«Не можем выйти из собственного двора!»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-28T17:53:34+03:00

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Жители домов по улице 2-Шацкая, 6 и улице Подвойского, 11, Моршанского шоссе, 9 и 11 и родители воспитанников детского сада «Малютка», расположенного на улице Подвойского областного центра просят городские власти обезопасить их от потока машин, который несколько месяцев назад ринулся через их двор. Еще 29 июня жители обратились с коллективным письмом, которое подписало больше полусотни человек в городскую администрации. Но эффективных мер по решению этой проблемы, как говорят люди, за почти два месяца, никто не предпринял.

–Ситуация в нашем дворе осложнилась после того, как на улице 2-й Шацкой начался ремонт дороги, - рассказывает местная жительница Светлана Иванова. - Сейчас там проводятся еще и работы на водопроводных сетях. Когда все это завершиться и улицу наконец откроют для движения — неизвестно, а мы все это время живем как на «пороховой бочке» и очень опасаемся за свою жизнь и особенно за детей.

Двор, расположившийся между домами, действительно многолюден, здесь установлена детская площадка, на которой играют и малыши и ребята постарше. А в нескольких десятках метров от нее, к ужасу родителей, сейчас проходит самая настоящая оживленная «трасса».

За детей особенно страшноФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Дело в том, что доезжая до участка на улице Шацкой, где проезд перекрыт, водители, недолго думая сворачивают на улицу Повойского и используют для этого внутриквартальный проезд. Еще один источник опасности, по мнению жителей — это сама улица Подвойского, на которой не так давно тоже провели ремонт. Его качество и удаленность улицы от центральной магистрали города водители также оценили.

- Здесь непрекращающийся поток машин, - рассказывают жители дома №11 по улице Подвойского. - Особенно в часы «пик» - утром и вечером. Водители летят с бешеной скоростью. Как признались нам автомобилисты — ездить по улице Подвойского им и удобнее из-за хорошей дороги и спокойнее — здесь нет ни камер, ни сотрудников ГИБДД.

Ситуацию осложняет тот факт, что сразу за 11 домом, на улице Подвойского расположен детский сад, ежедневный поход туда с ребенком, для людей, как они признаются, большая проблема.

- Здесь нет ни пешеходного перехода, ни лежачих полицейских, - продолжает Светлана Иванова. - Скоростной режим водители не соблюдают, каждый раз мы боимся оказаться под колесами «летящих» здесь машин. А с тех пор, как на Чичканова еще и левый поворот запретили, от автомобилей вообще никакого спасения нет. По нашим наблюдениям, количество автомобилей в нашем, некогда спокойном дворе, увеличилось минимум в два раза.

"Мы из двора выйти без опаски не можем"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Чтобы обезопасить себя от автомобилистов жители обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность размещения на улице Подвойского так называемых искусственных неровностей. Ответ жителям пришел из городской администрации.

– С выходом на место установлено, что интенсивность движения транспортных средств по улице Подвойского, вдоль дома №11, а также по внутриквартальному проезду в период обследования составила не более 50 единиц в час, - говорится в документе, подписанном замглавы администрации города Тамбова Дмитрием Самородиным. - Скорость движения не превышает допустимую.

Люди наблюдают непрекращающийся поток машинФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Таким образом, ежеминутно проезжающие через двор автомобили, чиновники серьезным транспортным потоком не посчитали. Единственную проблему, которую они увидели — переросшие кусты, из-за которых водители, въезжающие во двор, просто могли не увидеть пешеходов. Эти кусты остригли. Также жителям пообещали становить знаки, ограничивающие скорость на этом участке, но с оговоркой, что сделано это будет «по мере приобретения необходимых материалов». После того, как знаки установят, и в случае, если водители не будут соблюдать ограничение скорости, городские власти пообещали рассмотреть вопрос об установке в опасном месте «лежачих полицейских». Никаких конкретных сроков выполнения всех этих работ людям не обозначили. Чтобы получить ответ на вопрос, когда же чиновники примут меры и обеспечат их безопасность, жители позвали на встречу представителей области и города.

- За два месяца, которые прошли с момента нашего коллективного обращения к властям, не сделано ничего, - констатирует Светлана Иванова. - А мы очень хотели бы знать, когда беспокоящий нас вопрос все же сдвинется с мертвой точки.

Заместитель председателя комитета городского хозяйства Андрей Игнатов считает, что жители неправы в своих обвинениях — просто слишком торопят события.

- Я обещал, что вопрос ограничения скоростного движения здесь будет решаться поэтапно, - говорит Андрей Игнатов. - На первом этапе планировалось провести стрижку кустов, и эти работы выполнены, также я обещал, что для этого участка будет разработана новая схема движения. Она разработана и утверждена! Согласно этому документу от 2-й Шацкой и до конца детского садика мы вводим ограничение скорости до 40 км/ч. Более того, уже сейчас, на месте, принято решение запретить еще и стоянку по улице Подвойской вдоль 11 дома и детского сада.

Когда на опасной улице появятся ограничивающие знаки, пока неизвестно. Город приобретает их через процедуру торгов, а это процесс не быстрый. А вот в необходимости установки на дороге «лежачих полицейских», чиновники сомневаются.

- Мы дороги асфальтируем не для того, чтобы делать там искусственные неровности, - считает Андрей Игнатов.

Городские власти, прежде чем принимать решение об организации затратных пешеходного перехода или «лежачих полицейских» рассчитывают, что все урегулируется здесь само собой. После того, как завершится ремонт Шацкой и движение по ней откроют, транспортные потоки перераспределятся и таким оживленным движение на Подвойского и во внутриквартальном проезде, по их расчетам, уже не будет. Вот только ждать окончания работ людям придется как минимум несколько месяцев.