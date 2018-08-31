В Тамбове обрушилась труба канализации

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-30T18:13:20+03:00

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На западе областного центра в очередной раз произошла авария на бесхозном коллекторе, проходящем по улице Гастелло. По словам очевидцев дыра в асфальте возникла в пятницу 24 августа, напротив здания администрации Тамбовского района, которая находится по адресу Гастелло, 32А. Размеры ямы оказались внушительными — около 1,5 метров. Каким-то чудом автомобилистам удалось избежать «ловушки». А вот в начале мая в такую же яму на перекрестке улиц Гастелло и Гагарина угодил колесом легковой автомобиль. В необычном ДТП никто не пострадал и даже автомобиль серьезных повреждений не получил. Напомним, еще несколько коммунальных, аварий на проблемном коллекторе произошли в декабре прошлого года, а также в феврале и мае текущего. Тогда специалистам пришлось менять десятки метров сетей. Дело в том, что канализационная ветка, которая идет по улице Гастелло построена более 50 лет назад, капитальный ремонт в последний раз здесь проводился в конце 90-х. Материал, из которого сделаны коммуникации — а это асбестоцемент, долговечностью не отличается, поэтому сети дают течь тот в одном, то в другом месте. Ремонтом этой, и других канализационных сетей в Тамбове занимаются специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы», но, делается это фактически на «общественных» началах. Проблема в том, что водопроводные и канализационные сети не переданы обществу в аренду. Когда в Тамбове вплотную занялись этой проблемой, выяснилось, что по сути коллекторы являются бесхозными. Они не стоят на балансе муниципалитета, а их точное расположение и протяженность никому до сих пор не были известны. Для того, чтобы передать сети, нуждающиеся в реконструкции, коммунальной компании, город должен провести их инвентаризацию.

– Этот процесс, насколько нам известно, близится к завершению, - рассказал пресс-секретарь «Тамбовских коммунальных систем» Геннадий Минаев. - Далее, на декабрь текущего года между компанией и администрацией Тамбова намечено подписание концессионного соглашения, в рамках которого состоится передача сетей водоснабжения и водоотведения в аренду.

Если эти планы сбудутся, то в ближайшее время у тамбовских разваливающихся сетей появится хозяин, который, как предполагается, намерен привести их в рабочее состояние. Согласно разработанной специалистами «ТКС» программе, рассчитанной до 2010 года, в этот период на модернизацию инженерно инфраструктуры потратят 2 миллиарда 920 миллионов рублей. Потребность, учитывая состояние городских сетей — гораздо выше. Но, по мнению коммунальщиков, реализация программы позволит «сгладить» наиболее острые городские проблемы, тем более, что большинство предусмотренных на реконструкцию средств потратят в первые пять лет.

- Предстоит отремонтировать около 32 километра коллекторов в разных частях города, - поясняют в АО «ТКС». - Работа будет вестись на наиболее проблемных участках, что позволит снизить аварийность на городских сетях канализации. Планируется строительство новых магистральных канализационных коллекторов. Один из них диаметром 400 мм и протяженностью 4 километра соединит ул. Астраханскую в районе Пехотки и ул. Энгельса. Для перекачки стоков здесь будут построены 2 канализационные насосные станции. Почти 2 километра канализационного коллектора диаметром 300 мм и канализационная насосная станция появятся в северо-восточной части города для бесперебойной перекачки стоков из микрорайона «Новый Тамбов». Также планируется построить около 1 километра канализационного коллектора диаметром 1000 мм от Комсомольской площади до места врезки во второй Северный коллектор в районе улицы Монтажников.

В рамках инвестпрограммы предусмотрен ремонт и строительство новых сетей водоснабжения, а также реконструкция городских очистных сооружений, которые на сегодняшний день не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают требуемый уровень очистки воды. Все эти планы в Тамбове намерены реализовать до 2030 года. Что касается коллектора на улице Гастелло, работы там пока еще продолжаются, здесь специалистам предстоит заменить, по разным оценкам, от 10 до 20 метров прохудившейся трубы. Ремонт намерены завершить уже на этой неделе. Впрочем гарантий, что полувековые трубы не порвутся где-нибудь в другом месте, тамбочанам сейчас никто не дает.