Тамбовчан не спасают от аварийных деревьев

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-29T19:11:51+03:00

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Жители Тамбова опасаются повторения трагедии, которая произошла в областном центре 5 июня во дворе домов №110-114 по улице Н. Вирты. Напомним, тогда по городу прошел ураганный ветер. В непогоду 76-летняя пенсионерка оказалась на улице, возле детской площадки, рядом с которой растет огромный тополь. От очередного порыва ветра одна из веток дерева сломалась и упала на женщину. Свидетели происшествия вызвали на место «скорую», пожилую тамбовчанку отвезли в больницу, но полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью и вскоре женщина скончалась. Следователи провели по этому факту доследственную проверку и выяснили, что вины коммунальщиков именно в этом происшествии нет — дерево оказалось здоровым, опиливать его или удалять никакой надобности не было. Все произошедшее — просто трагическая случайность. Но сейчас жители Тамбова уверены, что такая «случайность» может повториться. Сразу после резонансного происшествия жители района, где произошла трагедия забили тревогу и потребовали от специалистов обследовать «сомнительные» деревья, которые растут возле их домов.

-- После случившегося жители были очень напуганы, - рассказывает тамбовчанин Александр Шипинский. - Поэтому тогда же, в июне я, совместно со специалистом из «Долгового центра» обошел три дворовые территории расположенные вдоль улицы Мичуринской. Кроме того, мы обследовали территорию школы №13. По словам мужчины, во время этого рейда обнаружилось несколько по всем признакам аварийных деревьев.

Специалист «Долгового центра» на основании этого обследования составил акт. Жители рассчитывали, что в самое ближайшее время опасные деревья удалят.

-- Мы предполагали уже на следующий день увидеть в нашем районе бригады, которые занялись бы расчисткой городской территории от аварийных деревьев, - продолжает Александр Иванович. - Но этого не произошло ни тогда, сразу после трагедии, ни сейчас — спустя два с лишним месяца.

По словам местных жителей, за время, что прошло с момента обследования, два дерева уже «самоликвидировались», причем одно упало на автомобиль и серьезно повредило его, к счастью, в этот момент в машине никого не было люди при этом не пострадали. Жители опасаются, что во время следующей непогоды ситуация может повториться и требуют от городских властей принять меры.

Аналогичная ситуация сложилась и на улице Интернациональной. Здесь людей тревожит старая ива, возле которой им приходится ходить ежедневно.

- На улице Интернациональная 56, рядом с двенадцатиэтажным домом и пешеходной дорожкой растёт большая старая ива, - рассказывает местный житель Сергей Беляев. - Сейчас у основания дерева образовалась трещина, которая в ветреную погоду, мы уверены, приведет к падению дерева. А так как пешеходной дорожкой пользуется очень много людей — жителей дома, не исключаем, что будут и пострадавшие.

Кстати, жители дома по улице Интернациональной тоже вспоминают, что несколько лет назад растущая рядом с домом такая же ива рухнула на припаркованную недалеко от нее машину. Но, несмотря на опасения жителей, в мэрии Тамбова признают, что пока никаких конкретных действия для того, чтобы ликвидировать аварийные деревья город предпринять не может. Хотя необходимость в этом действительно есть.

-- На улице Мичуринской 147В с придомовой территории нужно удалить два дерева и еще два — опились, - поясняют в администрации города Тамбова. - Но сейчас средств на проведение этих работ нет. Однако, этот адрес включен в реестр дворовых территорий, на которых требуется произвести работы по спиливанию и опиливанию деревьев. Они будут производиться в порядке очереди по мере поступления бюджетного финансирования. При заключении муниципального контракта специалистами МКУ «Долговой центр» будет произведено повторное обследование дворовых территорий для уточнения количества деревьев, подлежащих спиливанию и опиловке. В ходе обследования были также обнаружены сухие деревья, растущие на дворовых территориях домов: 149 А, 151, 153, 155, 161 по ул. Мичуринской и дома 41 по бульвару Энтузиастов. Для более точного определения количества аварийно-опасных деревьев на территориях этих дворов будет проведено более детальное обследование специалистами МБУ «Аварийно-спасательная служба города Тамбова» и МКУ «Долговой центр».

Аварийным, по данным города признана и ива, беспокоящая жителей дома №56 по улице Интернациональной. Но ответ по этому вопросу аналогичный — у города сейчас нет денег. Проблемную иву в мэрии также взяли на заметку.

- В МБУ «Аварийно-спасательная служба города Тамбова» направлено обращение с просьбой провести обследование дерева и, возможно, специалисты примут решение провести так называемое аварийное спиливание, - говорят в мэрии.