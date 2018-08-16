В Тамбове отремонтируют шесть скверов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-15T17:46:22+03:00

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18 марта этого года горожане выбирали скверы и парки Тамбова, где в 2018-м планируется провести благоустройство. Ранее в мэрии принимали от горожан заявки, чтобы учесть их пожелания. В результате для итогового голосования тамбовчанам были представлены 6 общественных территорий. Их внесли в бюллетень и в день выборов президента жители города могли выбрать парки и скверы, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении. После подсчета голосов выяснилось, что за благоустройство сквера им. Льва Толстого высказались 20 435 человек, парка «Олимпийский» — 18 603 человека, сквера на ул. Гастелло — 17 091 человек, за благоустройство ул. Коммунальной свои голоса отдали 15 594 человека, за зону на ул. Набережной — 13 307 человек и за сквер на ул. И. Франко — 7 736 человек.

Но, как подсчитали в администрации города Тамбова, выделенных на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» 24 миллионов рублей на все шесть общественных территорий не хватит. В итоге выбрали три территории победителя — сквер на площади Льва Толстого, сквер на улице Гастелло и парк «Олимпийский. Правда тратить бюджетные деньги на последний объект не пришлось — его благоустройством занимается спонсор за счет собственных средств. На сегодняшний день эта зона готова на треть. Доделывать «Олимпийский» будут в следующем году. К работам в сквере Льва Толстого пока еще не приступали, этот проект также будут реализовывать в течение двух лет.

Сквер имени Толстого будут ремонтировать в течение двух лет.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Нет рабочих пока еще и в сквере на улице Гастелло, который получил название «Рыбный». Но, как объяснил председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев, вскоре по этим объектам будут объявлены торги, на которых определится подрядчик. После чего в двух скверах приступят к работам.

Что касается популярных у горожан территорий, не вошедших в тройку лидеров, их тоже решили отремонтировать в этом сезоне. Правда с одной оговоркой.

- На улице Коммунальной, за благоустройство которой высказались тысячи горожан, работы в этом году проводиться не будут, - говорит Михаил Александрович. - Здесь существуют проблемы с подземными коммуникациями, в частности, с коллектором, который начинается на улице Гастелло и идет через центр города. Этот коллектор доставлял в последнее время множество проблем и мы рассчитываем, что вскоре его отремонтируют.

Понятно, что вкладывать миллионы рублей в благоустройство улицы Коммунальной смысла сейчас нет, но ее пообещали включить в план работ на следующий год. Таким образом в текущем году, помимо вошедших в «шестреку» лидеров территорий на перекрестке улиц Набережной и Пионерской («Речной») и сквера «Читательского» на улице И. Франко, решено благоустроить еще и сквер, расположенный на улице Володарского, 39. По мнению Михаила Михалева, жители долго отстаивали эту территорию от посягательств застройщиков и, чтобы «закрепить» этот успех здесь создадут благоустроенную зону отдыха со спортивным «уклоном». Помимо традиционных работ — установки освещения, лавочек и ремонта дорожек, здесь обещают оборудовать площадку, на которой можно будет играть в волейбол и баскетбол. Все работы на общественных территориях (кроме сквера на площади Льва Толстого и Олимпийского парка) обещают выполнить до 1 ноября.

Обновленный "Рыбный" сквер горжане увидят уже совсем скороФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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КСТАТИ

Тамбовчане могут подать заявку на ремонт двора

В мэрии Тамбова объявили о приеме заявок на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды в городе Тамбове» на 2019 - 2022 годы». Жителям дают чуть больше трех недель, для того, чтобы подготовить документы, необходимые для участия в программе.

- Направить свои предложения о включении двора или общественной территории в муниципальную программу следующего года тамбовчане могут с 1 по 30 сентября, - пояснили в администрации города Тамбова.

Чтобы отремонтировать двор, для начала собственники должны обсудить этот вопрос на общем собрании и принять соответствующее решение. Кроме того им нужно составить заявку, к которой должны быть приложены документы: протокол собрания жильцов, схема изображения двора, с описанием видов запланированных там работ, фотографии двора, паспорт для физлиц, копия устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для ТСЖ. Эти документы нужно передать в жилищный комитет администрации города, который находится улица Коммунальная, 6 (кабинет №5) В течение 10 рабочих дней комиссия поставит дворам «оценки».

- Специалисты учтут возраст дома, наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории, техническое состояние двора, оценят размер задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги, и долю собственников, которые высказались за проведение ремонта, - говорят в мэрии Тамбова.

Предложения по ремонту парков и скверов рассмотрят в комитете городского хозяйства администрации города. Направлять свои предложения можно на электронную почту: post-kghz@cityadm.tambov.gov.ru (адрес электронной почты комитета городского хозяйства), письменные обращения принимают на улице Коммунальной, 6, кабинет №13, тел. 79-03-73. К предложению нужно приложить копию документа, удостоверяющего личность - для физического лица и копию устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет - для юридического лица, а также документ, подтверждающий полномочия представителя. Получить более подробную информацию об условиях участия в проекте «Формирование комфортной городской среды», критериях отбора, перечне и порядке оформления документов, а также ознакомиться с формой заявки и протокола можно на сайте администрации Тамбова.