Парк Дружбы завалило мусором

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T16:31:17+03:00

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Огромная свалка бытовых отходов на минувшей неделе встречала посетителей одного из самых востребованных городских спортобъектов — лыжного стадиона в парке Дружбы. Городские власти винят в происходящем дачников, которых в этом районе тысячи. Как выяснилось, конфликт между муниципалитетом и членами расположенных в этой части города садоводческих товариществ длится уже не первый год. Дело в том, что договор на вывоз мусора заключили единичные СНТ, а выбрасывают отходы в этом месте все дачники 21-го близлежащего дачного массива. Причем речь идет не только о бытовом мусоре, сюда владельцы домиков после произошедшего весной потопа выбрасывали испорченную водой мебель, бытовую технику и пр. Несколько раз образовавшуюся за спуском с Тезикова моста и у плотины свалку вывозили, а садоводческим товариществам настойчиво советовали наладить цивилизованный вывоз мусора — заключить договор с одной из четырех городских организаций, которая оказывает такие услуги. Но это требование большинство товариществ не выполнило. В итоге проблема вывоза мусора легла на плечи муниципального предприятия «Спецтехуниверсал», но по словам дачников, уже долгое время эту работу вообще никто не выполняет. Точнее, люди стали свидетелями, как несколько контейнеров, стоящих недалеко от спуска с Тезикова моста, сотрудники муниципального предприятия погрузили в машину и увезли. Но даже после исчезновения тары доля мусора, отходы стали оставлять на площадке, где она некогда стояла. Как результат - свалка, расположенная на повороте к парку Дружбы на прошлой неделе разрослась на десятки метров. В сильную жару здесь появился неприятный запах и полчища мух. С жалобами тамбовчане стали обращаться и в администрацию города и в Роспотребнадзор. Многочисленные обращения горожан стали поводом для встречи специалистов комитета городского хозяйства и председателей садоводческих товариществ, которые находятся недалеко от парка. Тему беседы начальник отдела по контролю за чистотой городских территорий комитета городского хозяйства мэрии Сергей Прохожий назвал «Коллапс на территории парка Дружбы».

- Ежегодно мусор, который дачники складировали в парке вывозился за счет средств муниципалитета, - говорит Сергей Прохожий. - И также каждый год мы встречаемся с председателями садоводческих товариществ и пытаемся убедить их наладить цивилизованный сбор и вывоз мусора. А в ответ слышим, что у вас нет денег, нет места под мусорную площадку и т. д. Тем не менее, в городе действуют правила благоустройства, утвержденные тамбовской городской думой, статья 45-я которых гласит, что каждое СНТ обязано иметь на своей территории контейнер и заключить договор со специализированной организацией, которая будет вывозить отходы. Но, вы на этом экономите и спокойно выносите мусор на городскую территорию. А по закону, каждое СНТ должно обеспечить место для сбора мусора на собственной территории.

Дачников обязали заключить договоры на вывоз мусора

Чтобы подтолкнуть дачников из десятков садоводческих товариществ заключить договоры с мусоровывозящими организациями, город принял решение ликвидировать сразу две контейнерные площадки — у плотины и на повороте к парку Дружбы. В противном случае, как ожидается, осенью свалка вырастет в разы, в этот период она станет «пристанищем» для невостребованного урожая — яблок, помидоров и пр. Вот только выполнить требование муниципалитета в течение небольшого срока, который дали СНТ на решение этого застарелого вопроса, по мнению дачников не получится. Например, у тех, кто пробовал цивилизованно решить вопрос с вывозом ТБО появились претензии к организациям, которые этим занимались.

- В 2016 году мы попробовали заключить договор с МБУ «Спецтехуниверсал», - говорит председатель СНТ «Ягодка» Нина Чеснокова. - Вывоз мусора у нас осуществлялся два раза в неделю. По факту выяснилось, что большую часть отходов дачники складируют у себя на участках, в компостных ямах. А в нашем контейнере стали появляться пустые бутылки, одноразовая пластиковая посуда, в общем все то, что выбрасывают отдыхающие в парке люди. Но и это еще не все, за один месяц у нас вывезли менее 1 кубического метра мусора, а счет выставили как за 6. Поэтому договор мы расторгли.

