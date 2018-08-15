Знает, ценит, помогает

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-15T15:59:55+03:00

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Находит. Наблюдает. Объясняет. Наставляет. Поддерживает. Направляет. Радуется. Переживает. Для многих спортсменов тренер становится настоящим членом семьи. Он помогает ковать победу. Поддерживает в горе и радости.

В спортшколах региона работают 570 тренеров-преподавателей по различным видам спорта. Для них ежегодно проводится областной конкурс, в котором определяются имена лучших. В этом году он проходил в девятый раз. И по традиции победителями стали двадцать специалистов. За высокие показатели работы они получили единовременные выплаты в размере 36 тысяч рублей.

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Профессия творческая

Почти полвека – 47 лет – тренирует ребят Николай Сафенин. Его имя среди борцов греко-римского стиля звучит по-особому. Руководители школ и федераций, именитые наставники, успешные спортсмены – все, так или иначе, прошли «через руки» Сафенина. Он следил за их успехами на ковре, давал советы, радовался результатам.

- Тренер – профессия творческая, - говорит опытный наставник.

Всю жизнь Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный тренер России Николай Сафенин посвятил греко-римской борьбе. Свой секрет тренерского долголетия он объясняет просто: работая с ребятами, надо думать, как помочь им добиться успеха в жизни.

И это у Николая Сафенина прекрасно получается. Он воспитал участников крупнейших международных турниров. Среди его подопечных - около сорока мастеров спорта.

Великим тренером называет Николая Сафенина мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, директор СШОР №2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

- Будь у меня другой тренер, я бы таких успехов на ковре не добился, - говорит он.

И это при том, что Сафенин был и остается жестким и принципиальным наставником. К тренировочному процессу относится очень серьезно: не прощает опозданий и пропусков занятий. Вместе с тем, является хорошим психологом, грамотным специалистом. Всегда знает, что и как нужно сказать.

- Помню, готовился я к крупным международным соревнованиям. Николай Максимович жил тогда в общежитии. И поселил меня в соседнюю с ним комнату. Каждое утро будил меня в шесть утра. Мы вместе делали зарядку. Потом шли на тренировку. Он был мне как второй отец, - рассказывает Сергей Минаев.

Николай Сафенин трепетно следит за успехами всех своих воспитанников. Старается, чтобы ребята получили образование, нашли свое место в жизни. Может быть, поэтому многие из них остались в греко-римской борьбе. И сейчас передают свои опыт и знания новому и новому поколению мальчишек.

А Николай Сафенин все также каждый день приходит в зал. Ведет тренировки. Дает советы. И воспитывает чемпионов.

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Вторая мама

Развитие и становление женского волейбола на Тамбовщине неразрывно связано с именем Инны Ташаковой. Уже три десятка лет она учит спортсменов блокам, заслонам, накатам. В Тамбовскую область приехала в 1995-м. Была инструктором в спортклубе при местном заводе пластмасс. Затем перебралась в Тамбов.

- Без тренерства свою жизнь просто не представляю. Конечно, бывают моменты, когда руки опускаются, но посидишь, подумаешь и снова рвешься в бой, - говорит Инна Ташакова.

Индивидуальные виды спорта от командных всегда заметно отличаются. Важно не просто сплотить разных людей – добиться полного доверия и взаимопонимания со стороны каждого из них. И у тренера волейбольного клуба «Тамбовчанка» это получается.

- Мы как одна семья, - отмечает Инна Викторовна.

По ее словам, плохие люди в команде не задерживаются. Инна Ташакова ставит перед собой конкретные цели: важно, чтобы девочки стали хорошими, добрыми людьми, которые бы нашли свое место в жизни.

- Для девочек я стараюсь быть не только тренером, но и мамой. Помогаю им разобраться в разных жизненных ситуациях. Объясняю, что спорт очень жесток. Здесь нужно постоянно работать, доказывать свою состоятельность, - объясняет она.

Ко всем советам тренера девочки прислушиваются очень внимательно. Создавая семьи, рожая детей, они стремятся остаться в волейболе. Приводят на тренировки мужей, малышей, которые терпеливо ждут своих мам, радуясь победам, поддерживая их желание быть в спорте.

Главный секрет успеха Инны Ташаковой заключается в безусловной любви своего дела. Именно она, по ее мнению, является залогом профессионализма и совершенствования. На каждый сезон тренер волейбольного клуба «Тамбовчанка» ставит перед собой максимальную цель: быть лучшей в той лиге, в которой выступают. И это у нее получается. Тамбовские девчонки не раз становились чемпионами первой лиги чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Инна Ташакова воспитала двух дочек-волейболисток. Сейчас у нее подрастают два внука и внучка. В этом году наставник женской профессиональной команды планирует набрать детскую волейбольную группу для детей в возрасте 6-7 лет. Занятия будут проводиться в «Антее».

- Давно с малышами не работала. Хочу снова попробовать, - говорит Инна Ташакова.

Как тренер, наставник и вторая мама, с каждым своим подопечным Инна Викторовна проживает новую жизнь.

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Залог побед

Губернатор Александр Никитин считает спорт дорогой к успеху. Сам ведет активный образ жизни, следит за победами тамбовских спортсменов, поддерживает их. Неудивительно, что в последнее время на Тамбовщине делается все возможное для привлечения жителей к спорту, активному образу жизни. Строятся современные объекты. Закупается новейшее спортивное оборудование. Наряду с талантливыми тренерами, грантовую поддержку получают и успешные спортсмены.

И это дает заметные результаты. В частности, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в регионе ежегодно растет. По итогам прошлого года этот показатель превысил 38%. Примечательно, что это 15-й результат в России.

Тамбовская область находится в первой десятке по стране и по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями. Вся сеть спортивных сооружений способна единовременно принять более 97 тысяч человек — это четвертая позиция в России. В 2017 году в области завершено масштабное строительство одного из крупнейших спортивных комплексов ЦФО — Центра единоборств. Сданы в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Тамбове, крытый бассейн в Мичуринске, универсальный стадион в селе Караул Инжавинского района, футбольные поля с искусственным покрытием в Моршанске и Знаменке.

Все это стало залогом побед тамбовских спортсменом и прекрасным основанием, помогающим талантливым наставникам еще более грамотно выстроить свою работу.

Светлана Мерцалова

Глава администрации области Александр Никитин:

- Я знаю, что такое изнурительные тренировки, жаркий боксерский ринг. Поэтому я хочу поблагодарить всех тамбовских спортсменов за яркие победы, а их наставников – за терпение и труд. Желаю вам упорно идти к поставленной цели и, конечно, добиваться новых успехов.

"Материал размещен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области"