Тамбовская семья купила на «Авито» щенка, который умер от бешенства
Покупка щенка на сайте бесплатных объявлений «Авито» едва не обернулась трагедией для новых хозяев собаки. Щенок, которого жители села Совхоз Комсомолец Тамбовского района приобрели с рук, вскоре после того, как попала к ним в дом, заболел смертельным и для человека, и для животных бешенством.
Как рассказали в региональном управлении ветеринарии, продавец собаки, которая живет в Тамбове, содержит у себя в разных домах и квартирах более 20 животных — как породистых, так и дворняг. Женщина занимается реализацией щенков, в том числе на Центральном рынке Тамбова, а также размещает объявления на сайтах.
1,5 месячным щенком, без документов, подтверждающих его происхождение, но внешне похожего на немецкую овчарку, заинтересовалась семья, проживающая в Тамбовском районе. Объявление они нашли на сайте, после чего связались с продавцом и договорились о покупке собаки.
Таких маленьких щенков от бешенства, как правило, не вакцинируют, прививку от этого заболевания вводят животным после достижения двухмесячного возраста, поэтому у купленного с рук животного ее просто не было.
Впрочем, по мнению ветеринарных врачей, нет ничего страшного в том, что животному даже меньшего возраста, сразу сделают прививку от бешенства, специалист просто уменьшит дозу, и это убережет собаку и его владельцев от смертельной опасности. Но в этом случае ни заводчик, ни покупатель о ранней вакцинации не позаботились.
В Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных не берутся утверждать, что щенок был продан уже больным, заразиться он, теоретически, мог и у новых хозяев, например, если бы на прогулке его укусил еж, больной бешенством... Так или иначе, но через некоторое время после того, как щенок появился в доме, состояние и поведение животного насторожило новых владельцев, они обратились за помощью к ветеринару.
-- Сначала у щенка диагностировали серьезную глистную инвазию, - рассказал начальник ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» Константин Ишин. - А потом, со слов новой хозяйки, щенок начал проявлять агрессию и стал кусаться.
Назначенное ветврачами лечение щенку не помогло, он погиб. Ветеринары заподозрили у собаки бешенство и отправили ее труп на лабораторное исследование, которое подтвердило этот диагноз. Сейчас с семьей, в которой находилась собака работают санитарные врачи, проводятся профилактические мероприятия.
- Специалисты ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» выехали по месту жительства продавца в Тамбове и к покупателям щенка — в Тамбовский район, - рассказал пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Кирилл Краснобород. - Было установлено, что с больным животным контактировали члены двух семей — это 10 человек, в том числе двое детей 5 и 6 лет. Все они сейчас получают прививки от бешенства, за ними наблюдают медики.
Необходимости в госпитализации людей, которые общались с щенком врачи пока не видят. По предварительным данным пока жизни всех, кто контактировал с больным животным ничего не угрожает. Напомним, бешенство, в случае заражения, не лечится ни у людей, ни у животных и заканчиваются 100%-ным летальным исходом. Санитарные врачи продезинфицировали жилье и прежних хозяев щенка и его покупателей. Работа нашлась и для специалистов ветеринарной службы. Сразу после того, как диагноз щенка лабораторно подтвердился, специалисты ветеринарного управления выехали по месту жительства продавца собаки. Всем животным, которых обнаружили у владельцев, также в экстренном порядке сделали прививки против бешенства, за их состоянием наблюдают специалисты. По словам Константина Ишина хозяйка животных очень неохотно идет на контакт, скандалит, в доме — антисанитария. Выяснить у нее, были ли в последнее время проданы еще собаки, которые могли контактировать с больным животным, так и не удалось. На сегодняшний день признаков заражения бешенством у 22-х привитых животных, принадлежащих женщине, нет.
- Тамбовчанам, которые хотят приобрести породистую собаку, стоит все-таки обращаться в питомники, где его принадлежность к той или иной породе, а также состояние здоровья, гарантирует заводчик и подтверждают документы, - говорит начальник управлении ветеринарии Тамбовской области Алексей Филин. - Контроль также осуществляется в местах санкционированной торговли животными. На официальных «птичьих» рынках специалист ежедневно осматривает животных, у их продавцов должны быть ветеринарные сертификаты.
