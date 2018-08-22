Расследованием страшной аварии в Тамбовской области могут заняться в СКР

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-21T16:23:48+03:00

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В Тамбовской области пока остаются непонятными обстоятельства страшной аварии, которая произошла 9 августа в 20 часов 45 минут на 91 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево», проходящей по территории Первомайского района. По данным регионального УГИБДД 39-летний водитель «ВАЗ-21103» «допустил съезд в траншею», которую вырыли здесь дорожники. В момент аварии в машине находилось 5 человек, водитель и 28-летняя пассажирка легковушки погибли на месте, двое детей 8 и 9 лет, а также 36-летняя женщина-пассажир, получили травмы и сейчас находятся в больнице. Деталями этой аварии сразу заинтересовали общественников. Активист движения «Дорнадзор» в Тамбовской области Роман Калянов, ознакомившись с фото с мета ДТП, считает, что опасный участок дороги не был оборудован всеми необходимыми в таком случае знаками.

- Освещения в месте установки знаков не было, табличка «Схема объезда» была выполнена на пластиковой основе и не имела светоотражающей поверхности, т.е. в свете фар, на ходу, могла быть или не видна, или плохо читаема, - говорит Роман Калянов. - В месте самого объезда, не была достаточного запаса для торможения, а значит после того, как водитель сбил стойку со знаками «Дорожные работы» и «Направление объезда», времени для принятия решения и торможения уже не было.

Активисты считают, что вина за аварию с серьезными последствиями лежит на подрядчиках, которые выполняли здесь работы. Как удалось выяснить реконструкцией на участке, где произошло смертельное ДТП занималось ТОГКУ «Тамбовавтодор».

- Разрешение на проведение работ «Тамбовавтодор получил в июне текущего года, - рассказали «Житью» в отделе дорожного строительства администрации Киррсановского района. - В соответствии с документами, организация должна отремонтировать около 5 километров автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево» в Первомайском районе. В том числе, в рамках ремонта проводится обустройство водопропускной трубы, для чего и была вырыта траншея.

В местной администрации уверяют, что всеми необходимыми знаками разрытый участок был оборудован, по их словам «Тамбовавтодор» - серьезная и ответственная организация и не могла допустить нарушение. Сам подрядчик тоже говорит, что все предусмотренные нормативами обозначения на дороге были.

- Знаки, информирующие о проведении дорожных работ и схема объезда размещена в начале ремонтного участка и в конце, - говорит директор ТОГКУ «Тамбоватодор» Дмитрий Попов. - Все щиты - светоотражающие. Единственное, знаки не были оборудованы «красными» лампочками, но серьезно повлиять на ситуацию это не могло. Учитывая протяженность тормозного пути, а по данным, которые нам предоставили в ГИБДД, он составляет 66 метров, мы не исключаем, что причиной ДТП стало значительное превышение скорости или нетрезвое состояние водителя.

Дорожники свою вину в случившемся отрицают

Впрочем пока официальных данных, подтверждающих эту версию нет. На минувшей неделе стало известно, что ЧП на дороге в Первомайском районе заинтересовались на федеральном уровне. Депутат Госдумы Александр Васильев, который также является координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку обстоятельств аварии.

- Обустройство техническими средствами организации дорожного движения данного участка не обеспечивало в полной мере безопасность движения по нему – непосредственно перед траншеей были установлены только водоналивные блоки со знаками, освещение отсутствовало, - говорится в обращении Васильева. - Свидетели отмечали, что знаков, предупреждающих о препятствии, в темное время суток не было видно заранее и водитель, не знающий о том, что дорога в этом месте перекопана, может запросто улететь в траншею, что и произошло 9 августа.

Помимо проверки дорожной организации, которая проводила работы в Первомайском районе, депутат Госдумы попросил следователей дать оценку и деятельности местного отделения ГИБДД, которое должно контролировать безопасность дорожного движения. Как рассказали в региональном СУ СКР, пока материалы проверки дорожно-транспортного происшествия к ним не поступали. Но такая вероятность есть.

– Дорожно-транспортные происшествия не являются нашей подследственностью, - говорит и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Макарова. - На сегодняшний день выяснением обстоятельств аварии в Первомайском районе занимаются сотрудники УМВД. Решение о передаче материалов в СКР принимает прокурор. Если в ходе разбирательства выяснится, что в случившемся усматривается вина должностных лиц, а именно сотрудников отдела ГИБДД, то этим делом могут заняться следователи.