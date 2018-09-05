Тамбовчане могут остаться без жилья

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-04T18:29:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном центре разработали проект документа, который позволит применять в Тамбове нормы прописанные статьей 293 Гражданского кодекса РФ. Согласно федеральному законодательству, если собственник квартиры, дома использует его не по назначению, либо не выполняет обязанности по его содержанию, допуская его разрушение, или систематически нарушает права соседей, в ситуацию может вмешаться муниципалитет. В этом случае жильца предупреждают о необходимости устранить нарушения и устанавливают для этого конкретные сроки. Если это требование жилец не исполнил, администрация имеет право обратиться в суд с иском о продаже «проблемного» жилья на публичных торгах. Вырученные от реализации недвижимости деньги вернут собственнику.

Несмотря на то, что эта норма гражданского кодекса появилась много лет назад, в Тамбове муниципалитет своим правом реализовывать ее до сих пор не пользовался. Для этого, как пояснили в контрольном комитете администрации Тамбова необходимо было внести изменения в муниципальное законодательство, а именно закрепить положение о порядке реализации этой статьи Гражданского кодекса. Очевидно, в ближайшее время пробел в местном законодательстве исправят, потому что на минувшей неделе глава города Тамбова Сергей Чеботарев внес проект решения «Об утверждении Порядка реализации права, предусмотренного статьёй 293 Гражданского кодекса Российской Федерации». Это документ рассмотрят на одном из заседаний тамбовской городской Думы и, в случае, если он будет принят, горожан-нарушителей смогут на вполне законных основаниях лишить жилья, даже единственного.

«Соседский» вопрос для тамбовчан в некоторых случаях становится очень серьезным и даже болезненным. При этом повлиять на жильца, который мешает другим обитателям дома крайне сложно

- Наши соседи, проживающие по адресу город Тамбов, ул. 4-я Шацкая, д.8 развели у себя на участке антисанитарные условия, - жалуется на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина тамбовчанин Михаил Анатольевич. - С близлежащих помоек они тащат к себе домой весь хлам. Мусор соседи сваливают на стенку моего деревянного дома, а обложить эту стену кирпичом нас не пускают. Стена уже в аварийном состоянии. Весь двор и участок перед домом зарос двухметровым сорняком. В доме живут порядка 20 кошек. У хозяйки дома на попечении муж. Так как мужчина неуравновешенный, мы опасаемся, что он в любой момент может просто поджечь весь этот хлам и сорняк во дворе.

Из ответа администрации города на эту жалобу следует, что мужчина, который страдает от действий соседей, имеет право обратиться за защитой своих прав в суд. За антисанитарию владельца дома может наказать Роспотребнадзор - специалисты проведут проверку и в случае, если санитарные правила на участке действительно нарушены, оштрафуют его владельца. Что касается кошек, а точнее их огромного количества, то этот вопрос не находится в компетенции муниципальных властей.

- Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил влечёт административную ответственность. Функции по составлению протоколов и рассмотрению дел о данных административных правонарушениях возложены на органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, - сообщили в мэрии Тамбова. - Поэтому ваше сообщение в части содержания в доме соседей около 20 кошек направлено в управление ветеринарии Тамбовской области.

А вот еще крик души, тоже с сайта Александра Никитина. Помогите, пожалуйста, нам! Моя 81-летняя бабушка живет по адресу г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 140, кв. 3, - пишет жительница Тамбова Яна Зиновьева. - Рядом с ней в кв. 2 проживает мужчина, который тащит в дом все подряд со всех близлежащих мусорок. Моей бабушке уже просто скоро станет негде пройти в свой дом! Запах от мусора ужасный, этот сосед уже завалил все и перед домом и за домом, и в доме. Газ у него уже отрезали, дом старый, аварийный. Дом бабушки хороший, но стоит прямо стеной впритык к дому этого соседа. Мы живем в страхе - вдруг пожар! Неоднократные разговоры и увещевания не помогают.

В мэрии ответили, что на жильца, который завалил свой двор мусором составили административный протокол, на рассмотрение его направили в административную комиссию. За нарушение правил благоустройства мужчине грозит штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей. Но эффективной мерой такое наказание является далеко не для всех. Как рассказал председатель контрольного комитета администрации города Тамбова Сергей Кочетыгов, среди тамбовчан-нарушителей, которые попадают в поле зрения сотрудников контрольного комитета, есть самые настоящие «рецидивисты».

- На счету одного, как мы его называем «меломана» - любителя слушать громкую музыку - около 20 штрафов за нарушение тишины и покоя граждан, - рассказывает Сергей Владимирович. - Жители периодически жалуются на жильца, который им мешает, его привлекают к ответственности, но ситуация не меняется.

Ежегодно административная комиссия города Тамбова рассматривает сотни обращений, которые касаются нарушения так называемого «закона тишины», жалуются люди и на соседей, которые захламили свои квартиры, а также дворы мусором, «огорчает» горожан соседство с импровизированными приютами и питомниками для кошек и собак, которые возникают в стандартных городских квартирах. Кроме этого, нарушением также является ненадлежащее состояние жилья. Но, после принятия нового постановления, возможностей помочь жителям, страдающих от таких соседей, у городских властей должно стать больше.

- Предполагается, что если жилец частного дома или квартиры создает невыносимые условия для других жителей, ему вынесут предупреждение, в котором потребуют устранить нарушения, - объясняет Сергей Кочетыгов. - Для исполнения этого условия человеку определят конкретный и разумный срок.

Понятно, что решить вопрос с шумом и громкой музыкой можно одномоментно, а вот чтобы отремонтировать разваливающийся дом, потребуются как минимум месяцы. Все это будет учитываться. В дальнейшем, если по истечение срока, который собственнику дома или квартиры дали на исправление ситуации, он ничего не предпринимает, муниципалитет может инициировать обращение в суд с иском о продаже жилья на торгах.

- При подготовке документа, который предусматривает такие возможности органа местного самоуправления, мы изучали судебную практику, - говорит Сергей Владимирович. - Оказалось, что прецеденты по выселению граждан в стране есть. Так, в Свердловской области суд принял решение удовлетворить иск местной администрации в отношении мужчины, который систематически слушал громкую музыку, создавая невыносимые условия для жизни соседей. В Тамбове эту процедуру еще предстоит отработать, потому что у нас такой практики нет.

В контрольном комитете предполагают, что местные власти столкнуться со сложностями при реализации своих новых полномочий и обещают, что злоупотреблять ими не будут. Ведь по факту, человек может лишиться даже единственного жилья. По закону, ему отдадут деньги, вырученные от реализации его квартиры или дома. Цену, за которую жилье выставят на публичные торги, определят при оценке, а затраты на эту процедуру и судебные издержки, вычтут из вырученной суммы.

- Мы рассчитываем, что постановление, которое даст возможность городским властям влиять на недобросовестных жильцов, станет скорее мерой профилактики, - объясняет Сергей Кочетыгов. - Возможность применения таких крайних мер будет рассматриваться в каждом случае индивидуально.