Такая «правильная» торговля животными ведется в Тамбове в специально предусмотренном для этого месте в глубине Центрального рынка. Там котенка или щенка можно приобрести без риска. Но вот уже несколько лет несанкционированный "птичий" рынок работает у Дома быта «Русь», вдоль улицы Носовской. Место это проходное, поэтому выдворить отсюда продавцов зверушек очень сложно. В управлении ветеринарии с такой торговлей борются, продавцам выписывают штрафы, к рейдовым мероприятиям привлекают полицию, сотрудников городского комитета потребительского рынка. Но торговля здесь возникает вновь. Правда после случившегося контроль за этим место продажи животных обещают усилить. И ветеринарные, и санитарные врачи просят горожан не рисковать своим здоровьем и не покупать здесь животных — это может быть очень опасно.
Покупая животного с рук на неофициальном месте, вы приобретаете кота в мешкеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Сейчас в Тамбове решили в экстренном порядке провести месячник по борьбе с бешенством у животных. Традиционно, он стартует в октябре, но в связи с последними событиями, противоэпизоотические мероприятия начнутся уже на следующей неделе.
- Ветеринарные специалисты по определенному графику будут выезжать во все микрорайоны города и совершенно бесплатно делать прививки домашним питомцам, - говорят в региональном управлении ветеринарии. - Уточнить, когда такая мобильная бригада приедет именно в ваш микрорайон жители города могут по телефонам городской станции по борьбе с болезнями животных: 71-45-07, 71-45-08, 71-45-09. Также в ближайшее время на информационных досках и в почтовых ящиках тамбовчан появятся специальные листовки с информацией о запланированных мероприятиях.
Сделать бесплатную прививку против бешенства своему питомцу можно и при посещении горветстанции, она находится на улице Монтажников областного центра. Также к мероприятиям намерены привлечь частные ветклиники, им предоставят вакцину от бешенства бесплатно. Государственные ветеринары планируют договориться с коллегами о том, что прививаться животные в частных ветеринарных клиниках будут за «символическую» стоимость. Более того, в планах, запретить врачам проводить манипуляции с животными, если у них отсутствует прививка от бешенства.
КСТАТИ
По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи гидрофобии у людей в Тамбовской области не регистрировались вот уже много лет. Но с этой бедой не так давно столкнулись в соседнем — Липецком регионе. Там произошел очень похожий случай, девочка попросила родителей купить на рынке щенка, - рассказывает Кирилл Краснобород. - Собака заразила ребенка бешенством, закончилось все смертью ребенка. Эта история произошла в 2015 году. Полуторамесячного щенка, помесь хаски и немецкой овчарки, липецкая семья приобрела на птичьем рынке. Он рычал, кусался и отказывался есть, но новые хозяева решили, что у собаки просто стресс. Через две недели щенок умер. О том, что собака не была привита от бешенства, хозяева не знали. Прошло целых два месяца, прежде чем у девушки начались первые симптомы заболевания — повышенная температура, расчесы на месте укуса. Но в больнице ей уже ничем не смогли помочь.
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В Тамбовской области бешенство нашли у 69 животных
В нашем регионе ситуация с бешенством животных остается неблагоприятной и в последнее время, по данным санитарных врачей, продолжает ухудшаться. С января по июнь этого года в 19 районах нашего региона зарегистрировано 69 случаев бешенства среди животных. Такие случаи имели место в Токаревском, Уваровском, Сосновском, Моршанском, Мордовском, Староюрьевском, Бондарском, Первомайском, Петровском, Пичаевском, Знаменском, Ржаксинском, Кирсановском, Гавриловском, Никифоровском, Староюрьевском, Рассказовском, Мичуринском, Тамбовском районах и 4-х городах - Тамбове, Котовске, Рассказовои Мичуринске. Бешенство нашли у 25 лис, 1 лося, 25 собак, 10 кошек и 8 сельскохозяйственных животных. За 6 месяцев 2018 года количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов животными возросло на 22% и составило 1518, - говорят в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Число укусов, нанесённых дикими животными, взросло в 1,5 раза - с 21 случая до 33). Случаев гидрофобии у людей не зарегистрировано.