш микрорайон жители города могут по телефонам городской станции по борьбе с болезнями животных: 71-45-07, 71-45-08, 71-45-09. Также в ближайшее время на информационных досках и в почтовых ящиках тамбовчан появятся специальные листовки с информацией о запланированных мероприятиях.

Сделать бесплатную прививку против бешенства своему питомцу можно и при посещении горветстанции, она находится на улице Монтажников областного центра. Также к мероприятиям намерены привлечь частные ветклиники, им предоставят вакцину от бешенства бесплатно. Государственные ветеринары планируют договориться с коллегами о том, что прививаться животные в частных ветеринарных клиниках будут за «символическую» стоимость. Более того, в планах, запретить врачам проводить манипуляции с животными, если у них отсутствует прививка от бешенства.

КСТАТИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи гидрофобии у людей в Тамбовской области не регистрировались вот уже много лет. Но с этой бедой не так давно столкнулись в соседнем — Липецком регионе. Там произошел очень похожий случай, девочка попросила родителей купить на рынке щенка, - рассказывает Кирилл Краснобород. - Собака заразила ребенка бешенством, закончилось все смертью ребенка. Эта история произошла в 2015 году. Полуторамесячного щенка, помесь хаски и немецкой овчарки, липецкая семья приобрела на птичьем рынке. Он рычал, кусался и отказывался есть, но новые хозяева решили, что у собаки просто стресс. Через две недели щенок умер. О том, что собака не была привита от бешенства, хозяева не знали. Прошло целых два месяца, прежде чем у девушки начались первые симптомы заболевания — повышенная температура, расчесы на месте укуса. Но в больнице ей уже ничем не смогли помочь.

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В Тамбовской области бешенство нашли у 69 животных

В нашем регионе ситуация с бешенством животных остается неблагоприятной и в последнее время, по данным санитарных врачей, продолжает ухудшаться. С января по июнь этого года в 19 районах нашего региона зарегистрировано 69 случаев бешенства среди животных. Такие случаи имели место в Токаревском, Уваровском, Сосновском, Моршанском, Мордовском, Староюрьевском, Бондарском, Первомайском, Петровском, Пичаевском, Знаменском, Ржаксинском, Кирсановском, Гавриловском, Никифоровском, Староюрьевском, Рассказовском, Мичуринском, Тамбовском районах и 4-х городах - Тамбове, Котовске, Рассказовои Мичуринске. Бешенство нашли у 25 лис, 1 лося, 25 собак, 10 кошек и 8 сельскохозяйственных животных. За 6 месяцев 2018 года количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов животными возросло на 22% и составило 1518, - говорят в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Число укусов, нанесённых дикими животными, взросло в 1,5 раза - с 21 случая до 33). Случаев гидрофобии у людей не зарегистрировано.