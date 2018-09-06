Тамбовские скверы начнут ремонтировать в середине сентября

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-05T17:25:31+03:00

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В течение всего августа тамбовчане так и не обнаружили в тамбовских скверах, где в этом году должны были провести благоустройство, ни рабочих, ни техники. Кстати, ранее городские чиновники заверяли, что благоустройство ни в коем случае «не уйдет» в глубокую осень и начнется именно в августе.

Напомним, в этом году за счет бюджетных средств по программе «Формирование комфортной городской среды» в областном центре отремонтируют сквер на улице И. Франко, сквер на пересечении улиц Набережной и Пионерской, сквер на улице Гастелло, а также начнут первый этап работ, рассчитанных на два года в сквере на площади Льва Толстого. Несколькими неделями ранее было принято решение о том, что средства «Народной инициативы», которые ежегодно выделяются на нужды муниципалитетов из бюджета области, тоже потратят на приведение в порядок популярных у горожан мест отдыха. Напомним, весной этого года горожане выбирали скверы для ремонта из шести самых популярных таких мест, из них выбрали три (скверы на площади Льва Толстого и улице Гастелло, а также парк «Олимпийский (правда его благоустраивают за счет спонсорских средств), еще три зоны — сквер на И. Франко, на улице Набережной (у пересечения в Пионерской) и улица Коммунальная в число лидеров не вошли. Возможность их благоустройства обещали рассмотреть лишь в следующем году. Но в итоге на эти цели решили потратить средства «Народной инициативы». Правда вместо улицы Коммунальной решили провести работы в зеленой зоне на улице Володарского, 39. По признанию городских властей, ремонтировать Коммунальную сейчас нецелесообразно из-за аварийного коллектора, который здесь располагается. Вести речь о благоустройстве можно будет лишь после того, как аварийные сети отремонтируют. В комитете городского хозяйства обещали, что работы в сквере на площади Льва Толстого и на улице Гастелло начнутся уже в августе, параллельно планировалось начать поиски подрядчиков для территорий, по которым лишь недавно было принято решение о ремонте.

Но, как оказалось, скорее всего работы на зеленых зонах начнутся не раньше середины сентября. Лишь 30 августа на официальном сайте госзакупок появились тендеры на проведение работ в сквере на ул. И. Франко, на улице Набережной и Володарского, 39. Согласно документам аукционов на работы по благоустройству сквера по улице И. Франко, 6 потратят почти 1 миллион 114 тысяч рублей, на его озеленение — 1 миллион 870 тысяч рублей и на освещение — еще 1 миллион 387 тысяч рублей. Сквер, как и планировалось, будет выполнен в «книжном» стиле, здесь разместят лавочку и клумбу в форме книги, а также уложат тротуарную плитку. Для озеленения будут использовать рулонный газон, в сквере высадят туи, барбарис, шалфей, можжевельник и другую растительность.

Аналогичные работы проведут и в сквере на Володарского, 39. Здесь также уложат плитку, установят лавочки и урну, оборудуют освещение. На работы по благоустройству готовы потратить 1 миллион 723 тысячи рублей. На установку световых опор — 1 миллион 627 тысяч рублей. Затраты на озеленение составят 2 миллиона 177 тысяч рублей. Для озеленения будут использовать все тот же рулонный газон и декоративные кустарники — тую и можжевельник, также здесь высадят деревья — ели и липы.

Работы в сквере на улице Набережной в целом обойдутся в почти 5 миллионов рублей. Помимо тротуарной плитки, скамеек и урн, здесь установят еще и газонное ограждение. В остальном проект не сильно отличается от других скверов, здесь тоже оборудуют освещение и высадят растения.

Согласно условиям контрактов, которые планируется заключить с исполнителем всех вышеперечисленных работ в трех скверах, работы по благоустройству и оборудованию освещения должны провести в течение одного месяца, на озеленение подрядчику дается чуть больший срок — 40 дней. Все выполненные работы будут на гарантии. Куда «делись» еще два сквера — на улице Гастелло и на площади Льва Толстого оставалось непонятным, в госзакупках таких тендеров попросту не обнаружилось. Но, как объяснили в городской администрации, про эти зеленые зоны не забыли. Проектно-сметная документация на благоустройство этих общественных пространств готова, - рассказали в информуправлении мэрии. - Сейчас эти проекты проходят экспертизу и после получения положительного заключения будут выставлены на торги. Предполагается, что выбор подрядчика, который выполнит работы на всех запланированных к ремонту общественных территориях, займет около недели и спустя 10 дней после объявления конкурса, как заверили в комитете городского хозяйства, работы на местах начнутся. Учитывая, что основные этапы благоустройства фирмы-подрядчики должны будут выполнить в течение 30 дней, обновленные скверы горожане увидят примерно в середине октября.