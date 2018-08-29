В Котовске при взрыве баллона погиб 41-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-28T18:06:00+03:00

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В Котовске около полуночи 27 августа произошел взрыв в гаражном массиве, расположенном на проспекте Труда. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, о случившемся в службу спасения сообщил очевидец.

- По предварительным данным обрушение трех гаражей общей площадью 100 квадратных метров произошло из-за взрыва газового баллона, находившегося в одном из них, - пояснили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - На место аварии были все службы экстренного реагирования, оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Тамбовского района. В общей сложности на месте работали 53 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС - 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. В настоящее время работы на месте разрушения завершены.

Сотрудники спасательной службы разобрали завалы. Под обломками одного из гаражей обнаружили тело местного жителя.

- По предварительным данным, причиной трагедии стал хлопок кислородного баллона в одном из гаражей, где находился 41-летний погибший, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - По данному факту следователи начали доследственную проверку. К настоящему времени они уже завершили осмотр места происшествия. Точная причина хлопка, повлекшего обрушение, станет известна только после проведения комплекса различных экспертиз.

В администрации города Котовска позже уточнили, что из-за взрыва оказались полностью разрушены два гаража, а третьему нанесен серьезный ущерб.

- Решение о возмещении причиненного ущерба собственникам разрушенных гаражей будет принято по результатам проверки, - говорят в мэрии Котовска. - По предварительной информации, разрушенные и находящиеся рядом гаражи не оформлены в качестве гаражного кооператива и не имеют статус юридического лица.

Жители Котовска указывают на одну странность в произошедшем, погибший — Олег Б., незадолго до случившегося, по дороге в гараж, позвонил своим родным и попрощался с ними.

Трагедия в Котовске, напомним, не единственное ЧП с газовыми баллонами, которое произошло в Тамбовской области за последнее время. Так, 1 мая этого года похожий случай произошел в Мичуринске, на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, расположенного в микрорайоне Кочетовка. Квартиру там снимали гражданские супруги. Мужчина занимался установкой натяжных потолков и использовал в работе газовое оборудование, которое он хранил дома. Именно этот баллон неожиданно взорвался. В результате 19-летняя девушка с ожогами ног оказалась в местной больнице. Кроме того, серьезно пострадала квартира, в которой произошел взрыв. Там обрушились две межкомнатные и одна межквартирная перегородка. Огнем также оказались повреждены еще несколько соседних квартир, несущие конструкции дома нарушены не были. Несмотря на то, что с момента этого ЧП прошло уже почти 4 месяца, последствия взрыва в Мичуринске, по словам людей, до сих пор не устранили.

- После взрыва дом №23 по улице 7 ноября в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска признали аварийным, - пишет на сайте губернатора Александра Никитина жительница дома Екатерина Анищенко. - Особенно сильно пострадал второй подъезд, здесь повреждена система теплоснабжения, в одной из квартир была снесена межквартирная перегородка. В подъезде отключили газ, а жильцов временно выселили из своих квартир. Администрация города, обещала оказать помощь в ремонте и восстановлении подъезда. Однако никаких сдвигов в решении проблемы так и не появилось, несмотря на наши неоднократные обращения. Нам только обещают.

А между тем, жители начали вселяться обратно, несмотря на то, что дом признан аварийным, впереди затяжные дожди и начало отопительного сезона, к которым подъезд не готов.