Впрочем платить по справедливости и только за себя люди не против. Но вот еще одно требование — организовать площадку и разместить мусорный контейнер именно на территории СНТ, люди считают невыполнимым. Все потому, что места для этих целей изначально предусмотрены не были, рассчитывать на то, что кто-то из дачников согласится на соседство с мусорным баком, не приходится, а свободной территории в условиях плотной «застройки» в товариществах просто нет. При этом город, ликвидируя места для сбора ТБО, тоже не готов делиться своей, пусть даже другой территорией, для этих целей.

- Мы просили выделить нам территорию вдоль парка Дружбы, где садоводы предлагали провести благоустройство, установить лавочки, беседки и, в том числе, оборудовать контейнерную площадку, вывоз мусора с которой оплачивался бы, - рассказывает председатель СНТ «Ромашка» Михаил Лабутин. - Но город нам отказал.

В комитете городского хозяйства, в свою очередь, предлагают альтернативные варианты решения проблемы — организовать хотя бы бестарный вывоз мусора. Контейнеров этом случае не потребуется, правда придется выделить место для временного размещения отходов. По договоренности, в определенное время за мусором будет приезжать машина и, проблема, казалось бы решена. Но и такое предложение, по мнению дачников, невыполнимо, во-первых, сотни человек, живущие каждый по своему графику, вряд ли смогут договориться о каком-то одном, удобном для всех времени приезда мусоровоза, во-вторых, даже если это произойдет, дачники, которые появляются на своих участках лишь в выходные, будут игнорировать это время-икс и станут выбрасывать мусор когда им удобно, в итоге опять получится несанкционированная свалка, правда уже не на городской территории, а в СНТ. Учитывая это, дачники даже согласились заключить договор на вывоз мусора с одной из имеющихся в городе компаний, с тем, чтобы убранные на минувшей неделе контейнеры вернули на место, но городские власти такой вариант больше не рассматривают. В итоге дачники и чиновники договорились, что в ближайшее время комиссия посетит СНТ, расположенные в парке Дружбы, и уже тогда, совместно с дачниками, решится, где могут разместиться контейнерные площадки. В свою очередь дачники уже сейчас должны позаботиться о заключении договоров на вывоз мусора. Кстати средняя сумма договора составит около 5-6 тысяч в месяц с товарищества. Но если таких договоров у СНТ не будет, им грозят штрафные санкции.

Непонятно пока, куда будут девать мусор посетители расположенных возле парка Дружбы пляжей, парковой зоны и лыжного стадиона. Небольших урн, которые есть в этом районе, людям точно не хватит. В мэрии же искренне считают, что тамбовчане должны нести мусор оставшийся после отдыха до контейнеров у своего дома...Но по факту при таком подходе мы получим захламленный парк Дружбы и прилегающую к нему территорию.

КСТАТИ

Тамбовчанам незаконно повысили плату по «первой строчке»

Прокуратура Октябрьского района добилась наказания для гендиректора тамбовской управляющей компании «ЖЭК-20». Времени на это ушло немало — само нарушение руководитель обслуживающей организации допустил еще летом прошлого года. Как установлено, в июне-июле прошлого года ООО «ЖЭК-20» направило в ТОГУП «Единый расчетный центр» письма, в которых сообщалось о необходимости применения с 1 июля 2017 новых тарифов по строкам «содержание и ремонт жилья» и «управлением домом» для жителей домов, обслуживаемых этой УК, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. В управляющей компании посчитали, что могут повышать стоимость своих услуг исходя из уровня инфляции за предыдущий год. Специалисты компании взяли официальные цифры Росстата и применили эту величину на практике. Вот только по закону поднимать в одностороннем порядке стоимость платы за содержание и ремонт жилья, а также управление домом УК не имела права. Обслуживающая организация может выступить с предложением об увеличении платы на уровень роста цен. А уже жильцы на общем собрании собственников принимают новые условия, либо отказываются от них.

- Одностороннее принятие управляющей организацией решения об увеличении платы по «первой строке», ущемляет права собственников жилья и противоречит нормам действующего жилищного законодательства, - решили в прокуратуре. - В связи с этим прокуратура возбудила в отношении генерального директора управляющей организации дело об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов)». Рассмотрев его, мировой суд Октябрьского района г. Тамбова привлек генерального директора ООО «ЖЭК-20» к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.