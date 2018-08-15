Жителей притамбовья шокировали платежки за ЖКУ

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-14T17:54:31+03:00

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Жители поселка Строитель, получившие недавно квитанции на оплату ЖКХ, были шокированы суммами, указанными в платежных документах. Люди рассказывают, что по сравнению с прошлым месяцем итоговые цифры в платежках увеличились в 2, а то и в 3 раза. Жильцам начислили плату за отопление (и это под конец лета), коммунальные услуги у жителей, имеющих счетчики, рассчитали по нормативу, а одной жительнице Строителя, которая прописана в квартире одна, плату начислили исходя из проживающих в квартире 17 человек.

Как выяснилось, с 1 июля в УК «Строитель», которая занимается обслуживанием жилых домов поселка сменился руководитель. Валерий Хабаров, который занимает сейчас этот пост объясняет, что вместе с должностью он получил еще и «наследство» - в виде огромных долгов перед русурсопоставщиками и организациями, которые оказывали прочие услуги — осуществляли выпуск квитанций, занимались вывозом мусора и т. д.

- Фактически счета управляющей компании заблокированы, - говорит директор УК «Строитель» Валерий Хабаров. - Средства, которые поступают от жителей, автоматически, на основании решений суда и исполнительных листов, уходят в счет погашения долгов. Например, недавно деньги со счета «ушли» тепловикам. Получается, что долг погашается, но при этом мы не можем оплачивать возникающие текущие платежи. Коммунальные организации сейчас грозят перестать оказывать услуги жителям, в частности, в Строителе могут перестать вывозить мусор.

По словам Валерия Владимировича, чтобы не допустить коммунального коллапса в поселке, он принял решение перейти на систему расщепления платежей, то есть сделать так, чтобы деньги, поступающие от жителей поступали на счет организаций, оказывающих коммунальные услуги, минуя расчетный счет УК, с которого они бы автоматом списывались в счет погашения долга. От долгов обслуживающая организация тоже не отказывается — их намерены погашать из средств «первой строчки» квитанции. Но, договориться о внедрении «расщепленки» с ТОГУП «ЕРЦ», который ранее занимался приемом платежей от жителей поселка Строитель, по словам Валерия Хабарова не удалось. Поэтому, чтобы реализовать эту идею, УК приняла решение самостоятельно печатать платежки, а поступающие от жителей деньги направлять ресурсопоставщикам через банк.

- Кроме всего прочего, у УК есть еще и долги перед ТОГУП «ЕРЦ, - объясняет Валерий Хабаров. - Я предлагал разные варианты решения проблемы, но навстречу мне не пошли. Базу данных жителей поселка Строитель ТОГУП «ЕРЦ» в наш расчетный центр не передал.

И вот подошел срок печатать платежки, к своевременности получения которых жители, как известно, относятся очень трепетно. Новый расчетный центр, как объясняет Хабаров, воспользовался, за неимением ничего лучшего, старой базой данных, которая, как оказалось, сегодняшних реалий не отражает: в квартирах поменялось количество жильцов, многие установили счетчики...В итоге суммы получились совсем не те, на которые рассчитывали жители.

В ТОГУП «ЕРЦ», в свою очередь, объясняют, что «правильные» платежки у УК были, но их людям попросту не направили.

- В соответствии с заключённым договором ТОГУП «ЕРЦ» выпустил и передал в УК «Строитель» платежные документы за июль 2018 года, - сообщили в ТОГУП «ЕРЦ». - Доставку платёжных документов жителям УК «Строитель» осуществляет самостоятельно. Данные платежные документы были получены обслуживающей организацией, но не переданы жителям поселка. Вместо этого УК «Строитель» самостоятельно организовала выпуск платёжных документов. ТОГУП «ЕРЦ» сообщает, что не имеет никакого отношения к платежным документам, выпущенным самостоятельно УК «Строитель» за июль 2018 года.

В УК, которая «поторопилась» с выпуском платежек свою вину признают и говорят, что готовы исправить все ошибки.

- Начисления действительно неправильные, - говорит Валерий Хабаров. - Мы предложили жителям два варианта решения проблемы: либо они оплачивают платежки с теми суммами, что в них указаны, а в следующем платежном периоде мы делаем им перерасчет, либо специалисты УК и расчетного центра прямо сейчас пересчитают плату. Для этого выделены несколько сотрудников, работать они будут даже в субботу и воскресенье.

В администрации Цнинского сельсовета рассказали, что большинство жителей, возмущенных начислением несправедливых сумм, решили сделать перерасчет сразу. Отсюда, ажиотаж и очереди. Люди в массовом порядке обращаются и в управляющую компанию и к нам, - говорит и.о. главы Цнинского сельсовета Ольга Сухарева. - 10 августа в помещении управляющей компании прошло собрание, в котором приняли участие представители регионального Госжилнадзора и УК. Люди получили все необходимые разъяснения по поводу сложившейся ситуации и способах ее урегулирования.