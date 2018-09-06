Тамбовчанам придется заплатить за обследование газовых труб

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T17:08:18+03:00

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В Тамбовской области возникли проблемы с проведением обязательной диагностики внутридомового газового оборудования. Выполнить обследование газовых сетей должны управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, срок эксплуатации которых превышает 30 лет. Необходимость такого обследования предусмотрена постановлением правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

По закону, управляющая компания, которая обслуживает дом, должна заключить договор со специализированной организацией, которая проведет диагностику газопровода. Напомним, сейчас жители платят за техническое обслуживание газового оборудования, ежегодно специалисты должны осматривать состояние плиты, колонки, вытяжки и труб. Но делается это только в квартире. Что касается внутридомовых сетей, их состояние до сих пор никто не оценивал. При этом, по словам специалистов, эти трубы, также, как и, например, водопроводные, подвержены коррозии и изнашиванию. Большая часть газопровода скрыта в перекрытиях и оценить его состояние без специальной проверки невозможно. Работа по диагностике газового оборудования сложные и трудоемкие, требующие привлечения высококвалифицированных специалистов и оборудования. Во время такого обследования определяется техническое состояния газового оборудования, его исправность, и в итоге делается вывод о возможности его дальнейшего использования или необходимости проведения ремонтных работ. Для того, чтобы поставить точный «диагноз» газовую трубу исследуют на коррозию, проверяют «спрятанные» в перекрытиях участки сетей и даже проводят их ультразвуковое исследование.

Но в отличие работ по проверке внутриквартирного газового оборудования, за которое тамбовчане ежемесячно платят копеечные суммы, работы по диагностике всего газопровода в таком плановом регулярном порядке никак не оплачиваются. Поэтому сейчас жителей многоквартирных домов требуют внести от 800 до 1200 рублей с квартиры за проведение этих работ.

- К нам поступает очень много жалоб от жителей города, которые считают эту плату несправедливой и возмущены ей, - говорит член общественной организации «Голос потребителя», член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе администрации Тамбовской области Мира Добрынина. - Но, по закону, для того, чтобы взимать с людей деньги за проведение работ, необходимо, чтобы собственники многоквартирного дома провели собрание и приняли положительное решение по этому вопросу, результаты этого собрания необходимо внести в протокол. Только на основании этого документа в дальнейшем управляющая компания может заключить договор со специализированной организацией, которая проведет обследование дома.

Но получить согласие собственников на практике оказалось невозможно, люди попросту отказываются от этих, лишних, на их взгляд работ и не собираются платить за них достаточно приличные суммы. Сейчас жители домов стали получать квитанции, в которых плата за нее указана как «дополнительная» услуга. С такой постановкой вопроса в корне не согласна Мира Добрынина. Как объяснила правозащитница, согласно правилам, газоснабжение дома осуществляется при условии обязательного диагностирования труб, поэтому требование выполнить эту процедуру для жителей многоквартирных домов, является необходимым. Мира Добрынина, как она рассказала, провела целое расследование — ознакомилась с практикой по этом вопросу в других регионах, изучила правила и нормативы, которые касаются диагностики внутридомового газового оборудования и пришла к выводу, что по сути, эта услуга является такой же жилищной услугой, как любая другая: содержание общедомового имущества, текущий ремонт, техническое обслуживание газового оборудования и пр. Все эти доводы Мира Константиновна рассказала участникам общественного совета по вопросам ЖКХ, который состоялся 29 августа.

- Жилищные услуги, как известно оплачиваются исходя из площади жилого помещения, - объясняет Мира Константиновна. - Поэтому логично рассчитывать и плату за диагностику по такому же порядку, так как доля собственников на имущество в многоквартирном доме по закону соразмерна площади их квартиры. Более того, на жилищные услуги, также, как и на другие позиции платежки, распространяются предусмотренные законом льготы, и оплачиваются они не одномоментно, а разбиваются на срок оплаты за дигностику.

Таким образом, если взять за основу тот факт, что диагностика услуга жилищная, финансовая нагрузка на жителей должна уменьшиться, та же тысяча рублей должна быть разбита на 12 месяцев, льготные категории тамбовчан получат полагающуюся им «скидку» и заплатят собственники квартир не в равных долях, а исходя из площади жилья.

- Мы ни в коем случае не говорим о том, что платить за диагностику не надо, - продолжает Мира Добрынина. - Это — требование закона, которое обеспечивает, прежде всего, безопасность содержания газовых сетей, и оно обязательно к исполнению. Но необходимо привести порядок этой оплаты в соответствии с нормами жилищного кодекса и правилами предоставления жилищно-коммунальных услуг, не допуская социальной напряженности. Более того жители должны понимать, за что они платят, а это значит, что управляющие компании должны ознакомить людей с калькуляцией, которую им, в свою очередь, должны предоставить ресурсоснабжающие организации.

В управляющих компаниях города Тамбова с позицией, что диагностика является жилищной услугой и оплачивать ее жители должны исходя из метража квартиры, не вполне согласны.

- Стояк во всех квартирах один, - считает генеральный директор ООО «Тамбовский жилищный стандарт» Сергей Попов. - Поэтому на наш взгляд, плата должна взиматься именно с квартиры, а не с квадратных метров.

Нет уверенности у УК и в том, что специализированные организации, которые проводят диагностику, согласятся на долгую годовую рассрочку. Оптимальный вариант, по их мнению, разбивка платежа на срок не более 6 месяцев. В обслуживающих организациях признают, жители не спешат расставаться со своими деньгами, даже несмотря на перспективу остаться без газоснабжения.

- Из 166 домов, которые находятся у нас на обслуживании, в 50% необходимо проводить диагностику, - продолжает Сергей Иванович. - Жителям были направлены соответствующие уведомления, но в итоге, провели собрание и приняли решение о проведении этих работ жильцы только одной многоэтажки — по улице Маяковского, 14.

Но и в случае, когда люди соглашаются на диагностику, после получения ее результатов, возникает второй вопрос ремонта и замены поврежденных участков. Например, обследование дома №14 на улице Маяковского показало, что здесь необходимо «обновить» порядка 30 метров газового трубопровода, стоимость этих работ — 80 тысяч рублей. Таким образом замена одного метра газовой трубы обходится примерно в 2,5 тысячи рублей, что в два с лишним раза превышает стоимость работ по замене сетей отопления. В проблемном доме эти деньги с жителей собрали, использовать газопровод без проведения ремонта здесь было уже нельзя. При этом в перечень работ по капремонту дорогостоящий ремонт газовых сетей пока еще не входит... Но это уже следующий проблемный этап, сейчас важно хотя бы определить «масштабы бедствия», а делать это жители категорически не желают.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в нашем регионе планируют предоставить людям право выбирать, как оплачивать диагностику.

- Из общего количества домов, где необходимо провести диагностику, а это более 2,5 тысяч, лишь собственники 200-300 из них приняли по этому вопросу положительное решение, - говорит председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе администрации Тамбовской области Андрей Пронькин. - Это недопустимо мало, на мой взгляд, и нужно искать механизмы, для того, чтобы эту работу активизировать. По сути эта услуга действительно является жилищной. И тот факт, что на нее распространяются предусмотренные законом льготы, делает такой вариант оплаты более предпочтительным для нашего населения. А кому-то, в свою очередь, удобнее отдать всю сумму сразу. Поэтому в Тамбовской области жители смогут самостоятельно определить, как оплачивать диагностику. В ближайшее время итоговый протокол заседания общественного совета будет направлен в управляющие компании, с ним ознакомят жителей, которые примут решение о способе оплаты на собраниях.