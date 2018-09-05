Тамбовчанка чуть не лишилась ноги в автобусе

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-04T18:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

79-летняя жительница города Тамбова Валентина Глушкова до сих пор с ужасом вспоминает несостоявшуюся поездку в автобусе 50-го маршрута, которую она пыталась совершить еще 9 января этого года.

- В тот день я навещала сестру, которая живет в южной части города, - рассказывает Валентина Сергеевна. - Когда собралась ехать домой, стала ждать автобус на остановке «Дом художников», вскоре он подошел и я попыталась в него сесть.

По словам женщины, она лишь успела поставить на ступеньку одну ногу и потянулась рукой к поручню, как вдруг, двери автобуса закрылись, и он тронулся. Ногу женщины при этом зажало, сама она упала, но и после этого водитель не остановился, протащив пенсионерку несколько метров, когда наконец, до него не донеслись крики очевидцев происшествия.

- Я очень плохо помню что происходило дальше, - продолжает Валентина Глушкова. - В какой-то момент я потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела людей, полицейских, все суетились, кто-то крикнул, что у меня нога в крови, начали разрезать сапог, потом приехали врачи и отвезли меня в больницу.

Операция на травмированной ноге, длилась два часа, к счастью, кости конечности оказались целы, а вот мягкие ткани пострадали — у пожилой женщины, согласно заключению врачей, оказалась травмирована пятка. Выздоровление, учитывая возраст пострадавшей проходит очень долго и болезненно. Валентина Сергеевна говорит, что провела в постели, уже после больницы, около четырех месяцев, да и сейчас нормально передвигаться она не может, для поездок в больницу на процедуры пенсионерка пользуется услугами такси. Для лечения раны, которая периодически «вскрывается» пожилой женщине требуются дорогостоящие лекарства.

Поездка в автобусе закончилась операцией и долгим лечением.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Валентина Сергеевна и ее муж Николай Андреевич рассчитывали, что в суде добьются наказание водителя автобуса и там же решат вопрос с компенсацией материального вреда. Но, по их словам, их дело в суд долгое время не направляют. Пенсионеры опасаются, что дело так и «затихнет», ведь с момента дорожно-транспортного происшествия прошло уже восемь месяцев.

- Нам только обещают, что дело по водителю направят в суд, говорят: «Ждите повестки!», - объясняют пенсионеры. - Но сколько можно ждать? Получается, что за оторванную пятку я получила только извинения?

За время, которое прошло с момента ДТП Валентина Глушкова лишь один раз встретилась со своим «обидчиком». Водитель злополучного автобуса пришел к женщине в больницу, где она лежала после операции. Мужчина просил простить его и не судить строго, мол, он очень опасается лишиться работы, а перед уходом из палаты поставил возле постели пенсионерки пакет. Что там было, женщина, по ее словам, даже выяснять не стала - отдала его медперсоналу больницы. Позже, когда пострадавшая пенсионерка пришла в себя, Глушковы все-таки решили обстоятельно поговорить с водителем автобуса, инспектор ГИБДД назвал его имя и фамилию, но раскрывать персональные данные — адрес и телефон не стал, попросту не имел на это права. Тогда пенсионеры решили набраться терпения и ждать суда, но сейчас, как они признаются, это самое терпение заканчивается.

Выяснилось, что обслуживанием маршрута №50 в областном центре занимается фирма «Тамбовавторесурс». Там с трудом, но припомнили дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала Валентина Глушкова.

- Когда происходит что-то подобное, а это не первый случай в нашей работе, пострадавшие пассажиры обращаются либо к нам, либо в МБУ «Пассажирские перевозки», которое контролирует нашу работу, - рассказали в ООО «Тамбовавторесурс». - Мы разъясняем людям порядок действий и, так как наша фирма-перевозчик застрахована, даем контакты страховой компании «СОГАЗ». Более того, информация о страховщике размещена в салоне автобуса и при желании найти ее не составляет никакого труда. После этого, проблема, как правило решается, пассажиры получают компенсации и претензий к нам не имеют. Почему Валентина Глушкова к нам не обратилась, непонятно. Да может ей апельсинов в больницу оказалось достаточно, мы же не знаем!

В фирме-перевозчике уверены, что проинформировать о том, что случай является страховым пенсионерку должны были в ГИБДД, но полицейские заверили, что это в их обязанности не входит. Хотя, несмотря на это, все же объяснили пожилым людям, что им положена страховка.

Глушковы уверяют, что ничего не знали о положенной страховке.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сами Глушковы уверяют, что ни о каком возмещении и страховой компании не слышали, поэтому и никуда не обращались. Но сейчас, после того, как ситуация прояснилась, связались со страховщиками и планируют заняться решением своего затянувшегося вопроса. Тем более, что несмотря на внушительные сроки, которые прошли с момента ДТП, в страховой пенсионерам сообщили, что готовы рассмотреть возможность выплаты компенсации. Для этого Валентине Глушковой необходимо предоставить медицинские документы, протокол из ГИБДД и написать соответствующее заявление. Размер компенсации определится после изучения бумаг. Что касается суда над водителем, который находился за рулем автобуса в момент ДТП, то он состоится 4 октября. Все материалы из ГИБДД по городу Тамбову туда переданы. Административное расследование, уверяют полицейские не превысило предусмотренных для таких случаев законных сроков — это один год.

- Водителю грозит административная ответственность по статье КоАП 12.24 «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - рассказали в ГИБДД УМВД России по городу Тамбову. - Максимальная санкция этой статьи — штраф до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кстати, в «Тамбовавторесурсе» признались, что претензий к водителю, по вине которого, как предполагается, получила травмы Валентина Глушкова, накопилось уже немало, стоял даже вопрос о его увольнении, но из-за сложной, как уверяет перевозчик, кадровой ситуации, он продолжает работать и перевозить пассажиров.