Заслуженные

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-31T10:51:54+03:00

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Говорят, честный труд без награды не остается. И не зря так говорят. На Тамбовщине живут трудолюбивые, ответственные, добросовестные люди. Именно такие люди - главное богатство региона. Их заслуги отмечают на самом высоком уровне. А потому ежегодно десятки наших земляков получают значимые государственные и ведомственные награды.

Работать честно

Вот уже 22 года на хрупких плечах Надежды Свинцовой лежит большая ответственность. Именно столько лет она возглавляет адвокатуру Тамбовской области. Считает, что каждый должен честно, ответственно и добросовестно выполнять свою работу. Эти качества тамбовчанки были оценены по достоинству - она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Для меня это стало большой неожиданностью. Я считала, что ничего особенного не сделала - просто честно выполняла свою работу, - говорит Надежда Свинцова.

Настоящий профессионал своего дела, она на протяжении многих лет защищает права, свободы и законные интересы граждан. Надежда Свинцова лично руководит реализацией всех значимых проектов. Так, в 2014 году при Адвокатской палате Тамбовской области создала негосударственный центр бесплатной юридической помощи. За время его работы бесплатную помощь получили более 15 тысяч граждан.

Сейчас на Тамбовщине профессиональную деятельность осуществляют 370 адвокатов. По мнению их руководителя, тамбовская адвокатура держит высокую планку. В 2015 году в Тамбовской области в одной из первых среди регионов России по инициативе Надежды Свинцовой введена в действие электронная система назначения адвокатов. После этого тамбовчанка была включена в рабочую группу Федеральной палаты адвокатов РФ по созданию унитарной автоматизированной системы распределения дел по назначению, внедрение которой способствует полному исключению возможности сотрудничества адвокатов со следствием.

Сначала член ревизионной комиссии, а сейчас член совета Федеральной палаты адвокатов РФ, Надежда Свинцова проводит активную работу по реформированию отечественной адвокатуры в области разработки законопроектов федерального уровня, а также корпоративных правовых актов.

Тамбовчанка активно работает в комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам. В частности, при ее непосредственном участии разработаны правила поведения адвокатов в сети Интернет, корректируется кодекс профессиональной этики адвоката, готовятся разъяснения по сложным вопросам его применения.

Надежда Свинцова принимает активное участие в международной деятельности Федеральной палаты адвокатов по сотрудничеству с адвокатскими образованиями и объединениями ряда зарубежных стран. Ведет активную общественно-политическую деятельность, взаимодействуя с органами власти по вопросам повышения правовой культуры населения Тамбовской области, оказания бесплатной юридической помощи.

По ее признанию, жители за помощь благодарят не часто. Но для нее честно выполненная работа важнее любой благодарности.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей губернатор Александр Никитин вручил супругам Колесниковым медаль ордена «Родительская слава»

Сильны любовью

Честно, ответственно и добросовестно подходят к воспитанию детей супруги Колесниковы из Моршанска - Петр и Елена. Они женаты 29 лет. В их семье шестеро детей - четверо сыновей и две дочери. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей губернатор Александр Никитин вручил им медаль ордена «Родительская слава».

- Эта награда свидетельствует о вашем большом вкладе в воспитание детей и укрепление семейных традиций. Надеюсь, что ваша семья будет всегда служить положительным примером для многих в нашей области. Желаю всей вашей большой дружной семье крепкого здоровья, благополучия и удачи! - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

Глава семьи Петр Колесников в 2006 году приобрел пилораму, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель. Супруга, Елена Петровна, работает у него бухгалтером. Особое внимание в семье уделяется трудовому воспитанию детей. Старшие сыновья помогают отцу на пилораме: изготавливают и развозят по заказам доски, брус, мастерят изделия из дерева.

Все вместе Колесниковы занимались обустройством прудов. Сейчас в их распоряжении три пруда, где они разводят рыбу для семьи.

Колесниковы - семья музыкальная. Так, старшая дочь Екатерина и третий сын Иван окончили детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Еще одна дочь, Татьяна, пока только осваивает этот инструмент. Ее брат Николай играет на гитаре, а Матвей - на баяне.

И дети, и взрослые очень любят спорт, ведут активный образ жизни. В частности, глава семьи, Петр Матвеевич, в свободное время играет в волейбол, занимается легкой атлетикой. Николай входит в состав сборных команд по футболу и хоккею, постоянно участвует в различных соревнованиях. Футболом и баскетболом занимается младший сын Матвей. Дочь Татьяна увлекается художественной гимнастикой.

Супруги Колесниковы воспитывают в своих детях доброту, порядочность и честность. Несмотря на большое количество домашних забот, родители находят время для семейного отдыха и общения. Вместе они ходят в лес за грибами и ягодами, ловят рыбу, катаются на коньках и лыжах. Каждый вечер эта дружная семья собирается за большим столом и делится впечатлениями. Эти вечерние беседы - одна из главных семейных традиций Колесниковых.

Колесниковы улыбаются: много лет назад и не думали о большой семье, но очень рады, что так получилось. Любовь, мир, дружба и взаимопонимание они считают главными постулатами, на которых держится семейное счастье.

- Нас часто спрашивают: тяжело ли, когда столько детей. Нам легко. Все возникающие трудности мы решаем вместе, потому что мы семья, - говорит Елена Колесникова.

Все построим

В строительном комплексе региона Василий Корчагин работает около полувека. За это время он прошел трудовой путь от рабочего до руководителя крупных строительных организаций. Честный многолетний труд, добросовестное отношение к делу помогли получить генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные-Н» Василию Корчагину почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Василий Корчагин внес большой вклад в строительство ряда предприятий перерабатывающей промышленности и других объектов производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса Тамбовской области. В их числе «Комбинат полносборного деревянного домостроительства» (ныне - «ТАМАК»), «Бокинский завод строительных конструкций», «Экспериментальный завод легких металлических конструкций», «Бокинский завод теплоизоляционных материалов» (ныне - «ИЗОРОК»), заводы «Октябрь», «Электроприбор», «Пигмент», «Домостроительный комбинат», «Тамбоваппарат», «Полимермаш».

С 2003 года Василий Корчагин является успешным руководителем строительной организации «Модульные котельные-Н». Это одно из ведущих предприятий Тамбовской области по производству автономных источников тепла - блочно-модульных котельных, а также очистных сооружений для очистки сточных вод, предназначенных для жилых и производственных помещений, объектов социальной сферы, учреждений службы исполнения наказаний.

Ежегодно предприятие проектирует, изготавливает и вводит в строй около десятка модульных котельных и 3 - 4 очистных сооружения с прокладкой соответствующих инженерных сетей. Благодаря этому жизнь многих тамбовчан становится комфортнее, а работа предприятий - надежнее. Ведь заслуженный строитель России Василий Корчагин свое дело знает очень хорошо.

СКАЗАНО

Глава администрации области Александр Никитин:

- Тамбовская область всегда славилась талантливыми людьми. И приятно, что заслуженные награды получают люди разных отраслей и профессий - инициативные, глубоко преданные своему делу. Я подчеркиваю ваш высочайший авторитет в Тамбовской области, ваше ответственное отношение к делу и вашу плодотворную работу. Отныне вы становитесь еще большим примером для всех окружающих.

Автор Светлана Мерцалова.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области